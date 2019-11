Doskozil fordert Ende der SPÖ-Personaldebatte

Wien/Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil plädiert für ein Ende der SPÖ-internen Personaldebatten. Die SPÖ müsse zunächst ihre inhaltliche Positionierung klären, ein neuerlicher Wechsel an der Parteispitze würde die Probleme in der aktuellen Situation nur weiter zudecken. Er selbst konzentriere sich auf die burgenländische Landtagswahl, erklärt Doskozil im APA-Interview. Dort peilt der Landeshauptmann ein Plus an. Ausgangsbasis dafür sind die 41,9 Prozent der vergangenen Wahl.

Gerüchte über Abgang von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Wien - Für Pamela Rendi-Wagner dürfte es immer enger werden. Am Donnerstagabend wurden Gerüchte laut, dass die SPÖ-Vorsitzende bereits am Freitag ihr Amt los sein könnte. Rendi-Wagner will aber offenbar von sich aus nicht gehen. Die SPÖ-Bundespartei bezeichnete indes die Gerüchte als "völlig falsch" und "Unsinn". Der Sprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser wies zudem Spekulationen, Kaiser könnte zur Übernahme der Partei bereit sein, zurück.

Überraschungsbesuch von Trump in Afghanistan

Kabul - Bei einem überraschenden US-Truppenbesuch in Afghanistan an Thanksgiving hat Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Verständigung mit den militant-islamistischen Taliban genährt. "Die Taliban wollen einen Deal machen. Und wir treffen sie", sagte Trump am Donnerstag bei seinem Besuch eines US-Militärstützpunktes in Bagram nördlich von Kabul. "Wir sprechen mit den Taliban", sagte Trump. Bedingung für eine Verständigung sei eine Waffenruhe.

FridaysForFuture streitk am "Black Friday"

Wien/Österreich-weit - Zum Auftakt erneut weltweiter Klimastreiks sind am Freitag in Australien Tausende Schüler und Studenten auf die Straßen gegangen. Sie folgten dem Aufruf der Bewegung FridaysForFuture. Auf Plakaten und in Sprechchören forderten die Demonstranten in Sydney und anderen australischen Städten die Politik auf, mehr zur Bekämpfung der Erderwärmung zu unternehmen. Im Laufe des Tages sind in zahlreichen anderen Ländern ähnliche Massenproteste geplant, darunter in Österreich.

Juncker und Tusk verabschieden sich von ihren EU-Posten

Brüssel - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk verabschieden sich am Freitag aus ihren Ämtern. Tusk übergibt in einer Zeremonie die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel. Juncker gibt mittags eine letzte Pressekonferenz in jetziger Funktion, bevor seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen übernimmt. Offiziell ist der Amtsantritt der neuen Führung der Europäischen Union für den 1. Dezember vorgesehen.

TV-Sender ersetzt Johnson durch Eisskulptur

London/Genf - Eine schmelzende Eisskulptur auf dem eigentlich für Premier Boris Johnson vorgesehenen Platz bei einer TV-Debatte über Klimaschutz sorgt bei seinen britischen Konservativen für Empörung. Der Sender Channel 4 hatte die Parteichefs für die Sendung am Donnerstagabend eingeladen. Boris Johnson und Brexit-Partei-Chef Nigel Farage hätten jedoch abgelehnt, twitterte der Sender. Daraufhin habe man zwei Eisskulpturen in Form der Erdkugel, die die Notlage auf diesem Planeten verkörpern sollten, auf deren Plätze gestellt.

Fußgänger von Pkw tödlich verletzt

Klagenfurt - Ein Todesopfer hat in der Nacht auf Freitag ein Verkehrsunfall in Klagenfurt gefordert. Laut Polizei wollte eine 62-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt gegen Mitternacht mit ihrem Pkw im Freilandgebiet auf der Packer Bundesstraße stadteinwärts fahrend einen Lkw überholen. Dabei stieß sie einen 42-jährigen Mann aus Klagenfurt nieder. Der Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen.

