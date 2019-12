SPÖ-Gremien beschäftigen sich mit sich

Wien - Die SPÖ hat für Montag ihre Gremien zusammengetrommelt, um die schwierige Lage der Partei zu beraten. Nachdem die Parteiführung angekündigt hat, mehr als 20 Mitarbeiter zur Kündigung anzumelden, wird nun Präsidium und Vorstand ein Sparbudget vorgelegt, das der finanziell angeschlagenen Partei kommendes Jahr einen ausgeglichen Haushalt ermöglichen soll. Ende 2025 soll die SPÖ schuldenfrei sein. Pamela Rendi-Wagner dürfte auch nach den Sitzungen weiter Parteichefin sein. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sprach sich am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" gegen eine Personaldebatte und für eine Neupositionierung seiner Partei in der Opposition aus.

Vierergipfel sucht Wege für Frieden in der Ostukraine

Paris/Kiew - Ein Vierergipfel bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Montag (15.00 Uhr) in Paris einen neuen Anlauf für den Frieden in der Ostukraine nehmen. Macron wird den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie als Vermittlerin an seiner Seite die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Elysee-Palast empfangen. Einen Gipfel dieser Art hatte es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin gegeben. Der heuer ins Amt gekommene Selenskyj trifft Putin zum ersten Mal.

Frankreichs Finanzminister offen für Aufschub bei Pensionsreform

Paris - Die französische Regierung hält trotz landesweiter Streiks an der geplanten Pensionsreform fest, ist aber offen für Änderungen am Zeitplan. "Ich will einen ausgeglichenen Staatshaushalt, aber lassen Sie uns nicht dogmatisch sein: Über den Kalender kann man reden", sagte Finanzminister Bruno Le Maire dem Sender France 3. Streikende Beschäftigte legten aus Protest gegen die Reformpläne am Sonntag den vierten Tag in Folge den Fernverkehr auf der Schiene und im Pariser Nahverkehr lahm. Am Montag soll es neue Verkehrsbehinderungen geben, ein Ende der Proteste ist nicht in Sicht.

34-Jährige wird neue Regierungschefin in Finnland

Helsinki - Nach dem Rücktritt des finnischen Regierungschefs Antti Rinne haben dessen Sozialdemokraten die bisherige Verkehrsministerin Sanna Marin zur Nachfolgerin bestimmt. Marin gewann die Abstimmung über das Amt des Ministerpräsidenten am Sonntag knapp. Mit 34 Jahren zählt Marin zu den jüngsten Regierungschefs weltweit. "Wir haben viel Arbeit vor uns, um Vertrauen zurückzugewinnen", sagte Marin am Sonntagabend vor Journalisten.

Saudi-Arabien beendet Geschlechtertrennung in Restaurants und Cafes

Riad - Männer und Frauen dürfen in Restaurants und Cafes in Saudi-Arabien künftig denselben Eingang benutzen. In dem streng konservativen Land galt bisher die Vorschrift, dass Frauen und Familien einen Eingang nutzen müssen und Männer einen weiteren. Das saudi-arabische Ministerium für Gemeinden und ländliche Angelegenheiten kündigte am Sonntag auf Twitter an, dass diese Regelung nun abgeschafft werde.

Mann verunglückte beim Verladen eines Fahrzeugs in Vorarlberg tödlich

Dornbirn - Ein 54-jähriger Vorarlberger ist am Sonntagnachmittag in Dornbirn beim Verladen eines Pkw tödlich verunglückt. Der Mann versuchte mittels Seilwinde ein Auto auf einen Anhänger zu verladen. Beim Versuch das Lenkrad durch das Autofenster einzustellen, rollte der Wagen aus unbekannter Ursache rückwärts und klemmte den Mann zwischen Fahrertüre und dem Hydraulikdämpfer des Anhängers ein, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Mann.

Nominierungen für die Golden Globes werden verkündet

Hollywood/Los Angeles - In Hollywood werden am Montag (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood". Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 5. Jänner in Beverly Hills verliehen.

