NATO-Staaten zu Erklärung einig: China erstmals "Bedrohung"

London/Shenzhen - Die NATO-Staaten haben sich auf den Text für die Abschlusserklärung des Jubiläumsgipfels in London geeinigt. Darinwird zum ersten Mal in einer Gipfelerklärung des Verteidigungsbündnisses explizit die aufstrebende Militärmacht China als mögliche neue Bedrohung erwähnt. "Wir erkennen, dass der wachsende Einfluss und die internationale Politik Chinas sowohl Chancen als auch Herausforderungen darstellen, die wir als Allianz zusammen angehen müssen", heißt es in dem Text.

Greta Thunberg wieder in Europa: Rückreise per Katamaran

Madrid - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach ihrer erneuten Segelreise über den Atlantik wieder zurück in Europa. Der Katamaran "La Vagabonde" mit der 16-Jährigen an Bord lief am frühen Dienstagnachmittag nach drei Wochen auf See in den Hafen Doca de Santo Amaro in Lissabon ein. Thunberg wird es nun rechtzeitig zum UNO-Klimagipfel nach Madrid schaffen. Bei der zweiwöchigen Konferenz verhandeln 196 Staaten und die EU darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann.

Strache wird Einladung für Parteischiedsgericht erhalten

Wien - Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird eine Einladung für das Parteischiedsgericht, das über einen etwaigen Parteiausschluss des Ex-Obmanns berät, erhalten. Man wolle Strache jedenfalls die Möglichkeit geben, vor dem Gremium auszusagen, betonte Landesparteisekretär Michael Stumpf. Dem im Zuge der Ibiza-Affäre zurückgetretenen früheren Chef-Blauen und Vizekanzler werde eine bestimmte Frist eingeräumt, innerhalb der er vor dem Parteigericht aussagen könne.

Österreich bei PISA-Studie weiter im Mittelfeld

Paris - Die mittlerweile siebente PISA-Studie hat zu ähnlichen Resultaten wie die sechs Vorgängeruntersuchungen geführt: Österreich liegt im diesjährigen Haupttestgebiet Lesen sowie den Naturwissenschaften in etwa im OECD-Schnitt, in der Mathematik leicht darüber. Die Reaktionen aus der Politik: Die SPÖ fordert etwa einen Ausbau der Ganztagsschulen, die FPÖ sieht "große Probleme in der Integration", und NEOS wollen Parteipolitik zurückdrängen.

UniCredit streicht 8.000 Stellen - Bank Austria betroffen

Mailand/Wien/London - Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit forciert ihren Sparkurs und will bis 2023 weitere 8.000 Stellen streichen. Dabei wird auch Österreich betroffen sein, wie aus den Plänen hervorgeht, die die Bank am Dienstag vorstellte. Noch ist nicht klar, wie stark. Der verschärfte Sparkurs kostet nach Angaben der Bank 1,4 Milliarden Euro heuer und im kommenden Jahr. Davon sind 300 Millionen für Österreich und Deutschland vorgesehen.

Kritik an Prinz Andrew im Missbrauchsfall Epstein nimmt zu

Washington/New York - Der Druck auf den britischen Prinzen Andrew nimmt zu. Ein BBC-Interview mit der US-Amerikanerin Virginia Giuffre, die den Royal beschuldigt, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, ist auf ein starkes Echo gestoßen. Giuffre ist nach eigenen Angaben dreimal zum Sex mit dem Royal gezwungen worden, zweimal davon als 17-Jährige. Die Übergriffe sollen in den Jahren 2001 und 2002 erfolgt sein. Sie forderte die britische Öffentlichkeit auf, sie in ihrem Kampf zu unterstützen.

516 Hinweise, aber keine heiße Spur zu Tätern von Dresden

Dresden - Gut eine Woche nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden fehlt eine heiße Spur zu den Tätern. Bisher seien insgesamt 516 Hinweise eingegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mit. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder der Ergreifung der Täter führen, hat die Polizei eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt. Das barocke Schatzkammermuseum ist seit dem Diebstahl geschlossen.

Venedig testete mobilen Hochwasserschutz MOSE

Venedig - In Venedig ist am Montagabend ein Teil des milliardenteuren Dammprojekts MOSE getestet worden, das die Lagunenstadt vor Überflutungen schützen soll. In Anwesenheit von Bürgermeister Luigi Brugnaro wurden einige der beweglichen Barrieren am größten der drei Eingänge der Lagune ausprobiert. Das Dammsystem soll bis Ende 2021 fertiggebaut werden. Bei normalem Wasserpegel liegen die Elemente mit Wasser gefüllt am Meeresgrund, bei Hochwasser können sie die drei Eingänge der Lagune versperren.

