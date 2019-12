FPÖ schließt Geldflüsse an Partei aus, an Strache nicht

Wien - Die FPÖ hat im Zusammenhang mit den im Ermittlungsakt gegen ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache befindlichen Fotos einer Sporttasche mit Bargeldbündeln am Mittwoch Geldflüsse an die Partei ausgeschlossen. Ob jedoch Geld an Strache geflossen sei, könne man nicht sagen. Dies "entzieht sich dem Wissensstand der FPÖ-Bundespartei", erklärte FPÖ-Bundesfinanzreferent Hubert Fuchs. Laut einem Bericht des "Ö1- Morgenjournals" soll das Geld von ukrainischen Oligarchen stammen und mit einer Mandatsrochade in Zusammenhang stehen.

Rauchverbot: Shisha-Bar-Betreiber beim VfGH abgeblitzt

Wien - Mehrere Shisha-Bar-Betreiber, die sich mit dem allgemeinen Rauchverbot in der Gastronomie nicht abfinden wollten, sind in ihrem Kampf gegen die seit Anfang November gültige Rechtslage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt. Wie der VfGH am Mittwoch bekannt gab, wurde die Behandlung zweier Gesetzesprüfungs-Anträge abgelehnt. Für das Höchstgericht ist es sachlich gerechtfertigt, dass sämtliche Gastronomiebetriebe beim Nichtraucherschutz gleich behandelt werden.

USA nehmen Verhandlungen mit Taliban bald wieder auf

Washington/Kabul - Die USA werden nach eigenen Angaben die unterbrochenen Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban in Kürze wieder aufnehmen. Das US-Außenministerium erklärte am Mittwoch, US-Unterhändler Zalmay Khalilzad werde zu neuen Gesprächen mit den Taliban nach Katar reisen. Dabei solle es um "inner-afghanischen Verhandlungen" und eine "friedliche Beilegung des Krieges" in dem Land gehen.

Journalistenmord in Malta: Zeuge belastet Geschäftsmann

Valletta - Der als mutmaßlicher Auftraggeber des Mords an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia angeklagte Geschäftsmann Yorgan Fenech ist von einem Zeugen schwer belastet worden. Dieser sagte am Mittwoch vor Gericht in Valletta aus, dass ihn Fenech beauftragt habe, Mörder zu finden, um die Journalistin zu töten. Dafür habe er ihm einen Umschlag mit 150.000 Euro Bargeld gegeben.

Zweieinhalb Jahre Haft in Linzer Staatsverweigerer-Prozess

Linz - Zweieinhalb Jahre wegen der Verbrechen der staatsfeindlichen Verbindung und der Holocaustleugnung hat ein 41-Jähriger am Mittwoch im Landesgericht Linz ausgefasst. Zudem wurde eine offene Bewährungsstrafe widerrufen. Das mutmaßlich führende Mitglied des "Staatenbund Österreich" und des "International Common Law Court of Justice Vienna" (ICCJV) hatte sich dazu schuldig bekannt.

Tod von Hüttenwirt: Acht Jahre Haft für Ehefrau

Salzburg/Bez. St. Johann im Pongau - Im fortgesetzten Prozess gegen eine 30-Jährige, die ihren 57-jährigen Ehemann, einen Promi-Skihüttenwirt im Pongau, am 3. März 2019 mit einem Messerstich getötet haben soll, ist am Mittwochabend am Landesgericht Salzburg ein Urteil ergangen. Die wegen Mordes angeklagte Frau wurde wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu acht Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist laut Gerichtssprecher Peter Egger nicht rechtskräftig.

Grasser-Prozess - Richterin bringt Angeklagte in Erklärungsnot

Wien - Der 127. Tag im Untreue-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und andere hätte heute im Zeichen der Ausführungen der beiden Hauptangeklagten stehen sollen - die entscheidenden Akzente setzte aber Richterin Marion Hohenecker, die mit ihren Nachfragen die beiden in Erklärungsnot brachte.

Wiener Börse schließt mit moderatem Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit freundlicher Tendenz aus dem Handel gegangen. Der ATX legt um 0,64 Prozent auf 3.112,50 Punkte zu. Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten leicht positive Impulse und auch aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China kamen unterstützende Signale. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank haben ihr Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger (+2,1 Prozent auf 24,88 Euro) nach Zahlen von 25,5 auf 28,0 Euro erhöht.

