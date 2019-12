Österreich bei PISA-Studie weiter im Mittelfeld

Paris - Österreich hat bei der PISA-Studie 2018 ähnlich wie bei der letzten Erhebung 2015 abgeschnitten und liegt weiter in etwa im Schnitt der OECD-Staaten. In Mathematik kamen die heimischen 15- bis 16-Jährigen etwas über den Schnitt, in Naturwissenschaften und im Haupttestgebiet Lesen lagen sie leicht darunter. Dominiert werden die Ranglisten von diversen chinesischen Regionen sowie Singapur.

2010 bis 2019 wohl heißestes Jahrzehnt seit 1850

Madrid - Die Jahre 2010 bis 2019 gehen nach Einschätzung der UNO wohl als das heißeste Jahrzehnt in die Geschichte ein. Dies teilte die UNO am Dienstag bei der Weltklimakonferenz in Madrid mit. Allein im Jahr 2019 sei die Temperatur um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie.

Präsentation des FPÖ-Historikerberichts wieder verschoben

Wien - Noch vor Weihnachten wollte die FPÖ ihren Historikerbericht zum Dritten Lager präsentieren. Daraus dürfte nun wieder nichts werden. Generalsekretär Christian Hafenecker bedauerte in einem Video auf Facebook, dass die geplante Diskussionsveranstaltung mit "namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik" aufgrund terminlicher Schwierigkeiten mancher Eingeladenen verschoben werden musste. Ein neuer Termin soll bald bekannt gegeben werden.

NATO-Gipfel in London beginnt in heikler Phase

London - In einer heiklen Phase für die NATO kommen die Staats- und Regierungschefs des Militärbündnisses am Dienstag in London zu einem Jubiläumsgipfel zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Allianz. Über die Zukunft der NATO wird unter den Mitgliedstaaten gestritten, seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr den "Hirntod" bescheinigt hat. Erwartet werden alle 29 Staats- und Regierungschefs der NATO - darunter die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Macron.

USA drohen Frankreich wegen Digitalsteuer mit Strafzöllen

Wien/Washington/Paris - Die US-Regierung hat Frankreich wegen seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf Importe im Wert von 2,4 Milliarden Dollar gedroht. Auf einer Liste, die der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Montag in Washington veröffentlichte, stehen zahlreiche Käsesorten sowie Joghurt, Schaumwein, Kosmetikprodukte und Handtaschen. Die Strafzölle könnten demnach ab Mitte Jänner fällig werden.

Zwölf Jahre Haft wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs

Bregenz - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner unmündigen Stieftochter ist ein Vorarlberger am Montag am Landesgericht Feldkirch zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte zeigte sich geständig, sich an dem Mädchen vergangen zu haben. Er wurde wegen Fluchtgefahr unmittelbar nach der Urteilsverkündung in Haft genommen. Die Übergriffe begannen im Jahr 1987, als die Stieftochter acht Jahre alt war und dauerten bis zu ihrem 16. oder 17. Lebensjahr. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wien ist laut Expat-Studie unfreundlich, aber lebenswert

Wien - Wien ist nach Ansicht von Expats - also von Firmen ins Ausland entsandten Mitarbeitern - die drittunfreundlichste Stadt weltweit. Lediglich Paris und Kuwait-Stadt schnitten noch schlechter ab, offenbarte das "Expat City Ranking 2019". Im Bereich Lebensqualität kam Wien zugleich auf den ausgezeichneten fünften Rang. In der Gesamtwertung, in die noch andere Bewertungsfaktoren einflossen, rangiert Österreichs Bundeshauptstadt auf Rang 23 von 82 Städten.

