Britisches Unterhaus stimmt über Brexit-Abkommen ab

London - Das britische Parlament stimmt am Freitagnachmittag über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union ab. Dazu wird Premierminister Boris Johnson das entsprechende Ratifizierungsgesetz einbringen. Gleichzeitig soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist ausgeschlossen werden. Eine Mehrheit gilt nach Johnsons hohem Wahlsieg als sicher. Johnson will Großbritannien am 31. Jänner aus der EU führen.

Zwei australische Feuerwehrleute ums Leben gekommen

Sydney - Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Bei ihrem Einsatz in Buxton rund hundert Kilometer südwestlich der Metropole Sydney war ihr Fahrzeug am Donnerstag gegen einen Baum gefahren, wie die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales mitteilte. Drei weitere Feuerwehrleute wurden bei dem Unfall verletzt. Premierminister Scott Morrison würdigte die Todesopfer für ihren "tapferen" und "beispiellosen" Einsatz.

Scharfe Kritik der Demokraten an Trump

Los Angeles - Korrupt, verlogen, würdelos: Führende Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben Präsident Donald Trump nach der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens scharf angegriffen. Ex-Vizepräsident Joe Biden sagte am Donnerstagabend in der sechsten TV-Bewerberdebatte der Demokraten, Trump habe das Präsidentenamt tiefer sinken lassen, als er es jemals für möglich gehalten habe. Senatorin Elizabeth Warren bezeichnete Trump als den "korruptesten Präsidenten" der jüngeren US-Geschichte. Senator Bernie Sanders sagte, Trump sei ein "pathologischer Lügner", der das Präsidentenamt "entwürdigt" habe.

Ex-NEOS-EU-Abgeordnete Mlinar Ministerin in Slowenien

Ljubljana - Angelika Mlinar - ehemalige EU-Abgeordnete der NEOS - ist neue slowenische Kohäsionsministerin. Die 49-jährige Kärntner Slowenin wurde am Donnerstagabend vom slowenischen Parlament zum Mitglied der Regierung gewählt. Premier Marjan Sarec betonte, dass Mlinar "eine Slowenin mit Herz und Seele" sei. In der Debatte vor der Abstimmung warf die Opposition Mlinar vor, die slowenische Staatsbürgerschaft nur wegen des Ministerpostens erworben zu haben.

Kärntnerin nach Sturz in Bach im Spital gestorben

Klagenfurt - Eine 65 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend im Klagenfurter Stadtteil Viktring in einen Bach gestürzt. Sie starb in der Nacht im Krankenhaus. Laut Polizei hatte eine Passantin bemerkt, dass die Frau von einem Gehweg über eine Böschung in den Rekabach gestürzt war. Polizisten reanimierten das Opfer bis zum Eintreffen des Notarztes. Die Rettung brachte die Frau zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt. Dort erlag sie den Folgen des Herz-Kreislauf-Stillstandes.

Frau ging nach Unfall kilometerlang zu Fuß auf A2

Bad Fischau-Brunn - Nach einem Unfall mit ihrem Pkw ist eine Lenkerin am Donnerstagabend mehrere Kilometer zu Fuß gegen die Fahrtrichtung auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich unterwegs gewesen. Die Lenkerin war einige Kilometer vor der Abfahrt Wiener Neustadt West von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich mehrmals und landete hinter dem Wildzaun der Autobahn. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte den leeren Wagen vor. Die Frau wurde schließlich am Rastplatz Bad Fischau gefunden.

Wirtschaftsbildung in der Schule laut Experten mangelhaft

Wien - Die Wirtschaftsbildung in den Lehrplänen der Schulen ist oft schlecht strukturiert, Schulbücher wiederum stellen Lehrplaninhalte "stark verkürzt" dar. Zu diesem Befund kommt eine Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft. Außerdem wurden bereits vorliegende Untersuchungen über die Wirtschaftskompetenz der Schüler betrachtet: Diese sei "verbesserungswürdig", so der Befund.

