FPÖ: Fotos von Taschen mit Bargeld in Straches Ermittlungsakt

Wien - Bei den Ermittlungen gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind nicht nur mutmaßliche Privatausgaben auf Parteikosten ein Thema, sondern auch hohe Bargeldeinnahmen. Im Ermittlungsakt gibt es mehrere Fotos von einer Sporttasche und einem Rucksack mit dicken Bargeldbündeln. Einer Anzeige zufolge könnte das Geld von osteuropäischen Geschäftsleuten gekommen sein, berichtete das "Ö1- Morgenjournal" am Mittwoch. Strache soll regelmäßig Taschen mit Bargeld bekommen haben.

Deutsch will SPÖ wieder auf "Überholspur" bringen

Wien - Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch will die SPÖ wieder auf die Überholspur führen. "Permanente öffentliche Meldungen" müssten dafür jedoch "möglichst rasch beendet" werden, sagte er am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report" mit einem Seitenhieb auf diverse Landeschefs und Bürgermeister, die sich zuletzt offen für einen Rücktritt von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ausgesprochen hatten. Beim bevorstehenden Parteivorstand am 9. Dezember werden weder er selbst noch die Vorsitzende Rendi-Wagner die Vertrauensfrage stellen, so Deutsch.

Politikergehälter steigen um 1,8 Prozent

Wien - Die Politikergehälter werden 2020 um 1,8 Prozent steigen. Der Rechnungshof hat diese gesetzlich festgelegte Erhöhung am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Sofern der Nationalrat nicht wieder eine Nulllohnrunde beschließt, steigen die Gehälter ab 1. Jänner 2020. Ausgangspunkt für die Gehaltspyramide der Politiker sind die Nationalratsabgeordneten. Ihr Salär steigt im kommenden Jahr um knapp 161 auf 9.092 Euro an.

UNICEF: 59 Millionen Kinder weltweit brauchen Hilfe

Genf/Wien - Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF hat am Mittwoch einen 4,2 Milliarden US-Dollar schweren Nothilfe-Aufruf für 2020 veröffentlicht, um eine historische Anzahl von 59 Millionen bedürftigen Kindern in 64 Ländern auf der ganzen Welt mit lebensrettender Unterstützung zu erreichen. Es ist der bisher größte Hilfsappell und beträgt das Dreieinhalbfache der vor zehn Jahren geforderten Mittel. "Jedes vierte Kind lebt in einem Land, das von Konflikten oder Katastrophen betroffen ist", sagt UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore.

Fünf Tote nach Angriff auf Auto von NGO in Afghanistan

Kabul/Tokio - Bei einem Angriff auf ein Fahrzeug einer japanischen Nichtregierungsorganisation in Ostafghanistan sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der bekannte Chef der NGO Peace Japan Medical Services (PMS), Tetsu Nakamura, sei verletzt worden. Das teilte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Attaullah Chogiani, auf Twitter mit. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Provinz Nangarhar sind militant-islamistische Taliban sowie Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.

Elf Tote nach Taifun auf den Philippinen

Manila - Nach dem Durchzug des tropischen Wirbelsturms "Kammuri" auf den Philippinen ist die Zahl der Toten auf mindestens elf gestiegen. Fast eine halbe Million Menschen, die meisten davon im Osten des Inselstaats, haben vorübergehend ihr Zuhause verloren, wie Polizei- und Katastrophenschutzbehörden des südostasiatischen Landes am Mittwoch berichteten.

Gesuchte Millionenbetrügerin in Salzburg festgenommen

Seeham/Wiener Neustadt - In Seeham (Flachgau) haben Zielfahnder des Bundeskriminalamts und Beamte des Salzburger Landeskriminalamts Dienstagvormittag eine mutmaßliche Millionenbetrügerin festgenommen. Wie "Salzburger Nachrichten" und "Kronen Zeitung" berichten, wurde die 63-Jährige nach langjähriger Flucht in der Wohnung einer Freundin gefasst. Die Unternehmerin steht im Verdacht, zwischen 2005 und 2008 als Geschäftsführerin einer Liegenschaftsverwaltung in mindestens zwölf Fällen Privatpersonen und Firmen um etwa 4,2 Millionen Euro geschädigt zu haben.

Seltener Gauguin in Paris für 9,5 Millionen Euro versteigert

Paris - Ein seltenes Gemälde des französischen Malers Paul Gauguin ist in Paris für 9,5 Millionen Euro versteigert worden. Das Ölgemälde "Te Bourao II" von 1897, dessen Wert auf fünf bis sieben Millionen Euro geschätzt worden war, ging am Dienstagabend an einen "internationalen Sammler", wie das Auktionshaus Artcurial mitteilte. Das Bild, das eine geheimnisvolle Landschaft auf der Pazifik-Insel Tahiti zeigt, bleibt demnach aber in Frankreich.

(Schluss) vef/ck