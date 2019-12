Novomatic verkauft Casinos-Anteil an Sazka

Wien/Gumpoldskirchen - Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic verkauft seinen 17-prozentigen Anteil an den Casinos Austria an den größten Aktionär Sazka, der bisher 38 Prozent hielt. Der hinter Sazka stehende tschechische Milliardär Karel Komarek übernimmt damit die Mehrheit der Casinos, an der die Republik Österreich rund 33 Prozent hält. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Ihren Anteil an der Österreichischen Lotterien wird die Novomatic behalten.

SPÖ attackiert die Grünen vehement

Wien - Die SPÖ geht vor der Nationalratssitzung am Mittwoch massiv auf die Grünen los. Weil diese mit der ÖVP verhandelten und die Nationalratsausschüsse daher noch nicht konstituiert seien, könnten "auch Frauenleben gefährdet werden", stellte Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek am Dienstag in den Raum. Die Grünen forderten umgehend eine Entschuldigung und wiesen den Konnex zwischen den Koalitionsverhandlungen und nicht verhinderten Frauenmorden vehement zurück.

Schüsse in tschechischer Klinik - Täter nimmt sich das Leben

Ostrava (Ostrau) - Nach Schüssen in einem Krankenhaus im tschechischen Ostrau hat es sechs Tote gegeben. Zu den Toten zählten vier Männer und zwei Frauen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt und notoperiert. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. Ministerpräsident Andrej Babis sprach von einer "großen Tragödie". Der 42-jährige Schütze nahm sich nach der Tat das Leben.

Frankreich vor neuen Streiks und Protesten

Paris - Vor neuen Protesten und Kundgebungen gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron haben Streiks in Frankreich den sechsten Tag in Folge für starke Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr gesorgt. Laut staatlicher Bahngesellschaft SNCF fahren am Dienstag lediglich 20 Prozent der TGV-Schnellzüge. In Paris sollen erneut zehn Metro-Linien geschlossen bleiben. Viele Pendler stiegen auf Autos, E-Tretroller und Motorräder um und sorgten damit für riesige Staus im Großraum Paris.

Moskauer Ex-Bürgermeister Juri Luschkow in München gestorben

Moskau - Juri Luschkow, eines der bekanntesten Gesichter Russlands und lange ein politisches Schwergewicht als Bürgermeister Moskaus, ist im Alter von 83 Jahren in einer Klinik in München gestorben. Russische Medien berichteten, dass Luschkow zu einer Routineoperation in München gewesen und dort gestorben sei. Luschkow regierte Moskau von 1992 an mehr als 18 Jahre lang.

Achteinhalb Jahre Haft für Missbrauch von Stieftochter

Wien - Weil er sich seit November 2018 wiederholt an seiner in einem Pflegeheim untergebrachten Stieftochter vergangen haben soll, ist ein 63-jähriger Mann am Dienstag zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Betroffene leidet an einer aggressiven Form von multipler Sklerose und kann sich nicht mehr bewegen und nicht kommunizieren. Die 47-Jährige war daher dem Angeklagten hilflos ausgeliefert, betonte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig.

Klimaschutz-Index: Schweden siegt und Österreich rutscht ab

Madrid - Der Klimaschutz-Index CCPI dreier NGOs hat mit den USA ein neues Schlusslicht, ganz vorne steht - wie schon 2018 - Greta Thunbergs Heimat Schweden. Auch 2019 blieben beim auf der COP25 präsentierten Ranking die "Stockerlplätze" unbesetzt: kein Staat sei beim Klimaschutz vorbildlich genug. Österreich ist indes auf Platz 38 abgerutscht, schlecht schnitt man etwa im Bereich Klimapolitik ab. Insgesamt 57 Staaten und die EU wurden auf ihr Engagement in Sachen Klimaschutz geprüft.

Österreich ist Bahn-Champion in der EU

Wien/Europa-weit/EU-weit - Bereits zum fünften Mal hintereinander ist Österreich EU-Champion beim Bahnfahren, so eine Auswertung der Eurostat-Daten durch den Verkehrsclub Österreich. Mit 1.500 Schienen-Kilometern pro Kopf im Jahr 2018 liegt die Alpenrepublik deutlich vor Frankreich (1.395 Kilometer), Schweden (1.325 km) und Deutschland (1.185). Schlusslicht ist Griechenland mit nur 105 Bahn-Kilometern pro Person. Weiterhin einsamer Spitzenreiter in Europa ist die Schweiz, wo im Vorjahr pro Kopf 2.400 Kilometer per Bahn zurückgelegt wurden.

