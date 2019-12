NATO-Staaten einigen sich trotz Streits auf Abschlusserklärung

Watford - Trotz vieler Differenzen haben sich die NATO-Staaten bei ihrem Gipfel in Großbritannien auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Darin erneuern die Verbündeten ihre gegenseitige Beistandsverpflichtung und heben auch die Bedeutung der "transatlantischen Bindung zwischen Europa und Nordamerika" hervor, wie aus der am Mittwoch verabschiedeten Londoner Erklärung hervorgeht. Erstmals erkennen die NATO-Partner auch die "Herausforderungen" durch das stärker werdende China an, ohne dies aber als Bedrohung einzustufen.

Mord an Georgier: Diplomatische Krise zwischen Berlin und Moskau

Berlin - Wegen des Mordes an einem Georgier in Berlin ist eine schwere diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland ausgebrochen. Berlin verkündete am Mitwoch die Ausweisung zweier russischer Diplomaten, Moskau reagierte. "Wir sind gezwungen, eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen", teilte das russische Außenministerium mit. Die deutsche Justiz vermutet den russischen Staat hinter dem Mord.

FPÖ schließt Geldflüsse an Partei aus, an Strache nicht

Wien - Die FPÖ hat im Zusammenhang mit den im Ermittlungsakt gegen ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache befindlichen Fotos einer Sporttasche mit Bargeldbündeln am Mittwoch Geldflüsse an die Partei ausgeschlossen. Ob jedoch Geld an Strache geflossen sei, könne man nicht sagen. Dies "entzieht sich dem Wissensstand der FPÖ-Bundespartei", erklärte FPÖ-Bundesfinanzreferent Hubert Fuchs. Laut einem Bericht des "Ö1- Morgenjournals" soll das Geld von ukrainischen Oligarchen stammen und mit einer Mandatsrochade in Zusammenhang stehen.

Rauchverbot: Shisha-Bar-Betreiber beim VfGH abgeblitzt

Wien - Mehrere Shisha-Bar-Betreiber, die sich mit dem allgemeinen Rauchverbot in der Gastronomie nicht abfinden wollten, sind in ihrem Kampf gegen die seit Anfang November gültige Rechtslage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt. Wie der VfGH am Mittwoch bekannt gab, wurde die Behandlung zweier Gesetzesprüfungs-Anträge abgelehnt. Für das Höchstgericht ist es sachlich gerechtfertigt, dass sämtliche Gastronomiebetriebe beim Nichtraucherschutz gleich behandelt werden.

Österreich ist Europameister beim Bodenverbrauch

Wien - Eines der großen Umweltprobleme in Österreich ist der hohe Bodenverbrauch, denn täglich werden Agrarflächen in der Größenordnung von 20 Fußballfeldern durch Zubetonieren aus der Produktion genommen. Flächen, die für die CO2- und Wasserspeicherung sowie für die Lebensmittelproduktion für immer fehlen. Österreich sei da Europameister, berichtete die Hagelversicherung am Mittwoch.

Google-Gründer sind abgetreten - Herausforderungen für neuen Chef

Mountain View - Bei Google geht eine Ära zu Ende. Die beiden Gründer des Suchmaschinenbetreibers, Larry Page und Sergey Brin, treten mit sofortiger Wirkung von der Unternehmensspitze ab. Ihren Rückzug begründeten sie mit einer Vereinfachung der Managementstrukturen. Es sei jetzt die Zeit gekommen, sich zurückzuziehen und "die Rolle von stolzen Eltern einzunehmen", schrieben Page und Brin in einem Blog-Posting. Damit übernimmt Sundar Pichai künftig alleine die Leitung des Mutterkonzerns Alphabet.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag freundlich

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit positiver Tendenz präsentiert. Der ATX legte gegen 14.15 Uhr um 0,73 Prozent auf 3.115,09 Punkte zu. Trotz steigenden Spannungen zwischen den USA und China äußerten sich US-Vertreter positiv über die aktuellen Handelsgespräche. Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone deuteten auf ein leichtes Wirtschaftswachstum in der Eurozone hin. Bei den Einzelwerten führten die Aktien der Industriegrößen voestalpine (+2,2 Prozent), Andritz (+2,5 Prozent) und AT&S (+2,9 Prozent) den Wiener Leitindex an.

