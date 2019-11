Steirischer SPÖ-Vorsitzender Schickhofer tritt zurück

Graz - Der steirische SPÖ-Vorsitzende Michael Schickhofer zieht die Konsequenzen aus der schweren Wahlniederlage am Sonntag bei der Landtagswahl - im vorläufigen Ergebnis war die SPÖ um rund sechs Prozentpunkte gefallen - und tritt zurück. Dies sagte Schickhofer am Montag in einer kurzfristigen Erklärung am Montag in der Grazer Burg. Er legt alle Funktionen in Bund und Land zurück. Schickhofer hat nach eigenen Angaben SPÖ-Parlamentarier Jörg Leichtfried gebeten, die Landespartei interimsmäßig zu übernehmen. Finanzlandesrat Anton Lang soll für die SPÖ die Regierungsverhandlungen in der Steiermark führen.

Peter Seisenbacher wies zu Prozessauftakt Vorwürfe zurück

Wien - Der zweifache Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher hat in seinem Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen die gegen ihn gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich bin nicht schuldig", gab er zu Beginn seiner Einvernahme zu Protokoll. In seiner Beschuldigteneinvernahme bezeichnete er sich als Opfer einer Verschwörung. Der mittlerweile 59-Jährige zweifache Judo-Olympiasieger soll sich nach seiner aktiven Karriere als Trainer eines Wiener Judo-Vereins an ihm anvertrauten Mädchen vergangen haben.

Kurz droht in Causa Casinos mit Klagen

Wien/Gumpoldskirchen - ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat am Sonntagabend in der Causa Casinos mit Klagen gedroht. Wenn der ÖVP oder ÖVP-Vertretern strafrechtlich relevante Dinge unterstellt werden, dann werde man dagegen gerichtlich vorgehen, kündigte Kurz in der Diskussion zur steirischen Landtagswahl auf Puls 24 an. Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler erklärte, er sehe keinen Grund, die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP zu unterbrechen, weil in Chat-Protokollen verschiedene Personen genannt werden.

"Operation Krähe" - Serie von Bankomat-Einbrüchen geklärt

St. Pölten - Niederösterreichische Kriminalisten haben im Rahmen von Ermittlungen unter der Bezeichnung "Operation Krähe" eine Serie von Bankomat-Einbrüchen in Österreich und Polen, aber auch Kfz-Diebstähle geklärt, die u.a. in Deutschland verübt wurden. Ein Duo ist in Korneuburg bzw. der Slowakei in Haft. Der angerichtete Schaden wurde am Montag mit 4,6 Millionen Euro beziffert.

Netanyahu stimmt Wahl eines neuen Parteivorsitzes zu

Tel Aviv - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat der Wahl eines neuen Vorsitzenden seiner rechtskonservativen Likud-Partei binnen sechs Wochen zugestimmt. Dies bestätigte ein Likud-Sprecher am Montag. Der 70 Jahre alte Netanyahu will bei der parteiinternen Wahl trotz einer Korruptionsanklage wieder antreten. Sein einflussreicher Rivale Gideon Saar hatte am Sonntag eine Neuwahl des Likud-Vorsitzenden beantragt.

Pro-demokratisches Lager holte bei Wahlen in Hongkong Mehrheit

Hongkong - Das pro-demokratische Lager hat bei den Wahlen in Hongkong eine deutliche Mehrheit im Bezirksrat geholt. Dem lokalen Medienunternehmen RTHK zufolge sicherten sich die pro-demokratischen Kandidaten mit 390 von 452 Sitzen eine klare Mehrheit von fast 90 Prozent. Vor vier Jahren sicherten sich die Demokraten bei den vorangegangenen Umfragen nur rund 100 Sitze.

Johannis in Stichwahl als Präsident Rumäniens bestätigt

Bukarest - Der seit 2014 amtierende, deutschstämmige Klaus Johannis bleibt Staatspräsident Rumäniens. In der Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag setzte sich der 60-Jährige klar gegen die vor wenigen Wochen abgewählte Regierungschefin Viorica Dancila von den aus den Kommunisten hervorgegangenen Sozialdemokraten (PSD) durch. Nach Auszählung von 99,3 Prozent der Stimmen entfielen auf Johannis 63,1 Prozent, wie die Wahlbehörde am Sonntagabend mitteilte.

Kind auf Luxemburger Weihnachtsmarkt von Skulptur erschlagen

Luxemburg - In Luxemburg ist ein Kleinkind auf einem Weihnachtsmarkt tödlich verunglückt. Das Kind sei am Sonntagabend von einer Eisskulptur erschlagen worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei die Skulptur auf dem Markt in der Hauptstadt des Großherzogtums zusammengebrochen. Dabei habe ein Eisblock das Kind getroffen. Seine Verletzungen waren laut Polizei so schwer, dass es im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus starb.

