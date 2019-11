Polizei erschoss Mann auf London Bridge nach Messerstecherei

London - Auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt hat die Polizei am Freitag dem Sender Sky zufolge einen Mann erschossen. Sicherheitskreisen zufolge hatte es dort zuvor eine Messerstecherei gegeben. Ein Polizeisprecher sagte, man gehe davon aus, dass mehrere Menschen bei dem Vorfall verletzt worden seien. Rettungskräfte waren auf dem Weg zum Tatort. Die Brücke wurde weiträumig gesperrt. Laut Polizei ist ein Mann festgenommen worden.

Globaler Klimastreik am "Black Friday"

Wien/Österreich-weit - Die internationalen Klimademonstrationen der FridaysForFuture-Bewegung am "Black Friday" haben auch in Österreich zu Protesten geführt. Bei der größten Demo in Wien erschienen laut Veranstalter 20.000 Teilnehmer, die Polizei schätzte die Zahl auf 4.000. Weltweit waren wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid in mehr als 150 Ländern Proteste angekündigt.

SPÖ-Revolte vorerst abgewehrt - Rendi-Wagner stemmt sich gegen Ablöse

Wien - Die Revolte in der SPÖ ist vorerst abgeblasen. Unterstützt von Wien, Burgenland und Gewerkschaft stemmte sich SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag gegen die drohende Ablöse. Auch Niederösterreichs Landeschef Franz Schnabl, zuletzt ein scharfer interner Kritiker, lenkte schließlich ein. SP-Geschäftsführer Christian Deutsch stellte sogar eine weitere Kandidatur am nächsten Parteitag in den Raum. Wie lange der Burgfrieden in der SPÖ wärt, bleibt abzuwarten.

Koalitions-Chefverhandler sichten Ergebnisse der Fachgruppen

Wien - Bei den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen wollen die Chefverhandler am Wochenende die bisherigen inhaltlichen Ergebnisse sichten. Geliefert werden diese von den 33 "Fachgruppen", die in den vergangenen zwei Wochen getagt haben. Am Montag tritt wieder die zentrale "Steuerungsgruppe" zusammen, um die Ergebnisse zu bewerten und neue Arbeitsaufträge zu verteilen, wie es bei ÖVP und Grünen hieß. Kommende Woche soll es dem Vernehmen nach täglich Verhandlungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen geben.

Wiener FPÖ will Spaltungsversuchen entgegenwirken

Wien - Die Wiener FPÖ will angesichts einer etwaigen Rückkehr von Ex-Bundesparteichef Heinz-Christian Strache in den Landtag bzw. einer möglichen eigenen Strache-Liste bei der Wien-Wahl 2020 "jeglichen Spaltungsversuchen mit aller Kraft entgegenwirken". Dazu bekannten sich am Freitag in einer schriftlichen Mitteilung gegenüber der APA alle blauen Mandatare und Bezirkschefs - mit einer Ausnahme. Der Wiener FPÖ-Abgeordnete Karl Baron findet sich nicht in der Namensliste der Unterzeichner. Die Prüfung eines Ausschlusses von Strache aus der FPÖ laufe nach wie vor, hieß es weiter.

Maltas Premier nach Mord an Journalistin vor Rücktritt

Valletta - Inmitten neuer Enthüllungen zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat Maltas Regierungschef Joseph Muscat einem Medienbericht zufolge seinen Rücktritt angekündigt. Der Ministerpräsident habe vor Vertrauten erklärt, er werde in Kürze abtreten, berichtete die Zeitung "Times of Malta" am Freitag. Die Regierung war in den vergangenen Tagen angesichts von Ermittlungen zu der zwei Jahre zurückliegenden Tat massiv unter Druck geraten. Die lange stockenden Ermittlungen kamen in Bewegung, als vor zwei Wochen ein mutmaßlicher Mittelsmann festgenommen worden war.

Irakischer Ministerpräsident kündigt Rücktritt an

Bagdad - Der irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi hat angesichts der massiven Proteste im Land seinen Rücktritt angekündigt. Er werde das Parlament in einem Brief um seinen Rücktritt bitten, erklärte der 77-jährige Regierungschef am Freitag. Mit dem Schritt wolle er verhindern, dass das Land in weitere Gewalt und Chaos abgleite, teilte Abdel Mahdi mit. Der Irak erlebt seit Wochen die größte Protestbewegung seit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein im Jahr 2003.

Juncker nahm emotionalen Abschied vom Brüsseler Presseraum

Brüssel/Straßburg - Zum Ende seiner Amtszeit hat sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auch noch einmal emotional von der Brüsseler Journaille verabschiedet. Er verlasse die Spitze der EU-Kommission mit Zufriedenheit und manchem Bedauern, sagte er am Freitag im Pressesaal des Berlaymont, dem Sitz der EU-Kommission. "Aber ich bin glücklich." Zuvor hatte bereits EU-Ratspräsident Donald Tusk in einer Zeremonie die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel übergeben.

