Mehr als 40 Tote bei Brandkatastrophe in indischer Fabrik

Neu-Delhi - Beim Brand in einer Fabrik in der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am Sonntag mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten die Online-Ausgaben der Zeitungen "Hindustan Times" und "Times of India". Den Berichten zufolge handelt es sich bei den meisten Opfern um Arbeiter, die in der Fabrik geschlafen hatten und im Morgengrauen von den Flammen überrascht wurden. Dutzende Personen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Neue Massendemonstration von Peking-Kritikern in Hongkong

Hongkong - In Hongkong haben sich am Sonntag Tausende schwarz gekleidete Menschen zu erneuten Kundgebungen gegen den wachsenden Einfluss Chinas und für demokratische Rechte versammelt. Mehrere Demonstranten skandierten regierungskritische Parolen wie "Kämpf' für Freiheit, stehe zu Hongkong". Vor dieser Massendemo hat die Polizei nach eigenen Angaben während einer nächtlichen Razzia mehrere Waffen bei Demokratie-Aktivisten entdeckt, darunter eine Pistole und Munition. Elf Menschen wurden laut Polizei festgenommen.

Automatische Budgetprovisorium für 2020 droht

Wien - Spätestens zehn Wochen vor Jahresende muss die Regierung dem Nationalrat ein neues Budget für das nächste Jahr vorlegen. Wegen der Nationalratswahl und der laufenden Koalitionsverhandlungen ist das bis dato ausgeblieben. Falls das Parlament nicht noch ein gesetzliches Provisorium vorlegt und beschließt, tritt ein automatisches Budgetprovisorium in Kraft. Diese Notlösung soll verhindern, dass sich ein Finanzierungsloch auftut bzw. die Zahlungsunfähigkeit des Staates droht.

NEOS beantragen öffentliche Ausschüsse

Wien - Die NEOS wollen ihrer Forderung nach einer Öffnung der Ausschüsse des Nationalrats Nachdruck verleihen. Deren stellvertretender Klubobmann Nikolaus Scherak kündigte einen entsprechenden Antrag im Parlament an. Ausnahmen soll es lediglich für Verhandlungen mit klassifizierten Informationen sowie spezielle Unterausschüsse wie zu Budget und Rechnungshof geben. "Der Gesetzgebungsprozess muss transparent sein", so Scherak zur APA. Derzeit finden Ausschüsse des Nationalrats bis auf wenige Ausnahmen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Nordkorea meldet bedeutenden Test auf Satellitenstartgelände

Pjöngjang - Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mitten in den festgefahrenen Denuklearisierungsgesprächen mit den USA einen "sehr wichtigen" Test an seinem Satellitenbahnhof Sohae vorgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag mitteilte, war es ein "erfolgreicher Test von großer Bedeutung". Das Ergebnis werde "einen großen Einfluss darauf haben, die strategische Position der Demokratischen Volksrepublik Korea in naher Zukunft einmal mehr zu verändern", hieß es weiter. Es wurde nicht angegeben, was getestet wurde.

Israel reagiert mit Luftangriffen auf Gaza-Raketenbeschuss

Gaza/Tel Aviv - Israel hat mit Luftangriffen auf die neuen Raketenangriffe aus dem Gazastreifen reagiert. Israelische Flugzeuge hätten am frühen Sonntagmorgen Ziele der Al-Qassam-Brigaden angegriffen, dem bewaffneten Arm der palästinensischen Organisation Hamas, teilten Hamas-Vertreter mit. Über Verletzte oder Schäden gab es zunächst keine Angaben.

Rauchschwaden durch Buschbrände über Canberra und Sydney

Sydney - Die verheerenden Buschbrände in Australien haben am Sonntag große Rauchschwaden über der Hauptstadt Canberra ausgelöst. Auch in der Metropole Sydney war die Luftverschmutzung durch ein nahegelegenes Großfeuer weiter hoch. Der Feuerwehr gelang es am Sonntag, mehr als 140 Brände unter Kontrolle zu bringen. Allerdings dürfte sich die Lage zu Wochenbeginn weiter verschärfen. Meteorologen warnen vor Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Winde fachen die Brände zusätzlich an.

Art Basel: Künstler aß 120.000 Dollar teure Banane

Miami - Eine jüngst für 120.000 Dollar als Installation verkaufte Banane ist auf der Art Basel in Miami vor den Augen perplexer Besucher von einem Aktionskünstler verspeist worden. Ungehindert vom Sicherheitsdienst schnappte sich David Datuna am Samstag die mit Klebeband an der Wand befestigte Banane und verzehrte sie in aller Seelenruhe. Die Banane war Teil einer Installation des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Die verantwortliche Galerie Perrotin reagierte gelassen: Das Kunstwerk sei nicht zerstört worden, die Banane an sich sei austauschbar.

