FPÖ: Kickl erwartet Strache-Ausschluss eher in Stunden als in Tagen

Wien/Gumpoldskirchen - FPÖ-Klubchef Herbert Kickl glaubt, dass das Ende von Alt-Parteiobmann Heinz-Christian Strache bei den Freiheitlichen absehbar ist: "Ich rede nicht von Wochen oder Tagen sondern von Stunden", meinte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Das Kapitel Strache gehöre geschlossen: "Niemand hat Verständnis dafür, dass man herumzögert." Endgültig gereicht mit seinem ehemaligen Chef hat es Kickl, als dieser auch noch "die Frechheit" besessen habe, sich der Partei wieder als Vorsitzender anzubieten.

Nach Steiermark-Wahl - ÖVP und SPÖ starten Verhandlungen

Graz - Die ÖVP und SPÖ starten nach den steirischen Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wie erwartet Verhandlungen zu einer möglichen Regierungsbildung. Dies wurde Samstagmittag von ÖVP und SPÖ über die Kommunikation Steiermark bekanntgegeben. Zeitpunkt und Ort der Gespräche würden nicht bekannt gegeben, hieß es.

London-Attentäter war laut Polizei verurteilter Terrorist

London - Bei dem Attentäter von London handelt es sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen, der vor einem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Das bestätigte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei. Der Mann hatte am Freitagnachmittag auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Messer zwei Passanten getötet und drei weitere verletzt. Die Polizei hatte ihn dann nach einer Rangelei mit Passanten erschossen. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus. Laut Sicherheitsminister Brandon Lewis werde nicht nach weiteren Verdächtigen gefahndet.

SPD gibt neues Parteivorsitzenden-Duo bekannt

Berlin - Fast fünf Monate nach dem Rücktritt von Andrea Nahles geben die deutschen Sozialdemokraten (SPD) am Samstag bekannt, wer künftig die Partei führen soll. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird es eine Doppelspitze geben. Die Entscheidung hat auch Bedeutung für das Regierungsbündnis mit der Union. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz wollen die Koalition bis zur Bundestagswahl 2021 fortsetzen. Ihre Konkurrenten, Walter-Borjans und Saskia Esken, stehen für die Koalitionskritiker in der SPD. Am frühen Abend sollen die Gewinner verkündet werden.

Judo-Szene soll Seisenbacher nach Flucht unterstützt haben

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher fortgesetzt, der nach seiner aktiven Karriere als Trainer eines Judo-Vereins unmündige Mädchen missbraucht haben soll. Wie Recherchen der APA ergaben, wurde das einstige Sport-Idol nach seiner Flucht in die Ukraine von Vertretern der heimischen Judo-Szene nach Kräften unterstützt. So bestätigten mehrere Gesprächspartner, dass für Seisenbacher Geld gesammelt wurde, nachdem sich dieser kurz vor seiner für Mitte Dezember 2016 geplanten Verhandlung abgesetzt hatte.

Black-Friday-Geschäft in US-Kaufhäusern eher verhalten

New York - In den USA ist der große Ansturm auf die Kaufhäuser am sogenannten Black Friday ausgeblieben. Das früher übliche Gedränge von Kundenmassen im Kaufrausch war nirgendwo zu beobachten. Denn die Schnäppchenjagd verlagert sich zunehmend ins Internet. Außerdem haben viele Verbraucher mit ihren Weihnachtseinkäufen schon früher begonnen. Die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts wird in der weltgrößten Volkswirtschaft traditionell am Freitag nach dem Erntedank-Feiertag (Thanksgiving) eingeläutet.

Zwei Todesopfer bei Lawine am Mont Blanc

Courmayeur - Zwei Skifahrer sind am Samstag bei einem Lawinenabgang auf der italienischen Seite des Mont Blanc ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf einer Höhe von 3.000 Meter, berichteten italienische Medien. Die Rettungseinheiten, waren wenige Minuten nach der Lawinen am Unglücksort. Die Identität der Todesopfer war vorerst noch nicht bekannt.

Feuerwehrmann bei Großbrand in Hallstatt verletzt

Hallstatt - Im Ortszentrum von Hallstatt (Bezirk Gmunden) ist es Samstagfrüh zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach in einer Holzhütte am Seeufer aus und griff auf einen weiteren Schuppen sowie zwei Wohnhäuser über. Acht Feuerwehren mit 109 Mann waren im Einsatz, am Vormittag war der Brand unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann wurde beim Löschen verletzt, so die Freiwillige Feuerwehr Hallstatt. Die Bewohner der beiden abgebrannten Häuser seien mit "einem Schrecken davongekommen", hieß es weiters. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war noch Gegenstand der Ermittlungen.

