Flugzeug-Absturz im Pinzgau: Vater tot, Töchter überleben

Bruck an der Glocknerstraße - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges Samstagnachmittag in Fusch an der Glocknerstraße (Bezirk Zell am See) ist der Pilot ums Leben gekommen. In der Maschine saßen auch seine beiden Töchter im Alter von neun und elf Jahren. Die Kinder überlebten das Unglück verletzt. Sie habe man in die Spitäler nach Zell am See und Schwarzach gebracht, berichtete das Rote Kreuz auf Anfrage der APA.

SPÖ prüft nach Interview rechtliche Schritte gegen ORF

Wien - Die SPÖ prüft rechtliche Schritte, nachdem der ORF Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einem Interview am Freitag eine verdeckt mitgeschnittene Tonbandaufnahme vorgehalten hatte. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch kritisierte gegenüber der APA sowohl den "Vertrauensbruch" durch den Mitschnitt bei einer Betriebsversammlung im November als auch die Veröffentlichung durch den ORF. In dem Mitschnitt bekennt Deutsch offen, dass sich die Partei aktuell keinen Wahlkampf leisten könnte.

Einigung auf Koalition vor Weihnachten unwahrscheinlich

Wien - Eine Einigung auf eine türkis-grüne Koalition noch vor den Weihnachtsfeiertagen ist offenbar unwahrscheinlich. Aus beiden Parteien hieß es am Samstag auf APA-Anfrage, dass die Verhandlungen über das Wochenende laufen und dann - nach drei Tagen Weihnachtspause - am 27. Dezember fortgesetzt werden sollen. Auf einen möglichen Termin für den Abschluss der Gespräche wollte sich niemand festlegen.

Salvinis Lega billigt neues Statut und wird nationale Partei

Mailand - Italiens rechte Oppositionspartei Lega verzichtet auf ihre sezessionistischen Wurzeln, die auf die Achtzigerjahre zurückgehen, und wird zur gesamtstaatlichen Gruppierung. Die Parteidelegierten stimmten beim Kongress in Mailand am Samstag für ein neues Statut, mit dem der Parteiname von "Lega Nord" in "Lega Salvini Premier" umgewandelt wurde. Das Mandat des Parteichefs wird von drei auf fünf Jahre verlängert.

Rettungskräfte kämpfen bei Rekordhitze gegen Australiens Buschfeuer

Canberra - Buschbrände und Rekordhitze in Australien sorgen im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales für dramatische Szenen. Rund 10.000 Polizisten, Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz. Die Regierung in New South Wales im Südosten des Landes rief Urlauber in Sydney auf, die Stadt binnen der kommenden 24 Stunden nicht zu verlassen. Dutzende Straßen in Richtung Südwesten nach Canberra und Melbourne sowie viele Zugstrecken wurden gesperrt.

71-Jährige bei Pkw-Zusammenstoß in Tirol tödlich verletzt

Tösens - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Pkw in Tösens (Bezirk Landeck) ist am Samstag eine 71-jährige Frau tödlich verunglückt. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Zu dem Unfall kam es, als der Pkw eines 47-jährigen Deutschen den Pkw eines 47-jährigen Tschechen streifte. Der Pkw des Tschechen geriet ins Schleudern und kam zum Stehen. Der Pkw des Deutschen prallte gegen einen weiteren Pkw.

Fassadenstück erschlägt Frau in Madrid - Tote bei Unwettern

Madrid - In Madrid ist am Freitagnachmittag eine Passantin von herabfallenden Fassadenstücken erschlagen worden. Der Unfall geschah nur wenige hundert Meter von Touristenattraktionen wie dem Platz Puerta del Sol oder dem Prado-Museum entfernt. Die Hintergründe des Unfalls waren am Samstag noch unklar. Unwetter forderten zudem in Spanien nach Behördenangaben mindestens vier weitere Menschenleben.

Erstmals seit über 200 Jahren keine Weihnachtsmesse in Notre-Dame

Paris - In der bei einem Brand zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrhunderten keine Weihnachtsmesse gefeiert. Der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, wird die Mitternachtsmesse zu Weihnachten stattdessen in der Kirche Saint-Germain l'Auxerrois am Louvre feiern, wie die Gemeinde am Samstag bestätigte.

