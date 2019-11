Steiermark wählt neuen Landtag

Graz - Die steirische Landtagswahl hat begonnen, um 6.30 Uhr öffneten die ersten Wahllokale. Beim vorverlegten Urnengang sind 955.795 Steirerinnen und Steirer stimmberechtigt. Zur Wahl stehen die Landtagsparteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und KPÖ sowie NEOS. Vor allem die Pinken und die Kommunisten müssen um den Einzug bzw. den Verbleib in der Landstube zittern. Der Wahlkampf verlief unaufgeregt. Bereits 39.720 bzw. 4,16 Prozent der Wahlberechtigten haben den vorgezogenen Wahltag genutzt.

Politik für Starlinger "Totengräber" des Bundesheeres

Wien - Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat seine Warnungen bezüglich der budgetären Situation des Bundesheeres noch einmal gesteigert und dabei Kritik an den Verantwortlichen in der Politik geübt, ohne aber jemanden namentlich zu nennen. Das Bundesheer stehe "am Rande seines Grabes" und seine "Totengräber" gefährden nicht nur massiv die Sicherheit der Bevölkerung, sondern auch Arbeitsplätze, sagte er. In den nächsten Wochen werde über das endgültige Schicksal des Heeres entschieden werden, sagte Starlinger bei einer Delegiertenversammlung der Offiziersgesellschaft.

Rumänien wählt neues Staatsoberhaupt

Bukarest - In Rumänien findet am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Mehr als 18 Millionen rumänische Wähler und Wählerinnen sind aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Klaus Johannis (Iohannis), der als Spitzenkandidat der bürgerlichen Regierungspartei PNL antritt, und der ehemaligen sozialdemokratischen Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila (PSD) zu entscheiden. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Johannis. Der 60-Jährige hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit großem Abstand die meisten Wählerstimmen bekommen. Erste Prognosen gibt es unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale um 20.00 Uhr.

"Ocean Viking" darf italienischen Hafen anlaufen

Rom - Das Rettungsschiff "Ocean Viking" darf nach seinem jüngsten Einsatz vor der libyschen Küste die italienische Stadt Messina anlaufen. Diese sei dem Schiff als sicherer Hafen zugewiesen worden, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee in der Nacht auf Sonntag mit. An Bord seien 213 Gerettete. Die Wetterbedingungen verschlechterten sich unterdessen. Derzeit ist auch das spanische Rettungsschiff "Open Arms" im Mittelmeer unterwegs. Es hatte am Donnerstag 73 Migranten an Bord genommen.

Boliviens Parlament macht Weg für Neuwahl frei

La Paz - Inmitten der Krise in Bolivien hat das Parlament ein Gesetz für Neuwahlen verabschiedet. Nach dem Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) auch das Abgeordnetenhaus in La Paz der Vorlage zu, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom Oktober für ungültig erklärt und dem gestürzten Staatschef Evo Morales sowie zahlreichen seiner Gefolgsleute eine Kandidatur bei Neuwahlen verwehrt. Das Gesetz muss nun noch von Interimspräsidentin Jeanine A�ez in Kraft gesetzt werden.

Kolumbiens Präsident kündigt "nationales Gespräch" an

Bogota - Nach Massenprotesten und schweren Ausschreitungen in Kolumbien hat Staatspräsident Iv�n Duque ein "nationales Gespräch" mit Amtsträgern und Vertretern der Zivilgesellschaft angekündigt. Er wolle zunächst am Sonntag mit allen gewählten Bürgermeistern und Gouverneuren des südamerikanischen Landes sprechen, schrieb er auf Twitter. Am Montag werde es Gespräche mit einer nationalen Kommission aus Vertretern von Arbeitnehmern und -gebern geben sowie im Laufe der Woche mit sozialen Gruppen.

Bezirkswahlen in Hongkong steuern auf Rekordbeteiligung zu

Hongkong - Die Lokalwahlen in Hongkong haben mit einer ungewöhnlich hohen Beteiligung begonnen. Bis 13.30 Uhr (Ortszeit) gaben mehr als 1,5 Millionen Hongkonger ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bereits neun Stunden vor Schließung der Wahllokale bei etwa 37 Prozent - und damit mehr als doppelt so hoch wie bei den zuvor letzten Bezirkswahlen 2015 zum gleichen Zeitpunkt. Angesichts der seit mehr als fünf Monaten andauernden Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen.

"Perverse" Logik der Angst: Papst fordert Aus für Atomwaffen

Tokio - Papst Franziskus hat das Wettrüsten mit Atomwaffen als "himmelschreienden Anschlag" auf die Menschheit verurteilt und ein Ende des Gebrauchs von Massenvernichtungswaffen gefordert. Frieden und internationale Stabilität seien unvereinbar mit jedem Versuch, sie auf der Angst vor gegenseitiger Zerstörung aufzubauen oder auf der Bedrohung einer gänzlichen Auslöschung. Das sagte das Katholiken-Oberhaupt am Sonntag in der japanischen Stadt Nagasaki. Dort und in Hiroshima hatte das US-Militär im Zweiten Weltkrieg zwei Atombomben abgeworfen, mehr als 200.000 Menschen starben.

