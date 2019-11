Doskozil fordert Ende der SPÖ-Personaldebatte

Wien/Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil plädiert für ein Ende der SPÖ-internen Personaldebatten. Die SPÖ müsse zunächst ihre inhaltliche Positionierung klären, ein neuerlicher Wechsel an der Parteispitze würde die Probleme in der aktuellen Situation nur weiter zudecken. Er selbst konzentriere sich auf die burgenländische Landtagswahl, erklärt Doskozil im APA-Interview. Dort peilt der Landeshauptmann ein Plus an. Ausgangsbasis dafür sind die 41,9 Prozent der vergangenen Wahl.

Taliban erklärten sich zu neuen Friedensgesprächen bereit

Kabul - Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben sich zu einer Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit den USA bereit erklärt. Die Taliban seien offen für neue Gespräche, sagte ein Sprecher der Extremisten am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie müssten an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem sie vor rund zwei Monaten abgebrochen worden seien. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump bei einem Truppenbesuch in Afghanistan Hoffnungen auf einen Friedensschluss mit den Islamisten genährt.

FridaysForFuture ruft am "Black Friday" zum Klimastreik auf

Wien/Österreich-weit - Zum Auftakt des "4. weltweiten Klimastreiks" sind am Freitag in Australien Tausende Schüler und Studenten auf die Straßen gegangen. Sie folgten dem Aufruf der Bewegung FridaysForFuture. Auf Plakaten und in Sprechchören forderten die Demonstranten in Sydney und anderen australischen Städten die Politik auf, mehr zur Bekämpfung der Erderwärmung zu unternehmen. Im Laufe des Tages sind in zahlreichen anderen Ländern ähnliche Massenproteste geplant, darunter in Österreich.

Polizei beendete Belagerung von Uni-Campus in Hongkong

Hongkong - Nach fast zweiwöchiger Belagerung hat sich die Polizei in Hongkong am Freitag vom Campus der Polytechnischen Universität zurückgezogen. Dort hatten sich schwere Zusammenstöße während der Proteste der vergangenen Monate ereignet. Hunderte Polizisten stellten in dem verwüsteten Gebäudekomplex Beweismittel sicher und entfernten Tausende Brandsätze, Pfeile und anderes gefährliches Material. Etwa 1.100 Menschen wurden in der vergangenen Woche festgenommen, einige beim Versuch, aus der abgeriegelten Universität zu fliehen.

Keine Immunität für Hauptverdächtigen in Malta

Valletta - In Malta soll dem Hauptverdächtigen für den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia keine Immunität gewährt werden. Nach einer nächtlichen Krisensitzung sagte Regierungschef Joseph Muscat, die Regierung folge damit den Empfehlungen des Generalstaatsanwalts und des Polizeichefs. Hauptverdächtig ist der Geschäftsmann Yorgen Fenech. Er hatte Immunität im Austausch für seine Aussage gefordert.

Opferzahl nach Erdbeben in Albanien auf 49 gestiegen

Tirana - Bei dem schweren Erdbeben am vergangenen Dienstag in Albanien sind laut jüngsten Behördenangaben 49 Menschen ums Leben gekommen. Wie Premier Edi Rama bei einer Regierungssitzung am Freitag erläuterte, wurden 25 Opfer in Durres gezählt, 23 weitere in Kruja und eines in Kurbin. Das Land wurde auch in der Nacht auf Freitag von Erdstößen erschüttert. Rama sagte, dass Organisationen der Zivilgesellschaft bisher Finanzhilfe für die Erdbebenopfer im Wert von 4,5 Millionen Dollar gesammelt hätten. Dazu kommen weitere 2,5 Millionen Euro, die von zwei Privatpersonen gespendet worden seien.

XXXLutz übernimmt sechs Schweizer Interio-Standorte

Wels - Die Einkaufstour der Möbelkette XXXLutz geht weiter: Nachdem kürzlich mit Möbel Pfister bereits der größte Möbelhändler in der Schweiz übernommen wurde, kauft der österreichische Konzern dem Schweizer Handelsunternehmen Migros nun auch noch sechs der elf Interio-Standorte ab. XXXLutz wird die Interio-Läden in Filialen seiner Diskonterschiene Mömax umwandeln. Mit dem Verkauf der Interio-Filialen verschwindet die Marke Interio vom Schweizer Markt.

Heimischer Industrie-Abschwung verstärkt sich

Wien - Der Abschwung in der heimischen Industriekonjunktur hat sich in Österreich verstärkt. Während der Konsum weiter eine stabile Wachstumsstütze darstelle, hätten die Investitionen zuletzt an Schwung verloren, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Freitag. Im abgelaufenen Vierteljahr wuchs die Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal erneut real nur 0,2 Prozent.

