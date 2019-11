Nach Messerattacke in London Debatte zu vorzeitigem Haftende

London - Nach dem Anschlag mit zwei Toten in London ist in Großbritannien eine Debatte über die routinemäßige vorzeitige Entlassung von Häftlingen entbrannt. Zuvor war bekannt geworden, dass der Attentäter Usman Khan, der am Freitag zwei Menschen nahe der London Bridge tötete, ein verurteilter Terrorist war, der vorzeitig auf freien Fuß gekommen war. Die Entlassung war Medienberichten zufolge routinemäßig erfolgt.

FPÖ: Kickl erwartet Strache-Ausschluss eher in Stunden als in Tagen

Wien/Gumpoldskirchen - FPÖ-Klubchef Herbert Kickl glaubt, dass das Ende von Alt-Parteiobmann Heinz-Christian Strache bei den Freiheitlichen absehbar ist: "Ich rede nicht von Wochen oder Tagen sondern von Stunden", meinte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Das Kapitel Strache gehöre geschlossen: "Niemand hat Verständnis dafür, dass man herumzögert." Endgültig gereicht mit seinem ehemaligen Chef hat es Kickl, als dieser auch noch "die Frechheit" besessen habe, sich der Partei wieder als Vorsitzender anzubieten.

Nach Steiermark-Wahl - ÖVP und SPÖ starten Verhandlungen

Graz - Die ÖVP und SPÖ starten nach den steirischen Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wie erwartet Verhandlungen zu einer möglichen Regierungsbildung. Dies wurde Samstagmittag von ÖVP und SPÖ über die Kommunikation Steiermark bekanntgegeben. Zeitpunkt und Ort der Gespräche würden nicht bekannt gegeben, hieß es.

SPD gibt neues Parteivorsitzenden-Duo bekannt

Berlin - Fast fünf Monate nach dem Rücktritt von Andrea Nahles geben die deutschen Sozialdemokraten (SPD) am Samstag bekannt, wer künftig die Partei führen soll. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird es eine Doppelspitze geben. Die Entscheidung hat auch Bedeutung für das Regierungsbündnis mit der Union. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz wollen die Koalition bis zur Bundestagswahl 2021 fortsetzen. Ihre Konkurrenten, Walter-Borjans und Saskia Esken, stehen für die Koalitionskritiker in der SPD. Am frühen Abend sollen die Gewinner verkündet werden.

Black-Friday-Geschäft in US-Kaufhäusern eher verhalten

New York - In den USA ist der große Ansturm auf die Kaufhäuser am sogenannten Black Friday ausgeblieben. Das früher übliche Gedränge von Kundenmassen im Kaufrausch war nirgendwo zu beobachten. Denn die Schnäppchenjagd verlagert sich zunehmend ins Internet. Außerdem haben viele Verbraucher mit ihren Weihnachtseinkäufen schon früher begonnen. Die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts wird in der weltgrößten Volkswirtschaft traditionell am Freitag nach dem Erntedank-Feiertag (Thanksgiving) eingeläutet.

Feuerwehr löschte vier Gebäude bei Großbrand in Hallstatt

Hallstatt - Bei dem Großbrand, der in den frühen Morgenstunden in Hallstatt (Bezirk Gmunden) ausgebrochen war, ist um 12.30 Uhr "Brand aus" gegeben worden. Zwei Holzhütten am Seeufer und zwei Häuser standen in Flammen. Acht Feuerwehren waren mit 109 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser verhindern. Warum die Holzhütte am Seeufer des Weltkulturerbe-Orts gegen 3.30 Uhr zu brennen begann, ist noch unklar. Die Bewohner der Häuser sind laut Einsatzkräften unverletzt geblieben.

Kärntner bei Verkehrsunfall am Millstätter See verunglückt

Millstatt - Ein 21-jähriger Kärntner ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann fuhr laut Polizei bei Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) mit seinem Pkw gegen eine Leitschiene. Das Auto wurde durch die Luft katapultiert, stieß gegen ein Brückengeländer und stürzte in den Pesentheiner Bach. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

(Schluss) apo