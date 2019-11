Steirische Landtagswahl bestätigt Rückenwind für ÖVP und Grüne

Wien - Die steirische Landtagswahl hat den erwarteten Sieg der ÖVP gebracht. Mit rund 36,5 Prozent der Stimmen (inklusive Briefwahlprognose) verwies Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die SPÖ (rund 23 Prozent) ganz klar auf Platz zwei. Einen weiteren Dämpfer setzte es für die von Ibiza-, Casino- und Liederbuch-Affäre gebeutelte FPÖ (17 Prozent), die knapp zehn Prozentpunkte verlor. Die Grünen legten deutlich auf gut zwölf Prozent zu. Den Sprung in den Landtag ebenfalls geschafft haben sowohl KPÖ als auch NEOS. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 63 Prozent ein Rekordtief.

Strache bringt in Facebook-Posting Comeback ins Spiel

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich am Sonntag in einem Facebook-Posting für ein politisches Comeback ins Spiel gebracht. In einem Kommentar auf der "Heute"-Facebook-Seite bot er an, sich einer Basisabstimmung der Wiener Landespartei zu stellen. "Ich biete der FPÖ die Aufhebung meiner Suspendierung (diese war eine nicht freiheitliche Vorverurteilung) und Rückkehr als Wiener Parteichef an", postete Strache. FPÖ-Generalsekretär Hafenecker und die Wiener FPÖ reagierten ablehnend.

Bloomberg will offiziell Präsidentschaftskandidat werden

Washington - Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will US-Präsident Donald Trump (Republikaner) bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte am Sonntag an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. Bereits seit Tagen wurde eine solche Botschaft des schwerreichen 77-Jährigen erwartet. "Ich bewerbe mich als Präsident, um Donald Trump zu besiegen und Amerika wieder aufzubauen", teilte Bloomberg mit.

Aufräumarbeiten nach Unwettern werden noch wochenlang dauern

Klagenfurt - Die Aufräumarbeiten nach den Unwettern mit Hochwasser, Murenabgängen und Lawinen in Kärnten werden noch wochenlang dauern. Rund 200 Höfe sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, der Schaden allein bei Güterwegen und Forststraßen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Die Tauernbahn ist noch immer blockiert, die Autoschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein ist aber wieder in Betrieb.

Zwei Tote nach starken Regenfällen in Südfrankreich

Paris - Bei Unwettern und Überschwemmungen in Südfrankreich sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Sonntag wurden nach Angaben der Präfektur im D�partement Var zwei Leichen gefunden. Mehrere weitere Menschen wurden noch vermisst. Nachdem am Samstag Hunderte Bewohner ihre Häuser verlassen mussten, zeichnete sich tags darauf eine leichte Entspannung der Lage ab. In Italien stürzte unterdessen ein Viadukt auf der Autobahnstrecke A6 Turin-Savona westlich von Genua nach einem Erdrutsch ein. Bisher gab es keine Berichten von Todesopfern.

Europäische Literaturtage: Buchhandels-Preis an Francesca Melandri

Krems - Zum Abschluss der elften Europäischen Literaturtage in Krems an der Donau ist die italienische Autorin Francesca Melandri am Sonntag im Klangraum Minoritenkirche mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet worden. Die in Rom geborene Schriftstellerin ist die 29. Trägerin des mit 10.000 Euro dotierten Preises.

Fußball-Bundesliga: Hartberg siegt, Wiener Clubs nur Remis

Wien - Hartberg darf sich als großer Sieger der Sonntag-Spiele in der 15. Runde der Fußball-Bundesliga fühlen. Die Steirer drehten im Heimspiel gegen Altach einen 0:1-Rückstand mit zehn Mann und gewannen mit 2:1. Damit hat die Schopp-Elf im Kampf um die Meisterrunde acht Punkte Vorsprung auf die Austria, die bei der Admira 0:0 spielte. Rapid verteidigte mit einem 1:1 gegen Sturm Graz Platz vier. Die Ergebnisse vom Samstag: RB Salzburg - St. Pölten 2:2, WSG Tirol - LASK 0:2 und Mattersburg - WAC 1:4.

