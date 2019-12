NATO-Gipfel in London beginnt in heikler Phase

London - In einer heiklen Phase für die NATO kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses am Dienstag in London zu einem Jubiläumsgipfel zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Allianz. Über die Zukunft der NATO wird unter den Mitgliedstaaten gestritten, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr den "Hirntod" bescheinigt hat. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der NATO - darunter die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Macron.

Karas fordert Ende des Einstimmigkeitsprinzips in der EU

Wien/EU-weit - Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), hat das Ende des Einstimmigkeitsprinzips in der EU gefordert. "Wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, da es die Populisten an die Schalthebel der Blockade bringt", sagte er am Montag bei einer Podiumsdiskussion anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Lissabon-Vertrags in Wien. Ex-EU-Parlamentarier Johannes Voggenhuber kritisierte, den Bürgern sei die Möglichkeit genommen worden, eine Liebe zu Europa zu entwickeln.

Neue PISA-Ergebnisse werden präsentiert

Wien - Drei Jahre nach der letzten Erhebung werden am Dienstag die Ergebnisse der PISA-Studie 2018 präsentiert. Für das "Programme for International Student Assessment" wurden weltweit rund 600.000 Schüler im Alter von 15 bzw. 16 Jahren in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Aus Österreich nahmen rund 7.000 Schüler aus ca. 300 Schulen teil. Haupttestgebiet war diesmal das Lesen.

USA drohen Frankreich wegen Digitalsteuer mit Strafzöllen

Wien/Washington/Paris - Die US-Regierung hat Frankreich wegen seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf Importe im Wert von 2,4 Milliarden Dollar (2,2 Mrd. Euro) gedroht. Die Strafzölle könnten, so der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, ab Mitte Jänner fällig werden. Die Digitalsteuer diskriminiere US-Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon. Er kündigte zudem an, auch ähnliche Steuern in Österreich, Italien und der Türkei zu überprüfen.

Schüler in Essex von Auto getötet, Fahrer unter Mordverdacht

London - In der englischen Grafschaft Essex nördlich von London ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe von Schülern gerast und hat dabei einen Zwölfjährigen getötet. Vier weitere Teenager und eine 23-Jährige seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, der von der Polizei inzwischen als Mord und mehrfacher Mordversuch eingestuft wurde, berichtete die Agentur PA in der Nacht auf Dienstag. Der 51-jährige Fahrer des Kleinwagens, der nach dem Zusammenprall einfach vom Unfallort vor einer Schule in Loughton flüchtete, wurde mehrere Stunden später festgenommen.

Vermisste in Australien: Zweiter Überlebender gefunden

Alice Springs - Fast zwei Wochen nach dem Stranden dreier Freunde im australischen Busch ist der zweite lebend gefunden worden. Ein Viehzüchter habe den Australier Phu Tran am Dienstagfrüh im Palmer Valley südlich der Stadt Alice Springs auf seinem Land entdeckt, teilte die Polizei im Bundesterritorium Northern Territory mit. Der 40-Jährige habe aus Wasserlöchern getrunken, um sich am Leben zu halten, hieß es. Er werde nun in ein Krankenhaus gebracht.

T-Mobile US startet größtes 5G-Netz in den USA

Washington - Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat nach eigenen Angaben das bisher größte 5G-Netz in den USA gestartet. 200 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard nutzen, wie der drittgrößte US-Mobilfunkanbieter am Montag mitteilte. Damit betreibe T-Mobile US das größte 5G-Netz des Landes und habe auf Anhieb die "Führungsposition" übernommen. Der Standard 5G verspricht deutlich schnellere und leistungsfähigere Verbindungen als ältere Mobilfunkstandards.

