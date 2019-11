Vier Spitzenkandidaten wählten in der Steiermark

Anger - Bei zumeist trübem Wetter schritten am Sonntag vier der sechs Spitzenkandidaten zur Stimmabgabe bei der steirischen Landtagswahl. LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) betonte seinen Willen zur Zusammenarbeit, LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) sprach u.a. von einer "leidenschaftlichen und motivierten Sozialdemokratie". FPÖ-Spitzenmann Mario Kunasek meinte, er habe ein gutes Gefühl, es sei eine gute Wahlbewegung gewesen. KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler zeigte sich nervös und hoffnungsvoll zugleich.

Strache bringt in Facebook-Posting Comeback ins Spiel

Wien - Nachdem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucher-Demo in Wien absolviert hat, bringt er nun in einem Facebook-Posting ein politisches Comeback ins Spiel. In einem Kommentar auf der "Heute"-Facebook-Seite bot er an, sich einer Basisabstimmung der Wiener Landespartei zu stellen. "Ich biete der FPÖ die Aufhebung meiner Suspendierung (diese war eine nicht freiheitliche Vorverurteilung) und Rückkehr als Wiener Parteichef an", postete Strache.

Hoscher-Beurteilung zieht Kritik von ÖVP und FPÖ nach sich

Wien/Gumpoldskirchen - Bei ÖVP und FPÖ hat am Sonntag das Bekanntwerden der negativen Bewertung des ehemaligen SPÖ-Politikers und mittlerweile abgelösten Casinos-Vorstandsdirektors Dietmar Hoscher durch den Personalberater Egon Zehnder Kritik hervorgerufen. Beide nahmen sie zum Anlass, die Ausweitung eines möglichen parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu fordern. Nun liege auf der Hand, dass es Bedarf gebe, auch frühere SPÖ-nahe Besetzungen "genauer anzusehen", so der stellvertretende ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

Aufräumarbeiten nach Unwettern werden noch wochenlang dauern

Klagenfurt - Die Aufräumarbeiten nach den Unwettern mit Hochwasser, Murenabgängen und Lawinen in Kärnten werden noch wochenlang dauern. Rund 200 Höfe sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, der Schaden allein bei Güterwegen und Forststraßen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Die Tauernbahn ist noch immer blockiert, die Autoschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein ist aber wieder in Betrieb.

Kommunalwahlen in Hongkong unter Rekordbeteiligung

Hongkong - In Hongkong sind angesichts der seit fast sechs Monaten anhaltenden Proteste gegen die Regierung mehr Menschen als jemals zuvor an die Wahlurnen geströmt. Mehr als 4,1 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, 452 Bezirksräte in 18 Bezirken zu wählen. Um 18.30 Uhr Ortszeit erreichte die Wahlbeteiligung bereits vier Stunden vor Schließung der Wahllokale einen neuen Rekordwert von 60,36 Prozent. Bei den Bezirkswahlen 2015 lag die Beteiligung am Ende des Tages bei rund 47 Prozent.

Schiffbruch vor Lampedusa fordert fünf Tote und 15 Vermisste

Rom - Fünf Todesopfer, 15 Vermisste und 149 gerettete Migranten - das ist die vorläufige Bilanz eines Flüchtlingsunglücks vor der süditalienischen Insel Lampedusa am Samstag. Fünf Leichen von Frauen wurden am Strand von Lampedusa und im Meer entdeckt, wie die italienische Küstenwache mitteilte. Das Rettungsschiff "Ocean Viking" traf unterdessen mit 213 Migranten an Bord im Hafen der sizilianischen Stadt Messina ein.

23 Tote nach Flugzeugabsturz über Großstadt Goma im Kongo

Goma - In der Demokratischen Republik Kongo ist am Sonntag ein Kleinflugzeug über einem Wohngebiet in der Großstadt Goma abgestürzt. Mindestens 23 Menschen wurden bei dem Unglück nach Angaben des Zivilschutzes getötet. Die Maschine vom Typ Cornier-228 der kongolesischen Privat-Airline Busy Bee stürzte kurz nach dem Start ab. An Bord des Flugzeugs sollen 16 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder gewesen sein.

