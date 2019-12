Amtsinhaber Ghani bei Präsidentenwahl in Afghanistan vorne

Kabul - Fast drei Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan zeichnet sich eine zweite Amtszeit für Ashraf Ghani ab: Der Amtsinhaber habe bei dem Urnengang vom 28. September 50,64 Prozent der Stimmen errungen, teilte die Unabhängige Wahlkommission am Sonntag in Kabul das vorläufige Ergebnis mit. Demnach hätte Ghani die nötige absolute Mehrheit für einen Sieg in der ersten Wahlrunde. Sein chancenreichster Konkurrent, Regierungschef Abdullah Abdullah, kam den Angaben zufolge auf 39,52 Prozent.

Präsidentenwahl in Kroatien begonnen

Zagreb - In Kroatien haben am Sonntag die Präsidentenwahlen begonnen, die wohl noch keine endgültige Entscheidung bringen werden. Diese wird bei einer Stichwahl am 5. Jänner erwartet. Elf Kandidaten treten an, Chancen auf die zweite Runde haben die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic, der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic und der rechtsnationalistische Sänger Miroslav Skoro. Umfragen gehen von einem knappen Rennen zwischen der Präsidentin und ihren beiden stärksten Herausforderern aus.

25 Jahre EU machten Österreicher um 16 Prozent reicher

Wien - 1.000 Schilling, also 73 Euro, werde der EU-Beitritt jedem Österreicher bringen, so das Versprechen vor 25 Jahren. Die Wirklichkeit war noch positiver. 16 Prozent mehr können sich die Österreicher heute leisten als wenn es keinen EU-Beitritt gegeben hätte, hat das Wifo errechnet. Die Österreicher haben Dank Nähe zu Osteuropa mehr profitiert als die gleichzeitig beigetretenen Finnen und Schweden. Treibende Kraft für die positive Entwicklung waren die Exporte in die anderen EU-Staaten.

Schwere Unwetter in Spanien und Sturmwarnungen in Frankreich

Madrid/Paris - In Frankreich, Spanien und Portugal haben am Samstag erneut schwere Unwetter gewütet. In Spanien gab es nach Behördenangaben drei Tote, in Frankreich einen Vermissten. In allen drei Ländern gab es Unwetterwarnungen. Züge, Flüge und Fähren fielen aus. In den Alpen legten die Wetterkapriolen unterdessen den alpinen Ski-Weltcup lahm. Sowohl die Herren-Abfahrt im italienischen Grödnertal als auch die Abfahrt der Frauen in Val d'Is�re mussten gestrichen werden.

Australiens Premier räumt Fehler im Umgang mit Bränden ein

Sydney - Australiens Premierminister Scott Morrison hat Fehler im Umgang mit den verheerenden Buschbränden in seinem Land eingeräumt. "Ich entschuldige mich", sagte Morrison am Sonntag bei einem Besuch im Hauptquartier der Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales in Sydney. Der Regierungschef war unter Druck geraten, weil er trotz der Brände Urlaub auf Hawaii machte. Als Reaktion auf die massive Kritik brach er seinen Familienurlaub am Freitag ab und kehrte nach Australien zurück.

Entwarnung nach Räumung des Berliner Breitscheidplatzes

Berlin - Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz ist am Samstagabend wegen zwei verdächtiger Männer geräumt worden. Die Polizei fand aber weder auf dem Platz noch in der benachbarten Gedächtniskirche einen gefährlichen Gegenstand, wie ein Sprecher sagte. Entwarnung gab es am späten Abend. Anlass für die mehrstündige Suchaktion waren zwei Männer, die sich verdächtig verhalten hatten. Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich nicht bestätigt.

Minderjährige von katholischen Ordenspriestern missbraucht

Mexiko-Stadt - Mitglieder des erzkonservativen katholischen Ordens Legionäre Christi haben in den vergangenen acht Jahrzehnten mindestens 175 Minderjährige sexuell missbraucht. Für die Taten seien 33 Priester und Diakone verantwortlich, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Untersuchungsbericht der Kongregation. Der verstorbene mexikanische Ordensgründer Marcial Maciel missbrauchte demnach 60 Minderjährige. Laut Untersuchungskommission sei damit zu rechnen, dass weitere Taten ans Licht kommen.

Plagiatsurteil gegen Kunststar Jeff Koons in Paris bestätigt

Paris - Die Plagiatsvorwürfe gegen den US-Künstler Jeff Koons sind von einem Pariser Berufungsgericht bestätigt worden. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, hielt das Gericht ein Urteil von vor zwei Jahren aufrecht, wonach Koons den Nachfahren des französischen Künstlers Jean-Fran�ois Bauret eine Entschädigung zahlen muss. Koons hatte demnach bei seiner Porzellanskulptur "Naked" von zwei nackten Kindern aus dem Jahr 1988 von einer Fotografie von Bauret abgekupfert.

