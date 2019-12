Mehr als 40 Tote bei Brandkatastrophe in indischer Fabrik

Neu-Delhi - Beim Brand in einer Fabrik in der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am Sonntag mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten die Online-Ausgaben der Zeitungen "Hindustan Times" und "Times of India". Den Berichten zufolge handelt es sich bei den meisten Opfern um Arbeiter, die in der Fabrik geschlafen hatten und im Morgengrauen von den Flammen überrascht wurden. Dutzende Personen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Zehntausende demonstrieren in Hongkong

Hongkong - Sechs Monate nach dem Beginn der pro-demokratischen Proteste in Hongkong sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Sonntag erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Es sei die "letzte Chance" für die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, auf die Forderungen der Protestbewegung einzugehen, ließ die "Civil Human Rights Front" wissen. Es ist die erste Demonstration seit Monaten, die von der Polizei genehmigt wurde.

Automatische Budgetprovisorium für 2020 droht

Wien - Spätestens zehn Wochen vor Jahresende muss die Regierung dem Nationalrat ein neues Budget für das nächste Jahr vorlegen. Wegen der Nationalratswahl und der laufenden Koalitionsverhandlungen ist das bis dato ausgeblieben. Falls das Parlament nicht noch ein gesetzliches Provisorium vorlegt und beschließt, tritt ein automatisches Budgetprovisorium in Kraft. Diese Notlösung soll verhindern, dass sich ein Finanzierungsloch auftut bzw. die Zahlungsunfähigkeit des Staates droht.

Kosovo will Nobelpreis-Verleihung an Handke boykottieren

Pristina/Stockholm - Aus Protest gegen die Vergabe des Literaturnobelpreises an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke will Kosovo die Verleihungszeremonie am Dienstag boykottieren. Das Außenministerium des Kosovo teilte mit, dass seine Botschafterin in Schweden, Shkendije Geci Sherifi, nicht an der Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus teilnehmen werde. Begründet wurde dies damit, dass Handke ein "Freund und Anhänger der Politik von Milosevic" sei.

Köhlmeier erhält 2020 Nestroy-Ring der Stadt Bad Ischl

Bad Ischl - Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier erhält 2020 den Nestroy-Ring der Stadt Bad Ischl. Das gab der Bad Ischler Bürgermeister und Kulturreferent Hannes Heide bekannt. Dem 2018 verstorbenen Präsidenten der Internationalen Johann-Nestroygesellschaft, Heinrich Kraus, sei es ein Anliegen gewesen, den 70-jährigen Köhlmeier mit dem Nestroy-Ring auszuzeichnen, fügte er hinzu. Die Verleihung finde üblicherweise immer rund um den Todestag Nestroys am 25. Mai im Lehartheater in Bad Ischl statt.

30-Jähriger nach Küchenbrand in Grazer Wohnung verstorben

Graz - Zu einem tragischen Todesfall ist es in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in der Grazer Leechgasse gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein 30-jähriger Mann sich etwas kochen wollen und war wohl währenddessen eingeschlafen. Das Essen dürfte angebrannt sein und einen Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung verursacht haben. Der Mann dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein. Gefunden wurde er am Samstagabend von Polizisten, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Handelskrieg bremst Chinas Ausfuhren

Peking - Vor dem Hintergrund des Handelskriegs mit den USA sind Chinas Ausfuhren im November um 1,1 Prozent unerwartet stark gefallen. Es war der vierte Monat in Folge, in dem Chinas Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig waren. Wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking weiter mitteilte, brachen die Exporte in die USA besonders stark ein - um 12,5 Prozent. Die Importe aus den USA gingen sogar um 23,3 Prozent zurück. Das bilaterale Handelsvolumen verringerte sich um 15,2 Prozent.

VW peilt Einsparungen in deutschen Werken an

Wolfsburg - Für VW-Produktionsvorstand Andreas Tostmann arbeiten die deutschen Werke noch nicht effektiv genug. "Das Tempo der Verbesserungen und die Ergebnisse sind im Ausland mitunter besser. In Deutschland müssen wir trotz aller Erfolge noch zulegen", sagte er der "Automobilwoche". Und er ergänzte: "Wir wollen bis 2023 zwei Milliarden Euro an Performance-Maßnahmen in der Produktion bei der Marke Volkswagen realisieren - vor gegenläufigen Effekten wie Inflation oder Tariferhöhungen." Ein Teil davon werde auf Automatisierungen zurückgehen, ein anderer auf verbesserte interne Prozesse.

