Streiks in Frankreich - Verkehrschaos im Großraum Paris

Paris - Die anhaltenden Streiks gegen die Pensionsreform haben im Pariser Großraum ein Verkehrschaos verursacht. Der Verkehr staute sich Montagfrüh zeitweise auf mehr als 600 Kilometern. Normalerweise sind es etwa halb so viele. Auch am Montag wurden die Pariser Metro und die Vorstadtzüge wieder bestreikt. Es ist bereits der fünfte Tag in Folge, an dem es massive Störungen im öffentlichen Verkehr gibt.

US-Demokraten bekräftigen Vorwürfe gegen Trump in Ukraine-Affäre

Washington - In der Impeachment-Untersuchung gegen US-Präsident Donald Trump haben die oppositionellen Demokraten ihre Vorwürfe bekräftigt. Bei einer Anhörung im Justizausschuss des Repräsentantenhauses sagte ein Anwalt der Demokraten am Montag, Trump habe eindeutig sein Amt missbraucht, als er die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden drängte. Der Präsident habe damit seine persönlichen politischen Interessen über die nationale Sicherheit der USA und die Unversehrtheit der US-Wahlen gestellt, sagte Anwalt Barry Berke.

Rendi-Wagner will Ende der öffentlichen Selbstbeschädigung

Wien - Die SPÖ versucht am Montag einen Neustart. Die zuletzt angeschlagene Parteichefin Pamela Rendi-Wagner forderte vor Beginn der Gremiensitzungen ein Ende der öffentlichen Selbstbeschädigung und zeigte sich "kämpferisch wie eh und je". Der heutige Tag soll dazu dienen, die SPÖ für die Zukunft zu rüsten. An erster Stelle stehe dabei die "finanzielle Genesung", der zweite Schritt sei dann "die inhaltliche Erneuerung", die ebenfalls unausweichlich sei, so Rendi-Wagner.

Kein Glyphosat-Verbot mit 1. Jänner in Österreich

Wien - Das vom Nationalrat beschlossene Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat wird nicht wie vorgesehen am 1. Jänner 2020 in Kraft treten. Das Gesetz wird von Kanzlerin Brigitte Bierlein wegen eines Formalfehler nicht kundgemacht. Der Entwurf hätte nämlich der EU im Voraus zur Notifizierung übermittelt werden müssen, was nicht geschehen ist. Die Entscheidung wurde von Parteien und NGOs kritisiert.

48-Jährige starb nach Messerattacke im Bezirk Mistelbach

Mistelbach - In einer Wohnung im Bezirk Mistelbach ist am Sonntagabend die Leiche einer 48-Jährigen entdeckt worden. Am Körper der Frau wurden mehrere Stichverletzungen festgestellt, berichtete die Polizei. Als Tatwaffe gilt ein Küchenmesser. Ein anwesender 53-Jähriger wurde festgenommen. Der Verdächtige soll am Montag einvernommen werden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Obduktion an. Vorerst unklar war, in welchem Verhältnis Opfer und Beschuldigter zu einander standen.

Russland 4 Jahre von Olympia und WM ausgeschlossen

Lausanne - Wegen der Manipulation von Dopingproben wird Russland für vier Jahre von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und allen anderen internationalen Sportgroßereignissen gesperrt. Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, sofern sie nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind, gab die Welt-Anti-Doping-Agentur am Montag bekannt. Russland soll hunderte Analyseergebnisse gelöscht oder geändert haben.

Keine Hoffnung mehr auf Überlebende nach Vulkanausbruch

Wellington - Nach dem Vulkanausbruch in Neuseeland rechnet die Polizei nicht mehr mit weiteren Überlebenden. Alle Menschen, die lebend von der Vulkaninsel White Island gerettet werden konnten, seien bereits "bei der Evakuierung" in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Zuvor war von fünf Toten und mehr als 20 Vermissten die Rede. Die Urlaubergruppe wurde auf einer Bootstour zur der Insel von der Naturkatastrophe überrascht.

Österreichisches Ehrenzeichen für Olga Neuwirth

Wien - Komponistin Olga Neuwirth wurde am Montag im Teesalon der Wiener Staatsoper mit der höchsten Auszeichnung der Republik für Wissenschaft und Kunst geehrt. Am Tag nach der Uraufführung ihres "Orlando" am selben Ort freute sich Neuwirth über die Auszeichnung, "weil sie von Künstlern entschieden wurde". Das Österreichische Ehrenzeichen wird auf Vorschlag der bisherigen Träger vergeben. "Nur deshalb nehme ich es an", betonte Neuwirth zu Beginn ihrer auf Englisch gehaltenen, kurzen Dankesrede.

