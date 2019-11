Nationalrat beschäftigt sich mit Causa Casinos

Wien/Gumpoldskirchen - Der Nationalrat befasst sich am Dienstag im Rahmen einer Sondersitzung mit der Affäre um die Casinos Austria. Auf der Tagesordnung steht eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Eduard Müller, der in der Causa um Korruptionsverdacht und Postenschacher beim teilstaatlichen Glücksspielkonzern Auskunft geben soll. Der Antrag wird um 10 Uhr eingebracht, die Debatte dazu beginnt um 13 Uhr. Die Sondersitzung war auf Antrag der SPÖ mit Unterstützung von Grünen und NEOS zustande gekommen.

Briefwähler verschoben bei Steiermark-Wahl zwei Mandate

Wien - Das Ergebnis der steirischen Landtagswahl vom Sonntag ist komplett. Die am Montag ausgewerteten rund 90.000 Briefwahlstimmen haben den Mandatsstand noch deutlich geändert: SPÖ und Grünen haben jetzt eines mehr als in der Urnenwahl - zulasten von FPÖ und KPÖ. Eine schwarz-grüne Mehrheit gibt es damit aber immer noch nicht. Die Sitzverteilung im nächsten steirischen Landtag lautet nun: ÖVP 18 (plus 4), SPÖ 12 (minus 3), FPÖ 8 (minus 6), Grüne 6 (plus 3), KPÖ unverändert 2 - und NEOS neu im Landtag mit 2 Mandaten.

SPÖ stellt nach steirischer Wahlschlappe die Weichen neu

Graz - Die steirische SPÖ setzt trotz der Wahlschlappe vom Sonntag voll auf die Karte Regierungsbeteiligung und stellt dementsprechend die personellen Weichen. Der Landesrat Anton Lang soll für die SPÖ die Neuauflage der Koalition mit der ÖVP mit den neuen Kräfteverhältnissen verhandeln und dann die Führung der SPÖ übernehmen. Bis dahin führt wie angekündigt Jörg Leichtfried als bisheriger Stellvertreter des zurückgetretenen Parteichefs Michael Schickhofer interimistisch die Partei.

Trump muss Steuerunterlagen zunächst nicht aushändigen

Washington - US-Präsident Donald Trump muss seine Steuerunterlagen zunächst nicht einem Ausschuss des Repräsentantenhauses offenlegen. Der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, verfügte am Montag, dies werde Bestand haben, bis die Richter eine Entscheidung in der Sache getroffen haben würden. Trumps Anwälte müssen dazu nun bis 5. Dezember einen formellen Berufungsantrag einlegen. Trump versucht mit aller Kraft, die Herausgabe der Steuerunterlagen zu verhindern. Normalerweise veröffentlichen US-Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärungen schon während des Wahlkampfs.

Starkes Erdbeben erschütterte Albanien

Tirana - Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat Dienstagfrüh die Westküste Albaniens erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag etwa 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana, der Entstehungsort rund zehn Kilometer unter der Erdoberfläche, wie das Deutsche Geoforschungszentrum und die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilten. Es dürfte sich um das schwerste Beben seit Jahrzehnten in dem Balkanstaat handeln. Bei einer Serie schwächerer Erdbeben waren im September mehr als 100 Menschen in Albanien verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden.

Greenpeace gegen unökologische Verpackungstrends im Handel

Wien - Einweg-Verpackungsprodukte aus Papier, Bioplastik und selbst Recycling sind laut einem am Dienstag veröffentlichten Greenpeace-Bericht "ökologische Scheinlösungen". Statt die Natur zu entlasten, erhöhen diese demnach sogar teilweise die Umweltverschmutzung. Produzenten und Konsumenten müssten auf Wiederverwenden statt Wegwerfen setzen, so die Umweltschutzorganisation. Materialien wie Papier seien bei der Erzeugung sehr energieintensiv und bei der Behandlung der Zellstofffasern würden Luft und Wasser durch Stickoxide, Schwefeldioxide und andere Chemikalien belastet. Zudem würden noch mehr Wälder für den steigenden Holzbedarf gerodet.

Amazon dominiert Onlinehandel in Österreich

Wien - Der US-Internetkonzern Amazon dominiert den Onlinehandel in Österreich. Das geht aus einer Hochrechnung des deutschen Statistikportals Statista hervor, welche das ebenfalls deutsche EHI Retail Institute bekanntgab. Da viele Onlinehändler keine Umsätze auf Länderbasis nennen, beruhen Vergleiche meist auf Schätzungen oder Hochrechnungen. Statista und EHI schätzen, dass amazon.de in Österreich im Jahr 2018 Umsätze von 719,8 Mio. Euro erzielt hat. Das wäre mehr als doppelt so viel wie Zalando, dessen Österreich-Umsatz bei 341,8 Mio. Euro vermutet wird.

Fußball: Martin Bruckner neuer Rapid-Präsident

Wien - Martin Bruckner ist ab sofort der neue starke Mann bei Fußball-Rekordmeister Rapid. Der 54-Jährige ging am Montagabend bei der Präsidentenwahl im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung der Hütteldorfer als knapper Sieger hervor. Im Kampf um die Nachfolge von Michael Krammer setzte sich der bisherige Rapid-Finanzreferent mit 1.059 Stimmen gegen seinen Herausforderer Roland Schmid (926) durch. Erstmals hatte es beim Rekordmeister eine sogenannte Kampfabstimmung gegeben.

