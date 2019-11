London-Attentäter war laut Polizei verurteilter Terrorist

London - Bei dem Attentäter von London handelt es sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen, der vor einem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Das bestätigte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei. Usman K. sei im Jahr 2012 wegen Terror-Straftaten verurteilt und im Dezember 2018 vorzeitig zur Bewährung entlassen worden. Der Mann hatte am Freitagnachmittag auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Messer zwei Passanten getötet und drei weitere verletzt. Die Polizei hatte ihn dann nach einer Rangelei mit Passanten erschossen.

Drei Minderjährige bei Messerattacke in Den Haag verletzt

Den Haag - Bei einem Stichwaffenangriff in einem Kaufhaus in Den Haag sind nach Angaben der Polizei drei Minderjährige verletzt worden. Nach dem flüchtigen Angreifer werde gefahndet, teilte die niederländische Polizei am Freitagabend mit. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst offen. Die bei dem Angriff verletzten Minderjährigen sind aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zum genauen Alter der Opfer gab es keine Angaben.

FPÖ: Ex-Sekretärin hat Strache offenbar belastet

Wien - In der Spesen-Affäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind am Freitag Aussagen seiner früheren Sekretärin publik geworden, die den vormaligen Vizekanzler belasten. Strache habe auf Rat eines Mitarbeiters Rechnungen etwa für Putzfrauen oder Hundefutter in berufliche Essensrechnungen umwandeln lassen, zitiert das "profil" aus den Einvernahmen der ehemaligen Sekretärin im September. Der Austausch von Rechnungen habe 2010 begonnen und bis zu Straches Amtsantritt als Vizekanzler gedauert. Strache wies die Vorwürfe vehement zurück.

Feuerwehrmann bei Großbrand in Hallstatt verletzt

Hallstatt - Im Ortszentrum von Hallstatt (Bezirk Gmunden) ist es Samstagfrüh zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach in einer Holzhütte am Seeufer aus und griff auf einen weiteren Schuppen sowie zwei Wohnhäuser über. Acht Feuerwehren mit 109 Mann waren im Einsatz, am Vormittag war der Brand unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann wurde beim Löschen verletzt, so die Freiwillige Feuerwehr Hallstatt. Die Bewohner der beiden abgebrannten Häuser seien mit "einem Schrecken davongekommen", hieß es weiters. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war noch Gegenstand der Ermittlungen.

Judo-Szene soll Seisenbacher nach Flucht unterstützt haben

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher fortgesetzt, der nach seiner aktiven Karriere als Trainer eines Judo-Vereins unmündige Mädchen missbraucht haben soll. Wie Recherchen der APA ergaben, wurde das einstige Sport-Idol nach seiner Flucht in die Ukraine von Vertretern der heimischen Judo-Szene nach Kräften unterstützt. So bestätigten mehrere Gesprächspartner, dass für Seisenbacher Geld gesammelt wurde, nachdem sich dieser kurz vor seiner für Mitte Dezember 2016 geplanten Verhandlung abgesetzt hatte.

Perus Oppositionsführerin Fujimori aus Gefängnis entlassen

Lima - Die peruanische Oppositionschefin Keiko Fujimori hat am Freitag nach 13-monatiger Untersuchungshaft das Gefängnis verlassen. Die 44-Jährige wurde vor der Haftanstalt in der Hauptstadt Lima von zahlreichen Anhängern und ihrem Ehemann, dem US-Bürger Mark Vito, begrüßt. Das Oberste Gericht hatte vor wenigen Tagen mit knapper Mehrheit die Freilassung der Rechtspopulistin verfügt. Zugleich betonte der Gerichtspräsident, dass die Entscheidung keine Vorwegnahme des noch ausstehenden Urteils zu den Korruptionsvorwürfen gegen Fujimori darstelle.

EU will bis März Gesetz für Klimaneutralität vorlegen - Ziel 2050

Brüssel/Madrid - Die EU-Kommission will den Kampf gegen den Klimawandel mit einem neuen Gesetz vorantreiben. Bis 2050 strebt die Brüssler Behörde CO2-Neutralität in der EU an, wie am Freitag aus einem Gesetzesentwurf hervorging. Dafür soll der Schienen- gegenüber dem Straßenverkehr und der Luftfahrt gestärkt werden. Der Entwurf soll am 11. Dezember veröffentlicht und das Gesetz bis März offiziell auf den Weg gebracht werden.

