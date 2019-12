Neue EU-Spitze trat offiziell Ämter an

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben am Sonntag offiziell ihr Amt angetreten. Bei einer Veranstaltung zum zehnten Jahrestag des Inkrafttretens des Reformvertrags von Lissabon in Brüssel bezeichnete von der Leyen am Sonntag die EU-Spitzen als "Wächter" der Verträge und als "Hüter des Geists von Lissabon". Bei der Feierstunde hob die EU-Kommissionspräsidentin Fortschritte in der europäischen Einigung hervor.

Meinl-Reisinger findet Zustand von Rot und Blau "beklemmend"

Wien/Gumpoldskirchen - NEOS-Chefin Meinl-Reisinger gibt sich entsetzt über den Zustand von SPÖ und FPÖ, die vermutlich mit ihrer Partei künftig gemeinsam die Opposition bilden werden: "Ich finde es beklemmend", erklärte sie in der ORF-"Pressestunde". In der ein oder anderen Sachen tue es weh beim zuschauen, meinte Meinl-Reisinger, ohne ins Detail zu gehen. Die NEOS-Chefin hätte sich jedenfalls schon in der Vergangenheit eine lautere und vor allem mehrstimmigere Stimme in der Opposition gewünscht.

Maltas Premier Muscat beruft Dringlichkeitssitzung ein

Valletta - Nach der Anklage eines einflussreichen Unternehmers im Mordfall der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia hat Ministerpräsident Joseph Muscat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung mit Abgeordneten und Ministern einberufen. Dabei dürfte es um den Rücktritt des in dem Mordfall zunehmend unter Druck geratenen Regierungschefs gehen, sagten Parteivertreter. Vertreter von Muscats Arbeitspartei hatten schon am Samstag berichtet, Muscat stehe vor dem Rücktritt.

UNO-Generalsekretär Guterres mahnt vor Klimagipfel

Madrid/Wien - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat kurz vor dem Beginn des UNO-Klimagipfels in Madrid die schlimmsten Klimasünder der Erde zu stärkerem Einsatz aufgerufen. Ohne einzelne Länder zu nennen betonte der 70-Jährige, die größten Treibhausgas-Emittenten zeigten bei weitem nicht genug Ehrgeiz, um eine Trendwende einzuleiten. "Wir kämpfen schon viel zu lange gegen unseren Planeten und jetzt schlägt unser Planet zurück", betonte Guterres. Als Haupt-Klimasünder gelten China und die USA.

Zehntausende untermauern Demokratie-Forderungen in Hongkong

Hongkong - Eine Woche nach ihrem Etappensieg bei den Kommunalwahlen haben Zehntausende Hongkonger ihre Forderung nach mehr Demokratie untermauert. Die Anhänger der Demokratiebewegung versammelten sich am Sonntag zu drei genehmigten Kundgebungen. Ein Teil der Protestler zog vor das US-Konsulat, um sich für die Unterstützung Washingtons im Ringen mit der pro-chinesischen Regierung erkenntlich zu zeigen.

17 Leichen nach Flüchtlingsunglück in Italien geborgen

Lampedusa - Taucher der italienischen Küstenwache haben rund um das Wrack eines vor acht Tagen vor der Insel Lampedusa gekenterten Flüchtlingsschiffes am Sonntag fünf Leichen geborgen. Weitere sieben Leichen, die sich auf einer Tiefe von 40 Meter befanden, waren am Samstag an Land gebracht worden. Damit wächst die Zahl der Todesopfer des Unglücks auf 17. Nach weiteren vier Vermissten wird noch gesucht.

22 Tote bei Busunfall in Tunesien

Tunis - Bei einem Unfall mit einem Reisebus in Tunesien sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und 21 weitere verletzt worden. Der Bus sei auf dem Weg von der Hauptstadt Tunis nach Ain Draham im Nordwesten des Landes von der Straße abgekommen, habe eine Metallabsperrung gerammt und sei dann in eine Schlucht gestürzt, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Alle Opfer sind tunesische Staatsbürger.

Stardirigent Mariss Jansons gestorben

Wien - Mariss Jansons ist tot. Der lettische Stardirigent verstarb im Alter von 76 Jahren. Jansons gehörte zu den wichtigsten Dirigenten seiner Generation und stand mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Concertgebouw Orchester in Amsterdam in seiner langen Karriere zwei der renommiertesten Klangkörper der Welt vor. Auch mit den Wiener Philharmonikern war die Bindung des 1943 in Riga geborenen Maestros eng, dirigierte Jansons doch gleich drei Mal - 2006, 2012 und 2016 - das Neujahrskonzert im Musikverein.

