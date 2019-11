Nach Messerattacke in London Debatte zu vorzeitigem Haftende

London - Nach dem Anschlag mit zwei Toten in London ist in Großbritannien eine Debatte über die routinemäßige vorzeitige Entlassung von Häftlingen entbrannt. Zuvor war bekannt geworden, dass der Attentäter Usman Khan, der am Freitag zwei Menschen nahe der London Bridge tötete, ein verurteilter Terrorist war, der vorzeitig auf freien Fuß gekommen war. Die Entlassung war Medienberichten zufolge routinemäßig erfolgt.

Ex-FPÖ Chef Strache wendet sich an Zivilgerichte

Wien - Wegen des "Vernichtungszugs" gegen seine Person wird sich Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache nun an die Zivilgerichte wenden. Das kündigte er wie üblich via Facebook an. Er werde "die an Kriminalität nicht zu überbietenden Angriffe" nicht länger hinnehmen. Konkreter wurde Strache nicht. Strache bezog sich auf neue Berichte, wonach er Privatausgaben in dienstliche Rechnungen umwandeln habe lassen, womit sie dann auch von der FPÖ bezahlt wurden. FP-Klubobmann Herbert Kickl meinte zuvor, das Kapitel Strache gehöre geschlossen.

ÖVP und SPÖ starten Verhandlungen nach Landtagswahl in der Steiermark

Graz - Die ÖVP und SPÖ starten nach den steirischen Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wie erwartet Verhandlungen zu einer möglichen Regierungsbildung. Dies wurde Samstagmittag von ÖVP und SPÖ über die Kommunikation Steiermark bekanntgegeben. Zeitpunkt und Ort der Gespräche würden nicht bekannt gegeben, hieß es.

SPD gibt neues Parteivorsitzenden-Duo bekannt

Berlin - Fast fünf Monate nach dem Rücktritt von Andrea Nahles geben die deutschen Sozialdemokraten (SPD) am Samstag bekannt, wer künftig die Partei führen soll. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird es eine Doppelspitze geben. Die Entscheidung hat auch Bedeutung für das Regierungsbündnis mit der Union. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz wollen die Koalition bis zur Bundestagswahl 2021 fortsetzen. Ihre Konkurrenten, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, stehen für die Koalitionskritiker in der SPD. Am frühen Abend sollen die Gewinner verkündet werden.

70 Migranten warten in maltesischen Gewässern auf Rettung

Rom - 70 Migranten, die sich an Bord eines Bootes in maltesischen Gewässern befinden, warten auf Rettung. An Bord des aus Libyen abgefahrenen Bootes befinden sich Frauen und Kinder, wie die Hilfsorganisation "Alarm Phone" berichtete. Das Boot benötige dringend Hilfe. Die italienischen und maltesischen Behörden seien zwar alarmiert worden, sie hätten bisher jedoch nicht die Entsendung von Rettungseinheiten bestätigt, beklagte die Hilfsorganisation.

Handel zieht positive Bilanz zu Handel vor erstem Advent

Wien - Vor dem 1. Adventsonntag und einen Tag nach dem Konsumfest "Black Friday" zieht der Handel eine erste positive Bilanz. "Es hat gut begonnen. Der 'Black Friday' und das erste Adventwochenende vermischen in der Wahrnehmung", so Roman Seeliger, Vize-Geschäftsführer der Bundessparte Handel der WKÖ heute zur APA. Wobei mehr Umsatz nicht automatisch mehr Ertrag bedeute. "Die Kauflust ist da, aber zum Frohlocken ist es noch zu früh", so Seeliger.

Neuer Landessprecher der Tiroler Grünen gewählt

Innsbruck - Der 33-jährige Christian Altenweisl ist am Samstagnachmittag bei der Landesversammlung der Tiroler Grünen in Innsbruck zum neuen Landessprecher gewählt worden. Der einzige Kandidat für die Nachfolge von Barbara Schramm-Skoficz erhielt 96,25 Prozent der abgegebenen 114 Stimmen. Als Altenweisls Stellvertreterin wurde Petra Wohlfahrtstätter mit 97 Prozent gewählt. Als dritte personelle Neuaufstellung der Tiroler Grünen wurde Natascha Chmelar von der Landesversammlung als neue Geschäftsführerin bestätigt.

Großbrand im Weltkulturerbe-Ort Hallstatt

Hallstatt - Großbrand im Weltkulturerbe-Ort Hallstatt: In den frühen Morgenstunden brach aus noch unbekannter Ursache in einer Holzhütte am See ein Feuer aus, das sich auf drei weitere Gebäude ausbreitete. Acht Feuerwehren waren mit 109 Mann im Einsatz, um 12.30 Uhr konnte dann "Brand aus" gegeben werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten schwer verletzt. Insgesamt standen zwei Holzhütten am Seeufer und zwei Häuser in Flammen.

