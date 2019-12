Immunitätsausschuss liefert Zanger aus, Kickl nicht

Wien - Der Immunitätsausschuss des Nationalrats hat Dienstagabend die Immunität des FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leoben im Zusammenhang mit der Liederbuch-Affäre aufgehoben. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, gegen den ebenfalls ein Ermittlungsbegehren vorlag, wurde dagegen der Justiz nicht ausgeliefert. Das erfuhr die APA aus dem Ausschuss. Gegen Zanger wird wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt.

Novomatic verkauft Casinos-Anteil an Sazka

Wien/Gumpoldskirchen - Die Ermittlungen zur Bestellung des - inzwischen abgelösten - Casinos-Finanzvorstands Peter Sidlo (FPÖ) haben die Fronten im Streit der drei Großaktionäre Sazka, Republik Österreich und Novomatic verschoben. Am Dienstag kam es dann Schlag auf Schlag: Die tschechische Sazka-Gruppe übernimmt den 17-Prozent-Anteil der Novomatic und ebnet damit den Weg zum Mehrheitseigner der Casinos Austria. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Van der Bellen gedenkt "Marsch der Freiheit" in Hainburg

Hainburg/Europa-weit - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in Hainburg des "Marsch der Freiheit" vor 30 Jahre gedacht. Dabei rief er zur Verteidigung der Werte von Freiheit, Rechtsstaat, Menschenrechte und liberale Demokratie auf. "Dafür haben die Bürgerinnen und Bürger der Slowakei damals gekämpft", sagte er am Abend. Wenige Tage nach der Ankündigung des Abbaus des Eisernen Vorhangs hatten sich am 10. Dezember vor 30 Jahren zehntausende Slowaken auf, um zu Fuß nach Österreich zu kommen.

Festsaal der TU Wien besetzt, Rektorin will helfen

Wien - Unter dem Motto "Uns reicht's" haben am Dienstag Nachmittag rund 100 Personen vor dem Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) Wien gegen die aktuelle Hochschulpolitik protestiert. Im Anschluss wurde der Festsaal der Uni besetzt. Sie wollen mit den Regierungsverhandlern in Kontakt treten, um ihre Forderungen zu übergeben, hieß es zur APA. Nach einem Gespräch mit den Besetzern will sich Rektorin Sabine Seidler für ein Anliegen der Gruppe einsetzen.

Fernandez hofft bei Amtsantritt auf "konstruktiven" IWF

Buenos Aires - Zu seinem Amtsantritt hat sich Argentiniens neuer Präsident Alberto Fernandez mit einem Appell an den Internationalen Währungsfonds zur Herstellung "konstruktiver und kooperativer Beziehungen" gerichtet. Argentinien wolle seine Staatsschulden, die 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes entsprechen, bezahlen, habe aber "nicht die Mittel dafür", sagte Fern�ndez. Er kündigte an, die Wirtschaft ankurbeln zu wollen. Das habe für ihn auch Vorrang vor der Begleichung der Auslandsschulden.

Anklage gegen Trump: Amtsmissbrauch und Kongressbehinderung

Washington - Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen Präsident Donald Trump im Rahmen eines Amtsenthebungsverfahrens wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Parlaments anklagen. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, stellte die Anklagepunkte vor. Dieser Schritt ist eine Voraussetzung für eine Abstimmung zu Trumps möglicher Amtsenthebung im Plenum der Parlamentskammer. Hintergrund des Vorgehens gegen Trump sind Vorwürfe aus der Ukraine-Affäre.

USA stürzen WTO in größte Krise seit 25 Jahren

Genf - Eine Blockade der USA stürzt die Welthandelsorganisation (WTO) in die größte Krise ihrer fast 25-jährigen Geschichte. Von morgen Mittwoch an ist ein Herzstück der WTO, die Streitschlichtung bei Handelsdisputen, teilweise ausgehebelt. Die USA haben das Ende der Berufungsinstanz erzwungen, indem sie seit Jahren die Ernennung neuer Berufungsrichter blockieren. Experten warnen seit Wochen vor eskalierenden Handelskriegen.

Grönland-Eisschmelze hob Meeresspiegel um 10,6 Millimeter an

Leeds/Pasadena (Kalifornien) - Das schmelzende Eisschild Grönlands hat den weltweiten Meeresspiegel seit 1992 bereits um 10,6 Millimeter steigen lassen. Das zeigen Ergebnisse einer umfangreichen Untersuchung, die sich auf 26 verschiedene Satellitenmessreihen stützt. Von 1992 bis 2018 seien etwa 3.800 Milliarden Tonnen Eis geschmolzen und ins Meer geflossen, schreiben Wissenschafter in der Fachzeitschrift "Nature". Bei Fortsetzung des Trends könnte das schmelzende Grönlandeis bis 2100 etwa 20 Zentimeter zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen.

