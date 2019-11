Zwei Passanten bei Messerattacke in London getötet

London - Bei einer Messerattacke bei der London Bridge sind am Freitag nach Angaben des Senders BBC zwei Passanten getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt, als ein Angreifer nahe der Brücke im Herzen der britischen Hauptstadt zustach. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach einer Rangelei mit Passanten von der Polizei erschossen. Er trug laut Behörden eine Bombenattrappe am Körper. Der Angriff hatte laut Behörden einen terroristischen Hintergrund. Die britische Regierung kündigte für Freitagabend ein Treffen des Krisenstabs Cobra an.

Verletzte bei Messerattacke in Den Haag - Täter flüchtig

Den Haag - Bei einer Messerattacke in einer Einkaufsstraße in Den Haag sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Das meldete die Polizei am Abend per Twitter. Nach Informationen der niederländischen Nachrichtenagentur ANP gab es zunächst keine Anzeichen für ein terroristisches Motiv. Der mutmaßliche Täter war Freitagabend noch flüchtig.

FPÖ: Ex-Sekretärin hat Strache offenbar belastet

Wien - In der Spesen-Affäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind am Freitag Aussagen seiner früheren Sekretärin publik geworden, die den vormaligen Vizekanzler belasten. Strache habe auf Rat eines Mitarbeiters Rechnungen etwa für Putzfrauen oder Hundefutter in berufliche Essensrechnungen umwandeln lassen, zitiert das "profil" aus den Einvernahmen der ehemaligen Sekretärin im September. Der Austausch von Rechnungen habe 2010 begonnen und bis zu Straches Amtsantritt als Vizekanzler gedauert. Strache wies die Vorwürfe vehement zurück.

Saab-Flugzeuge nicht mehr flugfähig - Mehrkosten für das Bundesheer

Wien - Nächste Hiobsbotschaft für das Bundesheer. Wegen beschädigter Bolzen können die Saab-105-Flugzeuge nicht mehr abheben. Bis zur Behebung des Schadens, die Monate in Anspruch nimmt, werden die Eurofighter die Luftraumüberwachung übernehmen müssen. Das wird exorbitante Mehrkosten verursachen, kostet eine Eurofighter-Flugstunde doch das Zehnfache. Dazu droht im Extremfall sogar ein Ausfall der Flugüberwachung.

Rendi-Wagner: Weiterbeschäftigung für Mitarbeiter wird gesucht

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Freitag nach der SPÖ-Sitzung im Wiener Rathaus angekündigt, dass sich die Partei bemühen wird, von den Sparmaßnahmen betroffene Mitarbeiter andernorts weiter zu beschäftigen. Die Gespräche sollen am Montag und Dienstag starten. "Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, vor allem für die Mitarbeiter der Parteizentrale", bekräftigte sie. Ziel sei zudem eine "rasche Stabilisierung der Parteifinanzen", so Rendi-Wagner. Was ihr eigenes Standing bei den Roten anbelangt, sagte sie: "Ich bin Chefin und ich bleibe Chefin."

Globaler Klimastreik am "Black Friday"

Wien/Österreich-weit - Die internationalen Klimademonstrationen der FridaysForFuture-Bewegung am "Black Friday" haben auch in Österreich zu Protesten geführt. Bei der größten Demo in Wien erschienen laut Veranstalter 20.000 Teilnehmer, die Polizei schätzte die Zahl auf 4.000. Weltweit waren wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid in mehr als 150 Ländern Proteste angekündigt.

EU will bis März Gesetz für Klimaneutralität vorlegen - Ziel 2050

Brüssel/Madrid - Die EU-Kommission will den Kampf gegen den Klimawandel mit einem neuen Gesetz vorantreiben. Bis 2050 strebt die Brüssler Behörde CO2-Neutralität in der EU an, wie am Freitag aus einem Gesetzesentwurf hervorging. Dafür soll der Schienen- gegenüber dem Straßenverkehr und der Luftfahrt gestärkt werden. Der Entwurf, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, soll am 11. Dezember veröffentlicht und das Gesetz bis März offiziell auf den Weg gebracht werden.

Jan Böhmermann und David Schalko verfilmen die Ibiza-Affäre

Wien - Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann und der österreichische Regisseur David Schalko verfilmen gemeinsam die Ibiza-Affäre. Die Produktion des deutsch-österreichischen Spielfilms habe bereits begonnen, hieß es. Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. "Ibiza wird sich ähnlich wie Cordoba in die österreichische Identität einbrennen", so Schalko. "In Österreich verdichtet sich aufs Komischste, was sich auch in vielen anderen liberalen Gesellschaften in Europa und der Welt vollzieht. Ibiza ist eine irre Parabel auf Politik in Zeiten des politischen Verfalls", sagte Böhmermann.

