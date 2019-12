Klimaplan im Ministerrat beschlossen, von NGOs zerrissen

Wien - Der nationale Klima- und Energieplan (NEKP) ist am Mittwoch trotz heftiger Kritik von Umweltschutzorganisationen im Ministerrat beschlossen worden. Das teilte das Umweltministerium mit. Die österreichische Bundesregierung bekenne sich darin nachdrücklich zu den Klimaschutzzielen von Paris. Der NEKP sei ein umfassender Plan, der den Weg zur Reduktion von 36 Prozent der Treibhausgas-Emissionen Österreichs gegenüber 2005 aufzeige. Der Plan wurde von Umwelt-NGOs zerrissen. GIobal 2000 etwa nannte das Papier einen "neuen Tiefpunkt in der Klimapolitik Österreichs". Der WWF sprach von "schönen Überschriften und Luftschlössern".

Vereitelte Anschläge - Hauptverdächtiger "als radikal zu bezeichnen"

Wien/Wiener Neustadt - Die ideologische Einstellung des wegen terroristischer Vereinigung zweifach vorbestraften Sergo P., der gemeinsam mit zwei Tschetschenen von seiner Zelle in der Justizanstalt Hirtenberg aus Terror-Anschläge geplant haben soll, ist schon 2016 vom Bewährungshilfe-Verein Neustart als "grenzwertig" eingestuft worden. Seine Gesinnung sei "als radikal zu bezeichnen", hieß es in einem Neustart-Bericht. Mittlerweile wurde der jetzt als Gefährder eingestufte 24-Jährige in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt, wo er seine Strafhaft verbüßt.

ÖGK startet 2020 mit erwartetem Defizit von 175 Millionen

Wien - Die neue Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) startet gleich mit einem satten finanziellen Minus. Laut der am Dienstagabend im Überleitungsausschuss vorgelegten Vorschauberechnung wird für 2020 ein Defizit von knapp 175 Millionen Euro erwartet. Das entspricht rund 1,1 Prozent der Gesamtausgaben. Die neun Gebietskrankenkassen, die nun in der ÖGK aufgehen, hatten zuletzt bessere Ergebnisse erzielt, wenngleich die Tendenz auch schon nach unten ging.

Tochter von Ilham Tohti übernahm stellvertretend Sacharow-Preis

Straßburg/Peking - Die Tochter des lebenslang inhaftierten uigurisch-chinesischen Regierungskritikers Ilham Tohti, Jewher Ilham, hat stellvertretend für ihren Vater den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des EU-Parlaments entgegengenommen. Sie hielt eine ergreifende Rede im Plenum und erhielt langandauernden stehenden Applaus von den Abgeordneten. Tohti widmete den Preis für ihren Vater stellertretend allen Menschenrechtlern weltweit, die wie ihr Vater eingesperrt sind.

Macron im Streit um Pensionsreform kompromissbereit

Paris - Angesichts der seit rund zwei Wochen anhaltenden Massenproteste in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein Entgegenkommen im Streit über die geplante Pensionsreform signalisiert, um Streiks im Nah- und Fernverkehr über Weihnachten zu vermeiden. Die Regierung werde zwar an ihren Reformplänen festhalten, sei aber zu Nachbesserungen bereit, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit.

Händler rechnen heuer mit Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft

Wien - Besser als erwartet ist bisher das Weihnachtsgeschäft für die heimischen Händler gelaufen. Die Wissenschafter der KMU Forschung Austria prognostizieren ein Umsatzplus von 1,5 Prozent auf 1,66 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr. Anfang Dezember hatten die Einzelhändler nur gehofft, die Umsätze aus dem Vorjahr halten zu können. Bisheriger Gewinner ist der Sporthandel, der bis zum dritten Advent-Einkaufssamstag nominelle Umsatzzuwächse von 4 Prozent verzeichnete. Auch die Erlöse der Spielwarenhändler legten um 3 Prozent deutlich zu.

"Nachgiebiger" Hugo Portisch bekam Goldenes Ehrenzeichen der Republik

Wien - "Journalistenlegende", "Geschichtslehrer der Nation" oder "ORF-Welterklärer" - die Beinamen, mit denen Hugo Portisch von der Kollegenschaft gerne geschmückt wird, verweisen auf seine Verdienste. Für diese wurde der 92-Jährige am Mittwoch von Außen- und Medienminister Alexander Schallenberg im Bundeskanzleramt in Wien mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich" ausgezeichnet. "Ich habe das Gefühl, die Welt steht heute ein bisschen Kopf. Es wird mir gedankt, aber ich hätte zu danken", sagte Portisch.

Bluttat in der Schweiz - Österreicher unter Tatverdacht

Bern - Unter Mordverdacht soll in der Schweiz ein Österreicher festgenommen worden sein. Der 34-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 43-jährigen Schweizer einen Mann getötet zu haben. Die Leiche wurde in einem Hotelzimmer in Viganello gefunden, gab die Tessiner Kantonspolizei bekannt. Nach ersten Erkenntnissen kam das Opfer, ein 35-jähriger Schweizer, bei einem heftigen Streit ums Leben.

