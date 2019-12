Esken und Walter-Borjans zum neuen SPD-Führungsduo gewählt

Berlin - Der SPD-Parteitag hat Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum neuen Führungsduo gewählt. Die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete bekam am Freitag in Berlin 75,9 Prozent der Delegiertenstimmen. Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister kam auf 89,2 Prozent. Damit wird die SPD erstmals in der Nachkriegszeit von einer Doppelspitze angeführt.

Frankreichs Gewerkschaften rufen weiteren Streiktag aus

Paris - Aus Protest gegen die Pensionspläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Gewerkschaften für kommenden Dienstag zu einem weiteren Streiktag aufgerufen. Die Funktionärin Catherine Perret von der linksgerichteten GGT forderte die Regierung am Freitag auf, "flott einige Antworten" zu liefern. Diese habe den sozialen Unmut in der Bevölkerung völlig falsch eingeschätzt. Am Freitag, dem zweiten Streiktag im öffentlichen Dienst, kam es erneut zu Verkehrschaos und Beeinträchtigungen in Schulen und Krankenhäusern.

Merkel gedenkt der Opfer im Konzentrationslager Auschwitz

Berlin/Auschwitz-Birkenau - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz der Opfer der Nazi-Gräuel gedacht. An der sogenannten Schwarzen Wand im Stammlager Auschwitz hielt sie für eine Gedenkminute inne und legte einen Kranz an der Todeswand nieder. Dort waren Tausende Häftlinge erschossen worden. Zuvor hatte die Kanzlerin eine Gaskammer und ein Krematorium besichtigt. Es ist der erste Besuch Merkels in Auschwitz.

"OPEC+" einigte sich auf weitere Förderkürzung um 500.000 Fass Öl/Tag

Wien - Das Ölkartell OPEC und die zehn kooperierenden Staaten setzen bei ihrer Strategie für die kommenden Monate auf eine weitere Förderbeschränkung. Die 24 zuständigen Minister einigten sich am Freitag in Wien auf eine zusätzliche Kürzung um 500.000 Barrel (je 159 Liter) Öl am Tag im Vergleich zur aktuellen Produktion. Wie das Ölkartell mitteilte, gilt die Kürzung vom 1. Jänner 2020 an. Die Folgen der Kürzung sind schwer vorherzusagen, voraussichtlich aber werden die Ölpreise etwas steigen.

Riesen-Hype um Greta Thunberg in Madrid - Großdemo am Abend

Madrid - Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist wenige Stunden vor dem großen Klimamarsch anlässlich des Weltklimagipfels in Madrid eingetroffen. Dutzende Medienvertreter empfingen die 16-Jährige am Freitagmorgen am Bahnhof Chamartin im Norden der spanischen Hauptstadt, die mit dem Nachtzug aus Lissabon angereist war. Anschließend nahm sie Medienberichten zufolge mit jungen Aktivisten aus aller Welt an einem Sit-in teil, abends folgt eine Großkundgebung mit Hunderttausenden Demonstranten.

Corbyn zeigt Dokument mit angeblichen Beweisen für "Lügen" Johnsons

London - Sechs Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn ein Regierungsdokument vorgestellt, das Beweise für "Lügen" von Premierminister Boris Johnson über das von ihm ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU enthalten soll. Johnson verschweige die tatsächlichen wirtschaftlichen Konsequenzen der "katastrophalen" Vereinbarung, so der Labour-Chef am Freitag in London. Entgegen Johnsons Darstellung solle es bei Umsetzung des Abkommens nach dem Brexit sehr wohl Kontrollen sowie "schädliche" Zölle an der Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland geben, sagte der Oppositionsführer weiter.

Ibiza-Affäre: Strache blitzte auch in München mit Anzeige ab

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist mit einer Anzeige gegen Verantwortliche der "Süddeutschen Zeitung" im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre abgeblitzt. Wie die Staatsanwaltschaft München I am Freitag mitteilte, wurden Ermittlungsverfahren gegen drei Journalisten und zwei Chefredakteure aus "rechtlichen Gründen" eingestellt. In Wien bleiben in der Causa "Ibiza-Video" zwei Verdächtige in U-Haft. Der Schwerpunkt der Ermittlungen gegen die beiden geht derzeit aber in Richtung Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz, so eine Gerichtssprecherin.

Peter Seisenbacher bekämpft Verurteilung

Wien - Peter Seisenbacher wird das Urteil des Wiener Landesgerichts bekämpfen, das am vergangenen Montag über den Judo-Doppel-Olympiasieger wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen fünf Jahre Haft verhängt hat. Wie sein Rechtsvertreter Bernhard Lehofer am Freitag auf APA-Anfrage mitteilte, wurde nach Ablauf der dreitägigen Bedenkzeit Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. Damit muss sich vermutlich im kommenden Jahr der Oberste Gerichtshof (OGH) mit der Causa auseinandersetzen.

(Schluss) rfk