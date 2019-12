Streiks in Frankreich schränken Verkehr auch am Freitag stark ein

Paris - Der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen in Frankreich werden auch am Freitag von massiven Streiks betroffen sein. Die französische Staatsbahn SNCF rechnete nach eigenen Angaben mit sehr starken Störungen des Verkehrs. Massive Streiks gegen die geplante Pensionsreform hatten den Verkehr in Frankreich bereits am Donnerstag weitgehend lahmgelegt. Außerdem gingen bei den bisher größten Protesten gegen Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag mehr als 800.000 Menschen gegen dessen Pensionsreform auf die Straße. In Paris und anderen Städten kam es zu Ausschreitungen. Es gab Dutzende Festnahmen.

Letzte Chance für Corbyn? TV-Duell im britischen Wahlkampf

London - Die beiden Spitzenkandidaten im britischen Wahlkampf, Premier Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei, treffen am Freitag in einem TV-Duell aufeinander. Weniger als eine Woche vor der Parlamentswahl am 12. Dezember gilt die Debatte im BBC-Fernsehen als letzte Chance für den Labour-Chef, das Ruder herumzureißen. Johnsons Konservative führen in den Umfragen mit großem Abstand vor Labour. Wichtigstes Thema im Wahlkampf ist der geplante Brexit.

Öl-Staaten drosseln Fördermengen deutlich

Wien - Die OPEC und andere Förderstaaten verschärfen ihre seit Jahren geltende Produktionsbremse, mit der sie die Ölpreise hoch halten wollen. In einer fast sechsstündigen Sitzung verständigten sich die Energieminister der wichtigsten Ölproduzenten am Donnerstag in Wien auf eine Drosselung ihrer Ölförderung um weitere 500.000 Barrel pro Tag in den ersten drei Monaten 2020. Über Details der Vereinbarung und die Frage, in welchem Umfang einzelne Länder ihre Produktion herunterfahren, muss noch am Freitag abgestimmt werden.

Aramco bekommt zumindest 23,1 Mrd. Euro bei Börsegang

Dhahran/Riad/Dubai - Der Börsengang des staatlichen saudischen Öl-Riesen Saudi Aramco wird die größte Neuemission aller Zeiten. Die drei Milliarden Aktien werden zum Preis von 32 Riyal (umgerechnet 7,70 Euro) ausgegeben. Das gab der Konzern am Donnerstagabend bekannt. Damit ist der Börsengang in Riad umgerechnet mindestens 23,1 Milliarden Euro schwer - größer als der des bisherigen Rekordhalters, der chinesische Internet-Konzern Alibaba. Mit einem Börsenwert von umgerechnet 1,53 Billionen Euro löst Saudi Aramco zudem Apple als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ab.

Merkel besucht erstmals NS-Vernichtungslager Auschwitz

Berlin/Auschwitz-Birkenau - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Freitag erstmals in ihrer Amtszeit das ehemalige NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. An der sogenannten Todeswand im Stammlager Auschwitz, an der die Nazis im Zweiten Weltkrieg tausende Menschen erschossen, wird Merkel zunächst eine Gedenkminute einlegen. Anschließend werden Merkel und andere Gäste eine Rede halten. Dem sollen sich ein Gang durch das ehemalige Vernichtungslager Birkenau und eine Kranzniederlegung anschließen.

Obdachlosen mit Ast erschlagen: Mordprozess in Wien

Wien - Weil er am 29. Juni 2019 in einem Park in Wien-Landstraße einen 46-jährigen Mann mit einem faustdicken Ast erschlagen haben soll, muss sich ein Bauarbeiter am Freitag wegen Mordes am Landesgericht verantworten. Der Getötete soll ihn vor dem Angriff mit "maßlosen Beleidigungen, die bis ins Herz gingen", bedacht haben, wird in der Anklageschrift zum Motiv ausgeführt. Laut Anklage versetzte der Bauarbeiter dem Mann Faustschläge ins Gesicht, griff dann zu einem herumliegenden Ast und drosch heftig auf den Kopf des Opfers ein.

Nobelpreis-Tage mit Handke und Tokarczuk starten

Wien/Stockholm - Am Freitag beginnen die offiziellen Verpflichtungen für die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018, die Polin Olga Tokarczuk, und den Preisträger des Jahres 2019, den Österreicher Peter Handke, in Stockholm. Um 13 Uhr findet in der Schwedischen Akademie eine internationale Pressekonferenz statt. Am Samstag halten beide Preisträger ihre Nobelvorlesungen. Die Verleihung der Nobelpreise wird dann am Dienstag, 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, vom schwedischen König vorgenommen.

Verfolgungsjagd nach Raubüberfall in Florida endete mit vier Toten

Miami - Ein Raubüberfall mit anschließender Verfolgungsjagd und Schießerei mitten im Berufsverkehr hat im US-Bundesstaat Florida vier Menschen das Leben gekostet. Neben zwei bewaffneten Kriminellen wurden dabei auch ein als Geisel genommener Paketdienstfahrer und ein unbeteiligter Autoinsasse getötet, wie ein FBI-Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) sagte. Die tödlichen Schüsse fielen am Ende der Verfolgungsjagd an einer viel befahrenen Kreuzung der Stadt Miramar inmitten zahlreicher stehender Autos.

