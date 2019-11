Vier Spitzenkandidaten wählten in der Steiermark

Anger - Bei zumeist trübem Wetter schritten am Sonntag vier der sechs Spitzenkandidaten zur Stimmabgabe bei der steirischen Landtagswahl. LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betonte seinen Willen zur Zusammenarbeit, LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) sprach u.a. von einer "leidenschaftlichen und motivierten Sozialdemokratie". FPÖ-Spitzenmann Mario Kunasek meinte, er habe ein gutes Gefühl, es sei eine gute Wahlbewegung gewesen. KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler zeigte sich nervös und hoffnungsvoll zugleich.

Kabinett Bierlein kürzte Budget für Inserate

Wien - Das Kabinett von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat das Budget für Inserate im dritten Quartal um rund ein Drittel heruntergeschraubt. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet, betrug das Werbevolumen im Juli, August und September nur noch rund 4,4 Millionen Euro, die türkis-blaue Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte im Vergleichszeitraum rund 6,5 Mio. Euro ausgegeben. Am deutlichsten ist die Reduktion laut "profil" im Bundeskanzleramt mit minus 98 Prozent von 955.000 auf nunmehr 17.000 Euro ausgefallen.

Hoscher-Beurteilung zieht Kritik von ÖVP und FPÖ nach sich

Wien/Gumpoldskirchen - Bei ÖVP und FPÖ hat am Sonntag das Bekanntwerden der negativen Bewertung des ehemaligen SPÖ-Politikers und mittlerweile abgelösten Casinos-Vorstandsdirektors Dietmar Hoscher durch den Personalberater Egon Zehnder Kritik hervorgerufen. Beide nahmen sie zum Anlass, die Ausweitung eines möglichen parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu fordern. Nun liege auf der Hand, dass es Bedarf gebe, auch frühere SPÖ-nahe Besetzungen "genauer anzusehen", so der stellvertretende ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

Aufräumarbeiten nach Unwettern werden noch wochenlang dauern

Klagenfurt - Die Aufräumarbeiten nach den Unwettern mit Hochwasser, Murenabgängen und Lawinen in Kärnten werden noch wochenlang dauern. Rund 200 Höfe sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, der Schaden allein bei Güterwegen und Forststraßen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Die Tauernbahn ist noch immer blockiert, die Autoschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein ist aber wieder in Betrieb.

Rekordbeteiligung bei Hongkonger Bezirkswahlen

Hongkong - Bei den Bezirkswahlen in Hongkong sind mehr Menschen als jemals zuvor in die Wahllokale gegangen. Um 15.30 Uhr (Ortszeit/8.30 MEZ) lag die Wahlbeteiligung bei 47,26 Prozent. Der Rekord von den Wahlen 2015, als die Wahlbeteiligung bei 47,01 Prozent lag, war damit am Sonntag schon sieben Stunden vor Schließung der Wahllokale gebrochen. 1,95 Millionen der etwa 4,1 Mio. Wahlberechtigten gaben bereits ihre Stimmen ab. Angesichts der seit mehr als fünf Monate andauernden Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen.

"Perverse" Logik der Angst: Papst fordert Aus für Atomwaffen

Tokio - Papst Franziskus hat am Sonntag in Japan das Wettrüsten mit Atomwaffen als "himmelschreienden Anschlag" auf die Menschheit verurteilt. Er forderte ein weltweites Aus von Massenvernichtungswaffen. Die Welt lebe in der "perversen" Annahme, "Stabilität und Frieden auf der Basis einer falschen, von einer Logik der Angst und des Misstrauens gestützten Sicherheit verteidigen und sichern zu wollen". Bei der Ansprache waren auch Überlebende von Nagasaki dabei. Nach seinem Besuch in Nagasaki reist der 82-Jährige weiter nach Hiroshima.

17 Tote bei Unglück mit Propellerflugzeug im Kongo

Goma - Bei einem Unfall mit einem Propellerflugzeug in der Demokratischen Republik Kongo sind 17 Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Dornier 228 sei kurz nach dem Start am Flughafen der ostkongolesischen Stadt Goma abgestürzt, teilte das Büro des Provinzgouverneurs von Nord-Kivu am Sonntag mit. Die Maschine der Fluggesellschaft Busy Bee Congo habe Probleme beim Abflug gehabt, hieß es.

