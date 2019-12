Weißes Haus wird nicht an Impeachment-Anhörung am Mittwoch teilnehmen

Washington - US-Präsident Donald Trump wird nicht an der für Mittwoch angesetzten Anhörung zur Ukraine-Affäre im Justizausschuss des Repräsentantenhauses teilnehmen. Auch weitere Vertreter des Weißen Hauses würden der Anhörung fernbleiben, teilte ein Anwalt des Weißen Hauses am Sonntag dem Vorsitzenden des Justizausschusses, Jerry Nadler, schriftlich mit.

Maltas Regierungschef kündigt Rücktritt für Jänner an

Valletta - Der angesichts des Skandals um die Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia unter Druck stehende Regierungschef von Malta, Joseph Muscat, hat für Jänner seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt niederlegen, sobald im Jänner ein Nachfolger gewählt worden sei, sagte Muscat am Sonntag in einer Fernsehansprache. Eine Verbindung zum Mord an der Journalistin wollte Muscat nicht herstellen und sagte, sein Rücktritt sei "das, was getan werden muss".

Neue EU-Spitze trat offiziell Ämter an

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben am Sonntag offiziell ihr Amt angetreten. Bei einer Veranstaltung zum zehnten Jahrestag des Inkrafttretens des Reformvertrags von Lissabon in Brüssel bezeichnete von der Leyen am Sonntag die EU-Spitzen als "Wächter" der Verträge und als "Hüter des Geists von Lissabon". Bei der Feierstunde hob die EU-Kommissionspräsidentin Fortschritte in der europäischen Einigung hervor.

Polizei nahm nach Anschlag in London Terrorverdächtigen fest

London - Nach der Messerattacke mit zwei Todesopfern in London hat die Polizei in Großbritannien einen Terrorverdächtigen festgenommen. Der Mann war wie Attentäter Usman Khan ein bereits verurteilter Terrorist, der auf Bewährung frei gekommen war. Seine Wohnung im mittelenglischen Stoke-on-Trent sei im Rahmen einer Überprüfung von Bewährungsauflagen durchsucht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe sich der Mann verdächtig gemacht, terroristische Aktivitäten vorzubereiten.

COP25: Klimakonferenz geht in Madrid in die 25. Runde

Madrid - Die UN-Klimakonferenz geht am Montag in ihre 25. Runde. Heuer wird Madrid die Gastgeberrolle übernehmen. Wichtigste Aufgabe für die rund 200 Mitgliedsstaaten des Pariser Klimavertrags ist es, das "Rulebook" fertigzustellen. Der Streit über die "Marktmechanismen" könnte weiter gehen. Zu Eröffnung reist auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Hubschrauberabsturz bei Unwettereinsatz in Südfrankreich - drei Tote

Marseille - Im Einsatz gegen die schweren Unwetter in Südfrankreich sind in der Nacht auf Montag drei Einsatzkräfte des Zivilschutzes bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich gegen 1.30 Uhr in der Nähe von Marseille ereignet, teilte das Innenministerium mit. Die drei Helfer seien auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz gewesen.

Kaiser will "Koordinationsstelle" für gekündigte Mitarbeiter

Eisenstadt/Wien - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Sonntag eine neue Idee aufgebracht, wie man die zur Kündigung angemeldeten Mitarbeiter der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle unterbringen könnte. Er tritt in der "Kleinen Zeitung" für eine Koordinationsstelle der Bundesländer in der Löwelstraße ein, die dann auch von den Landesorganisationen mitfinanziert werden könnte. "Zwei bis drei" der gekündigten Mitarbeiter könnten im Burgenland aufgenommen werden, hatte ein Sprecher von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zuvor der APA mitgeteilt.

Seisenbacher-Prozess wird fortgesetzt

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Missbrauchs-Prozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher mit weiteren Zeugenanhörungen fortgesetzt. Geladen ist unter anderem eine Frau, die als 16-Jährige vom Angeklagten auf einem Judo-Sommerlager im August 2001 bedrängt worden sein soll. Sie konnte ihn ihren bisherigen Angaben zufolge abwehren.

