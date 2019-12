Koalition: Grün-Verhandler bezweifeln Abschluss vor Weihnachten

Wien - Die türkis-blauen Koalitionsverhandlungen dürften noch einige Zeit dauern. Grüne Verhandler beklagten am Freitag, dass beim Klimaschutz nichts weitergehe. Möglicherweise werde man zu Weihnachten noch nicht fertig sein, sagte der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch in der "ZiB2". Rauch hatte sich am Vortag via Twitter verärgert gezeigt über Spekulationen über den kurz bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Er gehe davon aus, dass "das von ÖVP-Seite gekommen ist", meinte er - und betonte, dass es "noch einiges zu tun" gebe, etwa beim Klimaschutz und dessen Finanzierung. Am Wochenende gehen die Koalitionsverhandlungen weiter.

"Standard": Strache verlangte von Ex-EU-Abgeordneter Geld für Mandat

Brüssel - Jener bulgarische Unternehmer, der der Ex-EU-FPÖ-Mandatarin Barbara Kappel Ende 2018 insgesamt 55.000 Euro übergeben hatte, die diese in den FPÖ-Parlamentsklub brachte, soll Kappel ein Darlehen über 100.000 Euro gegeben haben. Kappel habe ihm gesagt, Heinz-Christian Strache wolle das Geld, damit sie wieder ins EU-Parlament komme, sagte der Bulgare dem "Standard". Die Geldübergaben hätten im November und Dezember des Vorjahres stattgefunden, sagte er der Zeitung. Der Rechtsanwalt Straches wies die Vorwürfe zurück.

TV-Debatte im britischen Wahlkampf: Corbyn erhöht Druck auf Johnson

London - Beim letzten TV-Duell vor der britischen Parlamentswahl am 12. Dezember hat Oppositionschef Jeremy Corbyn den Druck auf Premierminister Boris Johnson erhöht. Ein klarer Durchbruch gelang dem Labour-Vorsitzenden bei der Debatte am Freitagabend aber nicht. Johnsons Konservative führen in den Umfragen mit großem Abstand vor den Sozialdemokraten. Einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge waren die Zuschauer gespalten in der Frage, wer die Debatte gewonnen hat. 52 Prozent sahen Johnson als Sieger, für 48 Prozent schnitt Corbyn besser ab.

Weißes Haus hält an Boykott von Impeachment-Untersuchung fest

Washington - Das Weiße Haus hält an seinem Boykott der Impeachment-Untersuchung des US-Repräsentantenhauses fest. Der Rechtsberater von Präsident Donald Trump machte am Freitag in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Justizausschusses mit scharfem Ton deutlich, dass das Weiße Haus weiterhin keine Vertreter zu den Anhörungen des Gremiums zur Ukraine-Affäre schicken wird.

Tausende Menschen bei Demo in Madrid für mehr Klimaschutz

Madrid - Am Rande der UN-Klimakonferenz (COP25) in Madrid sind Tausende für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. An der Demo unter dem Motto "Die Welt ist angesichts der Klimakrise aufgewacht" beteiligte sich am Freitag die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Kurz vor Beginn des Protests rief Thunberg die Regierungen weltweit zu mehr Tempo beim Klimaschutz auf. "Wir können es uns nicht leisten, länger zu warten", so die 16-Jährige.

ams bei Osram am Ziel - Übernahme des Münchner Licht-Konzerns möglich

München/Graz/Wien - Der steirische Sensor-Spezialist ams ist bei der Übernahme des Münchner Lichttechnik-Konzerns Osram am Ziel. Mehr als 55 Prozent der Osram-Aktionäre hätten das bis zu 4,6 Milliarden Euro schwere Kaufangebot angenommen, teilte ams am Freitagabend in Premstätten bei Graz mit. Damit endet der Poker um die Übernahme des Traditionskonzerns, der Osram mehr als ein Jahr in Atem gehalten hatte. Das endgültige Ergebnis des Übernahmeangebots soll erst am Dienstag vorliegen.

Mindestens fünf Tote nach Gasexplosion in slowakischem Hochhaus

Presov/Bratislava - Nach einer Gasexplosion und einem darauffolgenden Brand in einem zwölfstöckigen Hochhaus in der ostslowakischen Stadt Presov sind am Freitag mindestens fünf Menschen gestorben. Mehr als 40 Personen wurden verletzt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatte sich die Explosion am Freitagmittag in einem der oberen Stockwerke ereignet, die Flammen breiteten sich danach rasch aus. Wie es zu der Tragödie kommen konnte, wird noch ermittelt.

Zwei Männer in Grazer Mordprozess verurteilt: 17 und 18 Jahre Haft

Graz - Im Grazer Straflandesgericht sind am Freitagabend zwei Angeklagte wegen Mordes zu 17 und 18 Jahren Haft verurteilt worden. Den Slowaken war vorgeworfen worden, zusammen mit zwei weiteren Tätern an einem Mordkomplott gegen einen Italiener beteiligt gewesen zu sein. Die Leiche des Mannes war 2001 in der Oststeiermark gefunden worden. Beide Männer hatten ihre Unschuld beteuert.

Dokumentarfilmer Kurt Mündl gestorben

Wien/St. Pölten - Der Regisseur und vielfach ausgezeichneten österreichische Dokumentarfilmer Kurt Mündl ist tot. Der 60-jährige Naturfilmemacher wurde in seinem Haus in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) leblos aufgefunden, wie der ORF am späten Freitagabend meldete. Mündl erhielt für seine Filme wie "Die Stubenfliege" oder für viele ORF-Dokumentationen zahlreiche internationale Preise.

