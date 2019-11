SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will weitermachen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner trotzt der massiven internen Kritik an ihrer Performance und will weiter machen. "Ich bin fest entschlossen, die Probleme zu lösen, vor denen die Sozialdemokratie steht. Ich werde die Verantwortung in dieser schwierigen Zeit nicht an den Nagel hängen", so Rendi-Wagner am Freitag in einem der APA übermittelten schriftlichen Statement. Die SPÖ müsse inhaltlich erneuert und finanziell auf eine stabile Basis gestellt werde. Ziel sei eine starke Sozialdemokratie.

Tausende bei FridaysForFuture-Klimastreik am "Black Friday"

Wien/Österreich-weit - Die internationalen Klimademonstrationen der FridaysForFuture-Bewegung am "Black Friday" haben auch in Österreich zu Protesten geführt. Bei der größten Demo in Wien trafen die Aktivisten einander um 12.00 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale. Erneut erschienen Tausende vor allem junge Menschen. Die Demo zog zu einer Zwischenkundgebung vor die Wirtschaftskammer Wien. In Bregenz trotzten laut Polizei etwa 1.500 Schüler und Klima-Aktivisten dem nasskaltem Regenwetter.

Koalitions-Chefverhandler sichten Ergebnisse der Fachgruppen

Wien - Bei den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen wollen die Chefverhandler am Wochenende die bisherigen inhaltlichen Ergebnisse sichten. Geliefert werden diese von den 33 "Fachgruppen", die in den vergangenen zwei Wochen getagt haben. Am Montag tritt wieder die zentrale "Steuerungsgruppe" zusammen, um die Ergebnisse zu bewerten und neue Arbeitsaufträge zu verteilen, wie es bei ÖVP und Grünen hieß. Kommende Woche soll es dem Vernehmen nach täglich Verhandlungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen geben.

Interner Casinos-Bericht zu Sidlo angeblich entlastend

Wien/Gumpoldskirchen - Die Casinos Austria lassen die Bestellung ihres Finanzvorstands Peter Sidlo intern überprüfen. Laut "Trend" und "Kurier" wird der Bericht entlastend ausfallen und keine Basis für eine Abberufung Sidlos bieten. Casinos-Sprecher Patrick Minar sagte am Freitag zur APA, der Bericht liege noch nicht vor, aber er gehe davon aus, dass er am Montag dem geplanten Sonderaufsichtsrat vorgelegt wird. Dieser muss dann entscheiden, wie es mit Sidlo weitergeht.

Ermittlungen um Ex-FPÖ-Politikerin als Geldbotin für Klub

Wien - Rund um die FPÖ gibt es einen neuen Verdacht zu mysteriösen Geldflüssen. Wie der "Kurier" am Freitag berichtete, soll Ex-EU-Mandatarin Barbara Kappel Ende 2018 in drei Tranchen insgesamt 55.000 Euro von einem bulgarischen Unternehmer übernommen und in den FPÖ-Parlamentsklub gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die FPÖ gibt an, dass keine Spende im Klub eingegangen sei.

Juncker: "Europa ist die Liebe meines Lebens"

Brüssel/Straßburg - Mit einer launigen Bilanz seiner Erfolge und Niederlagen hat sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker von den Europäern verabschiedet. "Es ist kein Geheimnis, dass Europa die große Liebe meines Lebens ist und immer bleiben wird", schrieb Juncker am Freitag in einer Kolumne für das Portal Politico. Der 64-jährige Luxemburger gibt sein Amt am Samstag nach fünf Jahren ab. Indes übergab EU-Ratspräsident Donald Tusk in einer Zeremonie bereits die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel.

Österreichs Tourismus jubelt über neuen Rekordsommer

Wien - Der ungewöhnlich warme Oktober und der Ansturm in den Ferienmonaten haben der heimischen Tourismusbranche einen Rekord beschert. Mit 78,9 Millionen Nächtigungen übertraf die Sommersaison 2019 - von Mai bis Oktober - das bisher beste Jahr 1991 mit damals 78,1 Millionen Übernachtungen. Auch bei der Zahl der Gäste registrierte die Statistik Austria einen Höchstwert, wie sie am Freitag mitteilte.

Österreicher wünschen sich zu Weihnachten Geld und Reisen

Wien - Die Österreicher wünschen sich zu Weihnachten am liebsten Bargeld (15,7 Prozent), Reisen (14,5 Prozent) und Gutscheine (13,9 Prozent). Dies geht aus einer Umfrage von Marketagent.com im Auftrag des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens hervor. Die Liste der unbeliebtesten Geschenke führen Socken mit 21,2 Prozent an. Generell sind die Österreicher zu Weihnachten keine Last-Minute-Shopper. Durchschnittlich wollen sie heuer sieben Packerln verschenken, eines mehr als 2018.

(Schluss) rst