Ausschreitungen beim Generalstreik in Frankreich

Paris - Frankreich ist am Donnerstag durch einen Generalstreik weitgehend lahmgelegt worden. Zahlreiche Züge und Flüge fielen aus, Schulen blieben geschlossen. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße und protestierten gegen die Pensionsreform-Pläne von Präsident Emmanuel Macron. In Paris und Nantes kam es dabei zu Ausschreitungen. Autos gingen in Flammen auf, Vermummte schlugen Scheiben ein. Die Polizei ging gegen Protestteilnehmer vor und setzte Tränengas ein. Es gab Dutzende Festnahmen.

Pelosi: Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wird eingeleitet

Washington - Das US-Repräsentantenhaus geht den nächsten wichtigen Schritt für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Die Chefin der Kongresskammer, Nancy Pelosi, rief am Donnerstag in Washington den Justizausschuss auf, Anklagepunkte gegen Trump zu entwerfen. Dies ist eine Voraussetzung für ein späteres Votum im Repräsentantenhaus über ein mögliches Impeachment des Präsidenten. Die eigentliche Entscheidung in einem solchen Verfahren fällt generell allerdings im US-Senat, wo derzeit Trumps Republikaner die Mehrheit haben.

Fotos und Video von Ibiza-Lockvogel aufgetaucht

Wien - Von jenem Lockvogel, der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in die Ibiza-Falle gelockt hat, sind nun Fotos und ein Video aufgetaucht. Gemacht wurden sie laut "oe24.at" und "eu-infothek.at" von jener Wiener Maklerin und Luxus-Clubbing-Veranstalterin, die im Jänner 2017 den Kontakt zwischen Gudenus und dem Lockvogel, der als russische Oligarchin aufgetreten ist, hergestellt haben soll.

Osram-Übernahme durch ams droht erneut zu scheitern

Graz/München - Die milliardenschwere Übernahme des deutschen Leuchtenherstellers Osram durch den steirischen Chip- und Sensorhersteller ams verläuft auch im zweiten Anlauf äußerst zäh. Am frühen Nachmittag hatten die Österreicher erst 39,8 Prozent der Anteile sicher in der Tasche. Die Frist läuft noch bis Mitternacht. Die Mindestannahmeschwelle für das Angebot liegt aber bei 55 Prozent.

Erdrutsche in Burundi forderten dutzende Menschenleben

Gitega - Durch Erdrutsche sind im ostafrikanischen Burundi mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Nyempundu-Berge in der Grenzregion zu Ruanda von heftigen Niederschlägen heimgesucht, die die Erdrutsche auslösten. "Die Erdrutsche haben alles unter sich begraben", sagte ein Augenzeuge. Das Unglück habe sich in der Nacht zugetragen. "Ganze Familien wurden lebend begraben, zusammen mit ihren Häusern und ihrem Vieh."

Ein Jahr Haft für Ex-Kicker Kuljic wegen Drogenhandels

Wien - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sanel Kuljic ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen Suchtgifthandels zu einem Jahr unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der mittlerweile 42-Jährige war geständig, zwischen September 2017 und September 2019 an mehrere Abnehmer insgesamt rund 80 Gramm Kokain weitergegeben zu haben.

Dachsteingletscher gingen weiter zurück

Linz - Die Dachsteingletscher haben seit dem Vorjahr fast 60 Zentimeter an Dicke verloren. Der schneereiche Winter führt zwar dazu, dass das Massenhaushaltsjahr 2018/19 im langjährigen Ranking nicht zu den Schlimmsten gehört, aber die Schmelze verlaufe weiter im Rekordtempo, teilte der oö. Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) am Donnerstag mit. Seit 2006 werden die vier Dachsteingletscher jedes Jahr vermessen.

Nobelpreisträgerin Tokarczuk 2020 bei Ausseer "Literasee"

Bad Aussee - Die polnische Literaturpreisträgerin Olga Tokarczuk wird im März kommenden Jahres bei der sechsten Auflage des "Literasee" Wortfestivals in Bad Aussee zu Gast sein. Das verkündeten die Veranstalter am Donnerstag. Die weiteren Gäste sind unter anderem die Bachmannpreisträgerin Birgit Birnbacher, Valerie Fritsch, Josef Haslinger und der poetische Kosmopolit Aris Fioretos. Das Festival findet von 27. bis 29. März im Hotel "Wasnerin" statt.

