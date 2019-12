US-Präsident Trump unterzeichnete Sanktionen gegen Nord Stream 2

Moskau - Die USA wollen die Gaspipeline Nord Stream 2 kurz vor der Fertigstellung stoppen und haben Sanktionen gegen beteiligte Firmen erlassen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitagabend ein entsprechendes Gesetzespaket. Die Pipeline soll unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Die USA argumentieren, dass sich Deutschland damit in Abhängigkeit von Moskau begeben würde. Deutschland verurteilte die US-Sanktionen als "Einmischung", Kritik hagelte es auch aus Russland.

Heimische Grenzkontrollen kosteten bisher 300 Millionen Euro

Wien - Seit der Flüchtlingswelle 2015 wird an Österreichs Grenzen wieder kontrolliert. Billig ist das nicht. Laut Innenminister Wolfgang Peschorn, der eine entsprechende SPÖ-Anfrage beantwortete, belaufen sich die Kosten für das Innenministerium bis Frühling 2020 auf über 130 Millionen Euro. Dazu kommen rund 170 Millionen Euro beim Bundesheer. Die Zahl der Aufgegriffenen lag im vergangenen Jahr bei mehr als 1.000.

Einigung auf Koalition vor Weihnachten unwahrscheinlich

Wien - Eine Einigung auf eine türkis-grüne Koalition noch vor den Weihnachtsfeiertagen ist offenbar unwahrscheinlich. Aus beiden Parteien hieß es am Samstag auf APA-Anfrage, dass die Verhandlungen über das Wochenende laufen und dann - nach drei Tagen Weihnachtspause - am 27. Dezember fortgesetzt werden sollen. Auf einen möglichen Termin für den Abschluss der Gespräche wollte sich niemand festlegen.

Tiroler Winter-Fahrverbote gelten ab Samstag

Innsbruck - In Teilen Tirols gelten ab Samstag erneut Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz für Durchreisende, um den Stau-Ausweichverkehr von der Autobahn in die anliegenden Ortschaften zu unterbinden. Bestimmte Straßen werden bis Ostermontag (13. April 2020) an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für "Stauflüchtlinge" gesperrt. Betroffen sind, wie bereits im Sommer, die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte. Erstmals wird es auch im Bezirk Schwaz ein Fahrverbot geben.

Lage im Kampf gegen Buschfeuer in Australien spitzt sich zu

Canberra - Die Lage im Kampf gegen die Buschfeuer in Australien spitzt sich zu: Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales wurden wegen der Brände am Samstag Dutzende Straßen gesperrt. Rund 10.000 Polizisten, Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zu schaffen macht ihnen beim Kampf gegen die Flammen vor allem die andauernde Hitzewelle: In den Außenbezirken von Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaats, wurden bis zu 47 Grad erwartet.

Herztransplantierte Frau brachte in Tirol Kind zur Welt

Innsbruck - An der Universitätsklinik Innsbruck hat sich eine medizinische Seltenheit ereignet: Eine herztransplantierte 29-jährige Frau brachte ein Kind zur Welt - eine Premiere an der Klinik. Dies berichtete der ORF Tirol. Auch österreichweit würden solche Fälle zur Ausnahme gehören, nur ganz wenige Frauen bringen trotz Herztransplantation ein Kind zur Welt, hieß es. "Das hat für uns schon eine große Bedeutung", erklärte Kardiologe Gerhard Pölzl: "Das ist die erste erfolgreich abgeschlossene Schwangerschaft mit einem gesunden Kind."

18 Tote bei Kampf zwischen Gangs in Gefängnis in Honduras

Tegucigalpa - Bei Kämpfen zwischen verfeindeten, inhaftierten Gangmitgliedern sind in einem Gefängnis in Honduras 18 Menschen getötet und 16 verletzt worden, wie die Behörden mitteilten. Vor einigen Tagen hatte die Regierung bereits einen Ausnahmezustand in den Haftanstalten ausgerufen. In den überfüllten Gefängnissen des mittelamerikanischen Landes sind Kämpfe häufig, da die jeweiligen Gangmitglieder versuchen, die Kontrolle zu gewinnen.

Wieder Hochwasser in Venedig

Venedig - Nach den schweren Unwettern Mitte November, die in Venedig Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben, ist die Lagunenstadt erneut mit einer Flutwelle konfrontiert. Samstagvormittag erreichte das Hochwasser 120 Zentimeter, damit war ein Großteil des Stadtkerns überschwemmt. Am Sonntag wird mit einem Hochwasser von 130 Zentimeter gerechnet, teilten die Behörden in Venedig mit. In ganz Italien gibt es derzeit starke Niederschläge.

