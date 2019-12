Flugzeug-Absturz im Pinzgau: Vater tot, Töchter überleben

Bruck an der Glocknerstraße - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges Samstagnachmittag in Fusch an der Glocknerstraße (Bezirk Zell am See) ist der Pilot ums Leben gekommen. In der Maschine saßen auch seine beiden Töchter im Alter von neun und elf Jahren. Die Kinder überlebten das Unglück verletzt. Sie habe man in die Spitäler nach Zell am See und Schwarzach gebracht, berichtete das Rote Kreuz auf Anfrage der APA.

SPÖ prüft nach Interview rechtliche Schritte gegen ORF

Wien - Die SPÖ prüft rechtliche Schritte, nachdem der ORF Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einem Interview am Freitag eine verdeckt mitgeschnittene Tonbandaufnahme vorgehalten hatte. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch kritisierte gegenüber der APA sowohl den "Vertrauensbruch" durch den Mitschnitt bei einer Betriebsversammlung im November als auch die Veröffentlichung durch den ORF. In dem Mitschnitt bekennt Deutsch offen, dass sich die Partei aktuell keinen Wahlkampf leisten könnte.

Einigung auf Koalition vor Weihnachten unwahrscheinlich

Wien - Eine Einigung auf eine türkis-grüne Koalition noch vor den Weihnachtsfeiertagen ist offenbar unwahrscheinlich. Aus beiden Parteien hieß es am Samstag auf APA-Anfrage, dass die Verhandlungen über das Wochenende laufen und dann - nach drei Tagen Weihnachtspause - am 27. Dezember fortgesetzt werden sollen. Auf einen möglichen Termin für den Abschluss der Gespräche wollte sich niemand festlegen.

Salvinis Lega billigt neues Statut und wird nationale Partei

Mailand - Italiens rechte Oppositionspartei Lega verzichtet auf ihre sezessionistischen Wurzeln, die auf die Achtzigerjahre zurückgehen, und wird zur gesamtstaatlichen Gruppierung. Die Parteidelegierten stimmten beim Kongress in Mailand am Samstag für ein neues Statut, mit dem der Parteiname von "Lega Nord" in "Lega Salvini Premier" umgewandelt wurde. Das Mandat des Parteichefs wird von drei auf fünf Jahre verlängert.

Kroatien wählt am Sonntag neuen Präsidenten

Zagreb - Kroatien wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Die endgültige Entscheidung wird erst in einer Stichwahl in zwei Wochen erwartet. Von insgesamt elf Kandidaten haben nur drei Chancen auf die zweite Runde: neben der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic noch der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic und der rechtsnationalistische Sänger Miroslav Skoro. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

21 Tote bei Unfall zwischen Bus und Lastwagen in Guatemala

Gualan - Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Lastwagen sind in Guatemala mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden dabei am Samstag verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes mitteilte. Unter den bereits identifizierten Todesopfern waren demnach sieben Minderjährige im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Zu den Umständen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben.

Erstmals seit über 200 Jahren keine Weihnachtsmesse in Notre-Dame

Paris - In der bei einem Brand zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird in diesem Jahr zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrhunderten keine Weihnachtsmesse gefeiert. Der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, wird die Mitternachtsmesse zu Weihnachten stattdessen in der Kirche Saint-Germain l'Auxerrois am Louvre feiern, wie die Gemeinde am Samstag bestätigte.

(Schluss) mhi/an