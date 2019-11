Gerüchte über Abgang von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Wien - Für Pamela Rendi-Wagner dürfte es immer enger werden. Am Donnerstagabend wurden Gerüchte laut, dass die SPÖ-Vorsitzende bereits am Freitag ihr Amt los sein könnte. Rendi-Wagner will aber offenbar von sich aus nicht gehen. Die SPÖ-Bundespartei bezeichnete indes die Gerüchte als "völlig falsch" und "Unsinn". Der Sprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser wies zudem Spekulationen, Kaiser könnte zur Übernahme der Partei bereit sein, zurück.

FCG verteidigt absolute Mehrheit bei PV-Wahlen

Wien - Bei den Personalvertretungswahlen des Bundes hat die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) ihre absolute Mehrheit verteidigt. Laut dem Vorläufigen Ergebnis, das der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl (FCG), am Donnerstagabend verkündete, legte die FCG um 0,75 Prozentpunkte zu und erreichte 53,79 Prozent. Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) musste im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren ein Minus von 1,35 Prozentpunkten hinnehmen. Mit 25,33 Prozent hielt die FSG aber klar Platz zwei.

Mordermittlungen erschüttern Maltas Regierung

Valletta - Der Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia weitet sich immer mehr zu einem politischen Skandal aus. Ein festgenommener Geschäftsmann sieht die Hintermänner des Auftragsmordes in den obersten politischen Rängen Maltas, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Ex-Stabschef Keith Schembri werde vom Geschäftsmann Yorgen Fenech bezichtigt, Urheber des Komplotts zu sein. Fenech sei bereit, über weitreichende Korruption zu berichten und Schembri sowie andere hochrangige Politiker zu belasten.

Juncker und Tusk verabschieden sich aus ihren EU-Posten

Brüssel - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk verabschieden sich am Freitag aus ihren Ämtern. Tusk übergibt in einer Zeremonie die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel. Juncker gibt mittags eine letzte Pressekonferenz in jetziger Funktion, bevor seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen übernimmt. Offiziell ist der Amtsantritt der neuen Führung der Europäischen Union für den 1. Dezember vorgesehen, also für Sonntag.

Überraschungsbesuch von Trump in Afghanistan

Kabul - US-Präsident Donald Trump hat am Feiertag Thanksgiving überraschend amerikanische Truppen in Afghanistan besucht und Hoffnungen auf eine Verständigung mit den Taliban genährt. Nach Angaben mitreisender Journalisten kündigte Trump bei einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani an, dass die Gespräche mit den militant-islamistischen Taliban wieder aufgenommen wurden und dass er glaube, dass die Islamisten eine Waffenruhe wollten.

Rückübersiedlung des Parlaments im Sommer 2021 wackelt

Wien - Bei der Sanierung des Parlaments in Wien wackelt die zuletzt angepeilte Rückübersiedlung im Sommer 2021. Das erfuhr die APA aus dem Parlament nach einer Sitzung des Bauherrenausschusses am Donnerstag. Dem Vernehmen nach könnte sich die Fertigstellung des Bauprojekts bis Ende 2021 verzögern. Erst danach könnte die Rückkehr der Büros und Abgeordneten angegangen werden.

Prozess im Tötungsfall Zell am See: Langjährige Haftstrafen

Salzburg/Zell am See - Im fortgesetzten Geschworenenprozess gegen zwei Pinzgauer wegen der Tötung einer 20-jährige Verkäuferin am 20. Oktober 2018 in Zell am See ist am Donnerstagabend am Landesgericht Salzburg ein Urteil gesprochen worden. Der 18-jährige Erstangeklagte wurde wegen Mordes zu zehn Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der 19-jährige Zweitangeklagte erhielt wegen Beitrag zum Mord zwölf Jahre Haft. "Die Urteile sind nicht rechtskräftig", teilte Gerichtssprecher Peter Egger der APA mit.

FridaysForFuture streikt am "Black Friday"

Wien/Österreich-weit - Die Umweltbewegung FridaysForFuture wird am "Black Friday", dem vor allem in den USA für seine Rabatte bekannten Schnäppchentag, unter dem Motto "Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!" erneut gegen die Erderwärmung auf die Straße gehen. Im Fokus steht bei der vierten Demonstration 2019 die OMV. Demonstriert wird österreichweit. In Wien startet die Demo um 12.00 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale. ÖAMTC und ARBÖ warnen vor Staus in der Wiener Innenstadt und in der Leopoldstadt.

(Schluss) cg/za