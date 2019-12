Trump unterzeichnet Sanktionen gegen Bau von Nord Stream 2

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Kraft gesetzt. Er unterzeichnete am Freitagabend (Ortszeit) bei einer Zeremonie in der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington den neuen Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind. Die US-Strafmaßnahmen zielen auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre für die Pipeline durch die Ostsee verlegt werden. Washington argumentiert, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Moskau begeben würde.

Britisches Unterhaus stimmte für Brexit-Vertrag

London - Das britische Unterhaus in London hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen, die Abgeordneten votierten mit 358 zu 234 Stimmen dafür. Großbritannien ist damit einem Austritt am 31. Jänner einen großen Schritt näher gekommen. Die weiteren Stufen im Gesetzgebungsverfahren sollen im Jänner vollzogen werden.

Grenzkontrollen kosteten schon über 300 Millionen

Wien - Seit der Flüchtlingswelle 2015 wird an Österreichs Grenzen wieder kontrolliert. Billig ist das nicht. Wie Innenminister Wolfgang Peschorn auf eine SPÖ-Anfrage kundtat, belaufen sich die Kosten für das Innenministerium bis zum kommenden Frühling schon auf mehr als 130 Millionen, dazu kommen rund 170 Mio. Euro beim Bundesheer. Die Zahl der Aufgegriffenen lag im vergangenen Jahr bei mehr als 1.000. Dazu kamen rund 120 Schlepper. Die mit Abstand meisten Aufgriffe von Flüchtlingen waren im Burgenland, bei den Schleppern waren die Einsätze in Kärnten am Erfolgreichsten.

Strafantrag wegen gefälschter ÖVP-E-Mails zu Ibiza-Affäre

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Strafantrag gegen jenen Mann eingebracht, der im Verdacht steht, im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre gefälschte ÖVP-interne Mails in Umlauf gebracht zu haben. Dem Oberösterreicher, der in Untersuchungshaft sitzt, wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen, bestätigte die Staatsanwaltschaft einen Bericht des "Standard". Publik gemacht hatte die Causa die ÖVP selbst: In einer Pressekonferenz am 17. Juni sprach Parteichef Sebastian Kurz von einem "Versuch, uns massiv zu diffamieren und unter anderem die ÖVP in die Ibiza-Ermittlungen hineinzuziehen".

Abkommen zwischen Russland und Ukraine im Gastransit-Streit

Kiew/Moskau/Berlin - Im Streit um den Gastransit haben die Ukraine und Russland ihre Einigung besiegelt. Beide Seiten hätten ein Protokoll über ein Abkommen unterzeichnet und damit den Gastransit durch die Ukraine in Richtung Europa verlängert, sagte ein Sprecher des russischen Energieriesen Gazprom am Freitag. Das ukrainische Präsidialamt bestätigte via Facebook, dass ein "abschließendes Abkommen" geschlossen worden sei. Details sollen am Samstag bekanntgegeben werden.

Trump gründet Weltraumstreitkräfte

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit der Gründung eigenständiger Weltraumstreitkräfte - einer sogenannten "Space Force" - eines seiner Prestigeprojekte umgesetzt. Der Präsident unterzeichnete am Freitagabend den Verteidigungshaushalt 2020, in dem die Gründung der Weltraumstreitkräfte beschlossen wird. Der Weltraum sei eine "neue Kriegsfront", sagte Trump. Die Schaffung eigenständiger Weltraumstreitkräfte nannte er einen "großen Schritt". US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte, die "Space Force" habe die Aufgabe, die Vorherrschaft der USA im All zu verteidigen.

Macron will weiter gegen Terrorismus im Sahelgebiet kämpfen

Abidjan - Frankreich will nach den Worten von Staatschef Emmanuel Macron den Anti-Terror-Einsatz "Barkhane" im Sahelgebiet fortsetzen. "Barkhane ist ein unentbehrlicher Einsatz für Frankreich", sagte Macron am Freitagabend vor französischen Soldaten in Abidjan im westafrikanischen Land Elfenbeinküste. Frankreich hat in der Region bei der Anti-Terror-Mission rund 4.500 Soldaten im Einsatz. Erst Ende November waren 13 französische Armeeangehörige bei einem Hubschrauberunfall in Mali ums Leben gekommen.

Tiroler Winter-Fahrverbote gelten ab Samstag

Innsbruck - In Teilen Tirols gelten ab Samstag erneut Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz für Durchreisende, um den Stau-Ausweichverkehr von der Autobahn in die anliegenden Ortschaften zu unterbinden. Bestimmte Straßen werden bis Ostermontag (13. April 2020) an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für "Stauflüchtlinge" gesperrt. Samstags gelten die Fahrverbote von 7.00 bis 19.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 17.00 Uhr. Betroffen sind, wie bereits im Sommer, die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte. Erstmals wird es auch im Bezirk Schwaz ein Fahrverbot geben.

