Strache ließ offenbar FPÖ-Kollegen ausspionieren

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos offenbar an eine freiheitliche Verschwörung gegen ihn geglaubt. Deshalb soll er laut der "Kronen Zeitung" einen Detektiv beauftragt haben, um seinen Parteifreund Johann Gudenus und Straches Nachfolger als Wiener FPÖ-Chef, Dominik Nepp, zu bespitzeln. FPÖ-Chef Norbert Hofer bezeichnete die kolportierten Spionage-Aktivitäten indes als "seltsam". Die Rechnung für den Detektiv ging aber sehr wohl bei der FPÖ ein, sie werde aber an "den Auftraggeber weitergeleitet werden", so Hofer.

Hofer will FPÖ zu "staatstragender Partei" machen

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer will seine Partei wieder zu alter Stärke zurückführen. Unter seinem Vorsitz soll die FPÖ zu einer "stabilen, staatstragenden 25-Prozent-Partei werden", kündigte er am Donnerstag an. Im Gegensatz zu anderen Parteien kenne die FPÖ ihre Schwächen genau, sagte Hofer. Diese sollen im Rahmen des angelaufenen Erneuerungsprozesses in der Partei in nächster Zeit ausgemerzt werden. In Sachen Koalition untermauerte der freiheitliche Parteichef seinen Zugang.

Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen

Washington - Als erst dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend für die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kammer in zwei Abstimmungen dafür, dass sich Trump sowohl wegen Machtmissbrauchs als auch wegen Behinderung der Kongress-Ermittlungen im Senat verantworten muss.

Putin läutet Feiern zum Jahrestag des Sieges über Hitler ein

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit einer Pressekonferenz am Donnerstag die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland eingeleitet. Der Kreml stellte das Medienereignis unter das Motto der Feierlichkeiten im kommenden Jahr. Putin forderte die ukrainische Regierung zu direkten Gesprächen mit den von Moskau unterstützten Separatisten im Osten des Landes auf, um den Frieden wiederherzustellen. Änderungen am Waffenstillstandsabkommen von Minsk schloss Putin aus.

EuGH-Anwalt: Datenübertragung an Facebook entspricht Rechtsgrundlagen

Luxemburg/Wien - Die gesetzliche Grundlage, auf derer Facebook Daten europäischer Nutzer an die USA übermittelt, entspricht nach Ansicht des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) der EU-Gesetzeslage. Ein endgültiges Urteil wird erst später erwartet. Der österreichische Datenschützer Max Schrems hatte Facebook Irland, wo das Unternehmen seinen europäischen Sitz hat, geklagt und gefordert, in diesem Fall die automatische personenbezogene Datenübermittlung in die USA zu untersagen.

Güssinger Mineralwasser insolvent - 120 Gläubiger betroffen

Gerersdorf-Sulz/Eisenstadt/Güssing - Der burgenländische Mineralwasserabfüller Güssinger (Güssinger Beverages & Mineralwater GmbH) ist insolvent. Beim Landesgericht Eisenstadt wurde am Donnerstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, wie der KSV1870 mitteilte. Eine Fortführung des Unternehmens wird beabsichtigt. Allerdings soll der Betrieb zunächst geschlossen werden, um u.a. den Maschinenpark zu erneuern. Betroffen von der Insolvenz sind den Kreditschutzverbänden KSV, Creditreform und AKV zufolge 17 Mitarbeiter und 120 Gläubiger.

Wirtschaftswachstum sinkt 2020 weiter, 2021 etwas besser

Wien - Die schwache Weltwirtschaft belastet auch Österreich: Deshalb wird das heimische Bruttoinlandsprodukt 2020 noch schwächer wachsen als heuer, nur knapp über einem Prozent real, haben die Experten von Wifo und IHS am Donnerstag prognostiziert. Den schwachen Außenhandel bekommt die Industrie zu spüren, bei den Dienstleistern läuft es noch besser. Träger der Konjunktur ist die Binnennachfrage. Für 2021 dürfte dann mit +1,4 oder +1,6 Prozent ein etwas stärkeres Wachstum ins Haus stehen, nehmen Wifo und IHS an.

Wien verschärft Regeln für E-Leih-Scooter ab April 2020

Wien - Wien verschärft die Regeln für E-Leih-Scooter ab April 2020. Inkludiert sind u.a. ein Abstellverbot auf schmalen Gehsteigen, Sperrgebiete wie Märkte oder Spitäler und Geschwindigkeitsbegrenzungen etwa in Begegnungszonen. Außerdem werden Höchstgrenzen der erlaubten Fahrzeuge eingeführt, wie Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Donnerstag mitteilte. Die Neuregelung sieht die Ressortchefin allerdings nur als "Sofortmaßnahmen". Schon im Jahr 2021 soll der Bereich überhaupt völlig neu organisiert werden.

