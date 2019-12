Klimakonferenz geht in Madrid in die 25. Runde

Madrid - Die UN-Klimakonferenz geht am Montag in ihre 25. Runde. Heuer wird Madrid die Gastgeberrolle übernehmen. Wichtigste Aufgabe für die rund 200 Mitgliedsstaaten des Pariser Klimavertrags ist es, das "Rulebook" fertigzustellen. Zu Eröffnung reist auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach Madrid. Unterdessen kritisierten NGOs den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) als "untaugliches Flickwerk".

Trump wird Anhörung zum Amtsenthebungsverfahren fernbleiben

Washington - US-Präsident Donald Trump wird nicht an der für Mittwoch angesetzten Anhörung zur Ukraine-Affäre im Justizausschuss des Repräsentantenhauses teilnehmen. Auch weitere Vertreter des Weißen Hauses würden der Anhörung fernbleiben, teilte ein Anwalt des Weißen Hauses am Sonntag dem Vorsitzenden des Justizausschusses, Jerry Nadler, mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestritt unterdessen, dass es zwischen ihm und Donald Trump Absprachen über Ermittlungen gegen Joe Biden gegeben habe.

China verhängt im Streit um Hongkong Sanktionen gegen USA

Peking/Hongkong - Als Reaktion auf ein US-Gesetz zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong will China keine Besuche von US-Militärschiffen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion mehr gestatten. Zudem sollen einige regierungsunabhängige Organisationen (NGO) aus den USA "sanktioniert" werden, darunter die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Das Verhalten Washingtons sei "unzumutbar", sagte die Außenamtssprecherin Hua Chunying am Montag in Peking. Den Nichtregierungsorganisationen warf sie vor, sich "schlecht" verhalten zu haben.

Gefechte zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Idlib

Damaskus - Bei schweren Gefechten zwischen syrischen Regierungstruppen und Aufständischen in der Rebellenhochburg Idlib sind nach Angaben von Aktivisten fast hundert Kämpfer getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte am Montag, die seit Samstag andauernden Kämpfe in der nordsyrischen Provinz seien die heftigsten seit Beginn einer Waffenruhe Ende August. Auch am Montag dauerten die Gefechte an.

Koalitionsverhandler zeigen sich wieder einmal der Öffentlichkeit

Wien - Nach einer längeren Phase nur interner Beratungen werden sich die Koalitionsverhandler von ÖVP und Grünen am Montag wieder einmal der Öffentlichkeit zeigen. Die sogenannte Steuerungsgruppe tritt ab 13 Uhr für rund drei Stunden zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Im Anschluss ist eine Stellungnahme geplant. Die vergangene Woche gehörte den Verhandlern in den Untergruppen. Diese haben Dissens- und Konsenspunkte festgelegt.

Seisenbacher-Prozess wird fortgesetzt

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Missbrauchs-Prozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher mit weiteren Zeugenanhörungen fortgesetzt. Geladen ist unter anderem eine Frau, die als 16-Jährige vom Angeklagten auf einem Judo-Sommerlager im August 2001 bedrängt worden sein soll. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen wurden bereits die beiden Hauptbelastungszeuginnen, an denen sich Seisenbacher als Unmündige in seiner Funktion als ihr Trainer vergangen haben soll. Der 59-Jährige bekennt sich zu sämtlichen Vorwürfen nicht schuldig.

Arbeitslosigkeit sank im November um 2,8 Prozent

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich war auch im November niedriger als im gleichen Monat des Vorjahres. Ende November waren 365.926 Menschen ohne Job, um 2,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Davon waren 299.527 arbeitslos gemeldet (minus 2,5 Prozent) und 66.399 Personen in Schulungen (minus 4,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition betrug damit im November 7,3 Prozent.

26 Tote bei Unfall von Reisebus in tunesischer Bergregion

Moskau - Bei einem Busunglück im Nordwesten Tunesiens sind am Sonntag 26 Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere Insassen wurden verletzt, als der Bus in der bergigen Region von der Straße abkam und in eine Schlucht stürzte, wie das Gesundheitsministerium des nordafrikanischen Staats mitteilte. Alle Opfer sind Tunesier.

