Doskozil für Opposition und Positionierung, nicht Personal

Wien/Niestetal - Sein Rezept für die Gesundung der Bundes-SPÖ hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" bekräftigt. Vorerst keine Personaldebatte, sondern sich neu positionieren - und in Opposition bleiben bzw. keine ÖVP-Minderheitsregierung unterstützen. Doskozil schloss konsequenterweise aus, dass er Vizekanzler werden könnte. Er bleibe im Burgenland, versicherte er.

Auch sechs Monate nach Beginn Proteste in Hongkong

Hongkong - Sechs Monate nach dem Beginn der prodemokratischen Proteste in Hongkong sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Sonntag bei einer Massenkundgebung hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Es sei die "letzte Chance" für die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, auf Forderungen der Protestbewegung einzugehen, sagte ein Aktivist der "Civil Human Rights Front". Viele Protestteilnehmer äußerten sich verärgert darüber, dass Lam auch nach dem überwältigenden Sieg der Demokratiebewegung bei den Kommunalwahlen Ende November keine Zugeständnisse an die Demonstranten machte.

Johnson vor britischer Wahl vorne, aber Vorsprung schmilzt

London - Der britische Premierminister Boris Johnson liegt vor der Parlamentswahl am Donnerstag in Umfragen nicht mehr ganz so deutlich vorne. Auf die Frage, ob ihn dies nervös mache, sagte der konservative Politiker am Wochenende: "Natürlich, wir kämpfen schließlich um jede Stimme. Ich denke, dass dies ein kritischer Moment für unser Land ist." In vier am Samstag veröffentlichten Umfragen führen die Konservativen acht bis 15 Prozentpunkte vor der größten Oppositionspartei Labour mit ihrem Spitzenkandidaten Jeremy Corbyn.

Wieder Streiks gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - In Frankreich sollen Streiks und Proteste gegen die geplante Pensionsreform diese Woche weitergehen. Am Wochenende war der Bahnverkehr im gesamten Land erneut massiv gestört, in Paris wurde die Metro wieder bestreikt. Am Montag soll es neue Verkehrsbehinderungen geben, ein Ende der Proteste ist nicht in Sicht. Während die Regierung sich entschlossen gibt, die geplante Pensionsreform umzusetzen, drohen die Gewerkschaften mit weiteren branchenübergreifenden Streiks. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte sich Berichten zufolge noch am Sonntagabend mit Regierungsmitgliedern zur Reform beraten.

SPD stößt mit Forderungen auf Ablehnung bei Union

Berlin - Mit einer linkeren Ausrichtung und der Forderung nach neuen Koalitionsbeschlüssen stößt die SPD bei der Union auf Ablehnung. "Bedingungen nach dem Motto 'Wenn das nicht kommt, dann gehen wir' akzeptiere ich nicht", sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag". CSU-Generalsekretär Markus Blume schloss eine "Regierung auf Linkskurs" aus. Trotz des Konflikts wollen sich die Koalitionspartner bald zusammensetzen.

Mehr als 40 Tote bei Brandkatastrophe in indischer Fabrik

Neu-Delhi - Bei einem Großbrand in einer indischen Fabrik sind nach Behördenangaben mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mehr als ein Dutzend Verletzte in Krankenhäuser gebracht, die meisten von ihnen mit Rauchgasvergiftungen. Das Feuer war in einem dicht besiedelten Viertel der Millionenmetropole Neu Delhi ausgebrochen. Bei den meisten Opfern handelt es sich Polizei-Angaben zufolge um Arbeiter, die auf verschiedenen Stockwerken des Fabrikgebäudes geschlafen hatten und im Morgengrauen von den Flammen überrascht wurden.

Madrider Klimagipfel in entscheidender Phase

Madrid - Begleitet von Protestaktionen und Appellen zahlreicher Umweltschützer aus allen Erdteilen geht der Weltklimagipfel in Madrid in die entscheidende Phase. Von Montag an wird in der spanischen Hauptstadt auf Ministerebene verhandelt. Dann wird sich zeigen, ob die Staaten auf die Warnungen von Wissenschaftern und Aktivisten reagieren und ehrgeizigere Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung formulieren. Auch der Handel mit Emissionen und die Unterstützung für vom Klimawandel besonders hart getroffene Staaten stehen auf der Agenda.

