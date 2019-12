Deutsch will SPÖ wieder auf "Überholspur" bringen

Wien - Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch will die SPÖ wieder auf die Überholspur führen. "Permanente öffentliche Meldungen" müssten dafür jedoch "möglichst rasch beendet" werden, sagte er am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report" mit einem Seitenhieb auf diverse Landeschefs und Bürgermeister, die sich zuletzt offen für einen Rücktritt von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ausgesprochen hatten. Beim bevorstehenden Parteivorstand am 9. Dezember werden weder er selbst noch die Vorsitzende Rendi-Wagner die Vertrauensfrage stellen, so Deutsch.

Justiz-Netzwerk fordert Mittel, Reformen und gute Gesetze

Wien - Das Experten-"Netzwerk Kriminalpolitik" hat Forderungen der Justiz an die nächste Regierung zusammengeschrieben. Ganz oben steht "mehr Personal" im Kanzleibereich. Außerdem müsse die Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte gestärkt und die Qualität der Gesetzgebung verbessert werden. Die Forderungen wurden in einer den Koalitionsverhandlern übermittelten Punktation zusammengefasst. "Es sollte nicht so sein, dass die Justiz - wie in den letzten Jahren - immer zu wenig Mittel hat, um die laufenden Kosten zu bestreiten", merkte die Präsidentin der im Netzwerk vertretenen Richtervereinigung, Sabine Matejka, im Gespräch mit der APA an.

Politikergehälter steigen um 1,8 Prozent

Wien - Die Politikergehälter werden 2020 um 1,8 Prozent steigen. Der Rechnungshof hat diese gesetzlich festgelegte Erhöhung am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Sofern der Nationalrat nicht wieder eine Nulllohnrunde beschließt, steigen die Gehälter ab 1. Jänner 2020. Ausgangspunkt für die Gehaltspyramide der Politiker sind die Nationalratsabgeordneten. Ihr Salär steigt im kommenden Jahr um knapp 161 auf 9.092 Euro an.

"Alan Kurdi" und "Ocean Viking" dürfen in italienische Häfen

Rom - Die Rettungsschiffe "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" mit insgesamt 121 Migranten an Bord dürfen italienische Häfen anlaufen. Das Innenministerium in Rom habe ihnen Messina und Pozzallo als sichere Häfen zugewiesen, meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Dienstagabend. Die Europäische Kommission habe bereits das Verfahren zur Verteilung der Geretteten eingeleitet, hieß es weiter. Einige Länder, unter ihnen Frankreich und Deutschland, hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt.

Fünf Tote nach Angriff auf Auto von NGO in Afghanistan

Kabul/Tokio - Bei einem Angriff auf ein Fahrzeug einer japanischen Nichtregierungsorganisation in Ostafghanistan sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der bekannte Chef der NGO Peace Japan Medical Services (PMS), Tetsu Nakamura, sei verletzt worden. Das teilte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Attaullah Chogiani, auf Twitter mit. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Provinz Nangarhar sind militant-islamistische Taliban sowie Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.

Elf Tote nach Taifun auf den Philippinen

Manila - Nach dem Durchzug des tropischen Wirbelsturms "Kammuri" auf den Philippinen ist die Zahl der Toten auf mindestens elf gestiegen. Fast eine halbe Million Menschen, die meisten davon im Osten des Inselstaats, haben vorübergehend ihr Zuhause verloren, wie Polizei- und Katastrophenschutzbehörden des südostasiatischen Landes am Mittwoch berichteten.

"Alternative Nobelpreise" werden zum 40. Mal verliehen

Stockholm - Die Right Livelihood Awards, auch als "Alternative Nobelpreise" bekannt, werden heute zum 40. Mal in Stockholm verliehen. Unter den diesjährigen Preisträgern ist die infolge ihres Schulstreiks zum Symbol des Kampfs gegen den Klimawandel gewordene Schwedin Greta Thunberg. Sie befindet sich auf der Reise zur UNO- Klimakonferenz in Madrid und lässt sich bei der Verleihung von Aktivistinnen vertreten.

Turner-Preis geht an alle vier nominierten Künstler

Margate - Der renommierte Turner-Preis für Moderne Kunst geht in diesem Jahr erstmals an alle vier nominierten Künstler. Ausgezeichnet wurden Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo und Tai Shani. Die vier Künstler hatten die Jury in einem Brief darum gebeten, den Preis zu teilen, als Statement der "Gemeinsamkeit, Vielfalt und Solidarität" in einer Zeit der politischen Krise".

(Schluss) hhi