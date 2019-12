Demokraten klagen Trump wegen Amtsmissbrauchs an

Washington - Die US-Demokraten werden Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses anklagen. Trump gefährde die Demokratie und die nationale Sicherheit der USA, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, bei der Bekanntgabe der Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren. Die Anklagepunkte sind eine Voraussetzung für eine Abstimmung zu Trumps möglicher Amtsenthebung im Plenum der Parlamentskammer.

Roxette-Sängerin Marie Fredriksson mit 61 Jahren verstorben

Stockholm - Marie Fredriksson, Sängerin des schwedischen Pop-Duos Roxette, ist tot. Die 61-Jährige sei am Morgen des 9. Dezembers ihrem 17 Jahre währendem Krebsleiden erlegen, heißt es in einer Meldung des Managements. Nach ihrem erfolgreichen Solo-Debüt im Jahr 1984 hatte sich Fredrisksson zwei Jahre darauf mit Per Gessle zu Roxette zusammengeschlossen. Zu ihren größten Hits zählten "Neverending Love", "The Look", "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love" oder "Joyride".

Novomatic verkauft Casinos-Anteil an Sazka

Wien/Gumpoldskirchen - Die Ermittlungen zur Bestellung des - inzwischen abgelösten - Casinos-Finanzvorstands Peter Sidlo (FPÖ) haben die Fronten im Streit der drei Großaktionäre Sazka, Republik Österreich und Novomatic verschoben. Am Dienstag kam es dann Schlag auf Schlag: Die tschechische Sazka-Gruppe übernimmt den 17-Prozent-Anteil der Novomatic und ebnet damit den Weg zum Mehrheitseigner der Casinos Austria. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Grüne sehen noch "größere Brocken" bei Verhandlungen

Wien - Weiterhin "größere Brocken" gibt es nach Ansicht von Vize-Klubchefin Sigrid Maurer in den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen zu bewältigen. Nach wie vor müsse sich etwa beim Klimaschutz viel bewegen, nannte die grüne Verhandlerin am Dienstag ein Beispiel. Die ÖVP zeigte sich schweigsam und blieb beim bekannten Satz: "Es wird verhandelt."

"Uns reichts" - Festsaal der TU Wien besetzt

Wien - Unter dem Motto "Uns reicht's" haben am Dienstag Nachmittag rund 100 Personen vor dem Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) Wien gegen die aktuelle Hochschulpolitik protestiert. Im Anschluss wurde der Festsaal der Uni besetzt. Sie wollen mit den Regierungsverhandlern in Kontakt treten, um ihre Forderungen zu übergeben, hieß es zur APA. Adressatin war unter anderem Koalitionsverhandlerin und Ex-"unibrennt"-Aktivistin Sigrid Maurer.

Suu Kyi hört Völkermord-Klage gegen Myanmar vor UNO-Gericht

Naypyidaw/Den Haag - Im Beisein der Friedensnobelpreisträgerin und De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) ein Völkermord-Verfahren gegen ihr Land Myanmar begonnen. Gambia beschuldigte Myanmar am Dienstag des Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya und forderte Sofortmaßnahmen gegen das Land. Suu Kyi soll sich am Mittwoch zu den Vorwürfen äußern und ihr Land verteidigen.

Mann erschoss sechs Menschen in tschechischer Uni-Klinik

Ostrava (Ostrau) - Dramatische Szenen in einem Krankenhaus in Tschechien: Ein Mann stürmte am Dienstag mit einer Pistole bewaffnet in einen Warteraum der Uni-Klinik in Ostrava (Ostrau). Der 42-Jährige erschoss wahllos sechs Menschen und brachte sich anschließend auf der Flucht selbst um, wie die Polizei mitteilte. Eine Person befand sich in kritischem Zustand, eine weitere wurde schwer, eine andere leicht verletzt. Regierungschef Andrej Babis sprach von einer "großen Tragödie".

Achteinhalb Jahre Haft für Missbrauch von Stieftochter

Wien - Weil er sich seit November 2018 wiederholt an seiner in einem Pflegeheim untergebrachten Stieftochter vergangen haben soll, ist ein 63-jähriger Mann am Dienstag zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Betroffene leidet an einer aggressiven Form von multipler Sklerose und kann sich nicht mehr bewegen und nicht kommunizieren. Die 47-Jährige war daher dem Angeklagten hilflos ausgeliefert, betonte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig.

(Schluss) pin/fre/str