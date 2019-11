Aus für "Berittene Polizei" in Wien

Wien - Das Projekt "Berittene Polizei", unter dem vormaligen Innenminister Kickl (FPÖ) ins Leben gerufen, wird eingestellt. Eine von Innenminister Peschorn eingesetzte Expertenkommission kam zu dem Schluss, dass die sachlichen Argumente gegen eine Fortführung des Projektes "jenen, die für die Etablierung einer berittenen Polizeitruppe in Wien sprechen, bei weitem überwiegen". Vor allem die erheblichen Investitionen sowie die hohen laufenden Kosten wurden als Gründe dagegen genannt. Zudem würde das Projekt zusätzliche Polizeikräfte binden.

Ausschluss von Strache aus der FPÖ rückt offenbar näher

Wien - Der Parteiausschluss von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache rückt offenbar näher. Die Wiener FPÖ soll nach einem Bericht des "Kurier" noch am Mittwoch über den Ausschluss beraten. Konkret tagt demnach das Parteischiedsgericht der Wiener Landespartei. Eine Entscheidung soll laut "Kurier" am Donnerstag von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer und FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp bekanntgegeben werden. Unterdessen hat sich nach der FPÖ-Spitze auch eine Reihe von FPÖ-Landesparteichefs für eine klare Trennung von Strache ausgesprochen.

Ibiza-Affäre: Spuren von Kokain bei Gudenus-Hausdurchsuchung gefunden

Wien - Bei der im Zuge der Casinos-Affäre bei Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus im August durchgeführten Hausdurchsuchung sind Spuren von Kokain gefunden worden. Gudenus' Anwalt Heinz-Dietmar Schimanko bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des Online-Portals "ZackZack.at", betonte aber, dass Gudenus nie Drogen konsumiert habe. Gudenus selbst wies gegenüber der APA jegliche Verantwortung für die bei ihm gefundenen Spuren von sich.

EU-Parlament bestätigte neue EU-Kommission

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen bestätigt. 707 der 751 EU-Abgeordneten nahmen an der Abstimmung teil, 461 stimmten für das Kollegium, 157 dagegen, 89 Mandatare enthielten sich. Österreich ist in der neuen Kommission zum dritten Mal durch Johannes Hahn vertreten, diesmal in der Funktion des EU-Budgetkommissars.

Mindestens zwei weitere Tote bei Protesten in Bagdad

Bagdad - Bei Protesten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind erneut mindestens zwei Demonstranten getötet worden. Sie seien am Mittwoch bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften nahe der Rashid-Straße erschossen worden, teilten Vertreter der Rettungskräfte und der Sicherheitskräfte mit. Bei den Protesten gegen politische Eliten wurden seit Anfang Oktober in Bagdad und anderen Städten im Südirak bereits mehr als 350 Menschen getötet.

Erste Bestandsaufnahme nach Kunstdiebstahl in Dresden

Dresden - Nach dem spektakulären Juwelenraub m Dresdner Grünen Gewölbe hat die Staatliche Kunstsammlung eine erste Bestandsaufnahme mitgeteilt. Demnach erbeuteten die Diebe aus einer Vitrine mit rund 100 Teilen insgesamt elf Objekte sowie Teile von zwei weiteren Stücken und eine Gruppe von Rockknöpfen. Dazu zählen Kostbarkeiten aus der Brillant- und Diamantrosengarnitur sowie dem Schmuck der Königinnen. Die Polizei geht unterdessen von vier Tätern aus.

Sechs Jahre Haft wegen Mordes in Linz

Linz - Nach drei Tagen Verhandlung ist am Mittwoch im Landesgericht Linz ein 17-jähriger Afghane wegen Mordes an einem 19-jährigen Landsmann im September 2018 rechtskräftig zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden den Angeklagten einstimmig für schuldig. Er hatte auf einem Spielplatz in Linz mit einem Keramikmesser einmal mit voller Wucht auf das Opfer eingestochen, das innerlich verblutete.

