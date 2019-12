Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen

Washington - Als erst dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend (Ortszeit) für die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kammer in zwei Abstimmungen dafür, dass sich Trump sowohl wegen Machtmissbrauchs als auch wegen Behinderung der Kongress-Ermittlungen im Senat verantworten muss.

Queen verliest zur Parlamentseröffnung Johnsons Regierungsprogramm

London - Die britische Königin Elizabeth II. eröffnet am Donnerstag das Parlament in London nach der Wahl in der vergangenen Woche. Die Queen verliest dabei das Regierungsprogramm von Premierminister Boris Johnson. Dessen Konservative haben Dutzende Mandate hinzugewonnen und nun einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen Parteien. Im Regierungsprogramm dürfte neben dem EU-Austritt vor allem Johnsons Versprechen von massiven Investitionen in den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) eine prominente Rolle spielen.

Exil-Uigurin enthüllte "China Cables" über Verfolgung in China

Den Haag - Eine Exil-Uigurin in den Niederlanden hat sich als Quelle für die als "China Cables" bekannten Geheimdokumente zur Verfolgung und Inhaftierung von Uiguren in China zu erkennen gegeben. "Ich wusste, dass es riskant ist, diese Papiere zu veröffentlichen, aber ich konnte nicht anders", sagte Asiye Abdulaheb in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Die 24 Seiten starken Dokumente belegen, dass die von der kommunistischen Führung als "Weiterbildungseinrichtungen" beschriebenen Lager in Wirklichkeit streng bewachte Haftanstalten zur Umerziehung der muslimischen Minderheit sind.

Putin läutet Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler ein

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin läutet mit einer Pressekonferenz für Journalisten aus aller Welt am heutigen Donnerstag die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland ein. Der Kreml stellte das Medienereignis unter das Motto der Feierlichkeiten im kommenden Jahr. Zugelassen sind auch unabhängige und kremlkritische Medien. Erwartet werden Antworten zu dem von Menschenrechtlern beklagten Druck auf Andersdenkende und zur Debatte über häusliche Gewalt.

Prozess um Journalistenmord in der Slowakei beginnt

Bratislava - Vor einem Spezialgericht für organisierte Kriminalität in Pezinok bei Bratislava beginnt am Donnerstag der Gerichtsprozess gegen die Angeklagten im Mordfall Jan Kuciak. Der Mord an dem Investigativ-Journalisten und seiner Verlobten im Februar 2018 überschattet bis heute die Politik der Slowakei. Angeklagt sind der Unternehmer Marian K. als mutmaßlicher Auftraggeber und drei mutmaßliche Organisatoren und Ausführende des Doppelmordes am 21. Februar 2018.

Haftbefehl gegen Boliviens Ex-Präsidenten Morales erlassen

La Paz/Buenos Aires - Die bolivianische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten Evo Morales erlassen. Dem früheren Staatschef werde Rebellion, Terrorismus und Finanzierung von Terrorismus vorgeworfen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes war im November unter dem Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm von der Opposition und internationalen Wahlbeobachtern Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorgeworfen worden war. Er setzte sich zunächst ins Exil nach Mexiko ab, flog dann für einen Gesundheitscheck nach Kuba und ließ sich zuletzt in Argentinien nieder.

Ausnahmezustand wegen Buschbränden in Australien erklärt

Sydney - Wegen der verheerenden Buschbrände in Australien haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Metropole Sydney und den Teilstaat New South Wales erklärt. Grund seien die "katastrophalen Wetterbedingungen", erklärte die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian. Für Teile von New South Wales wurden für Donnerstag Temperaturen von um die 45 Grad vorhergesagt, in der Regionalhauptstadt Sydney sogar ab Samstag 46 Grad.

Pkw erfasste auf Vorarlberger Gehsteig Rollstuhl eines 90-Jährigen

Lustenau - Ein möglicherweise alkoholisierter 62-jähriger Pkw-Lenker hat am Mittwoch in Lustenau auf einem Gehsteig den Rollstuhl eines 90-jährigen Mannes erfasst. Der Rollstuhl kippte um, der Senior fiel auf den Asphalt und verletzte sich, gab die Polizei bekannt. Zuvor war der 62-Jährige gegen die geöffnete Beifahrertür eines Autos geprallt. Ein Alkotest wurde von dem Lenker verweigert.

