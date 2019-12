Strache ließ offenbar FPÖ-Kollegen ausspionieren

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos offenbar an eine freiheitliche Verschwörung gegen ihn geglaubt. Deshalb soll er laut der "Kronen Zeitung" einen Detektiv beauftragt haben, um seinen Parteifreund Johann Gudenus und den Wiener FPÖ-Chef, Dominik Nepp, zu bespitzeln. Laut FPÖ-Chef Norbert Hofer ging die Rechnung für den Detektiv bei der FPÖ ein, sie werde aber an "den Auftraggeber weitergeleitet werden", so Hofer. Strache schrieb auf Facebook, dass es von ihm keinen Auftrag an einen Detektiv gegeben habe.

Queen verlas Johnsons Regierungsprogramm

London - Die britische Königin Elizabeth II. hat am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten das Parlament in London wiedereröffnet. Die 93-jährige Queen verlas die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson vor den Parlamentariern beider Kammern im Oberhaus. Im Mittelpunkt der sogenannten Queen's Speech standen der für Ende Jänner geplante Brexit und Maßnahmen zur Stärkung des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service), der chronisch überlastet ist.

Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen

Washington - Als erst dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend für die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kammer in zwei Abstimmungen dafür, dass sich Trump sowohl wegen Machtmissbrauchs als auch wegen Behinderung der Kongress-Ermittlungen im Senat verantworten muss.

Datenübertragung an Facebook entspricht Rechtsgrundlagen

Luxemburg/Wien - In einem Rechtsstreit vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zwischen dem österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems und Facebook Inc. hat der zuständige Generalanwalt befunden, dass die gesetzliche Grundlage, auf derer Facebook Daten europäischer Nutzer an die USA übermittelt, gültig ist. Rechtlich bindend ist diese Einschätzung nicht, ein endgültiges Urteil wird erst später erwartet. In dem Verfahren geht es darum, ob und wie das Online-Netzwerk personenbezogene Daten in die USA übermitteln darf.

Sechsjähriger Bub geriet in Graz im Frühverkehr unter Straßenbahn

Graz - Ein sechs Jahre alter Bub ist am Donnerstag im Frühverkehr in Graz von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Der Kleine ist von der Bim erfasst und einige Meter mitgeschleift worden. Er wurde ins LKH gebracht, wo am Bein eine Amputation durchgeführt werden musste. Die Familie des Buben sowie die Tramfahrerin wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut, wie die Polizei mitteilte. Der Zustand des Buben soll laut Spital stabil und nicht akut lebensbedrohlich sein.

Kaum Chancen auf weiße Weihnachten

Wien - Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen schlecht: Laut der aktuellen Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird es am 24. Dezember zwar wieder kälter, Schneefall ist aber nur ab einer Höhe von 700 Metern zu erwarten - und das auch nur in Teilen Österreichs. Der Süden und Osten bleibt generell niederschlagsfrei.

Wiener Börse in ruhigem Handel kaum bewegt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag kaum bewegt. Der ATX notierte um 14.15 Uhr mit 3.209,40 Punkten und einem Plus von 0,47 Prozent. Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Geschäft. Im Vorfeld der Feiertage und des Jahreswechsels war die Aktivität schon gering. Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es nicht und auch von Konjunkturdatenseite kamen keine merklichen Impulse.

(Schluss) vas/mik/apo