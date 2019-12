Macron ruft in Streit um Pensionsreform zu Streikpause auf

Abidjan/Paris - Kurz vor Weihnachten hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu einer Streikpause aufgerufen. Es gebe Französinnen und Franzosen, die sich an den Feiertagen wiedersehen wollten, dies müsse anerkannt werden, sagte Macron am Samstagabend in der westafrikanischen Stadt Abidjan. Wegen der Streiks gegen die geplante Pensionsreform ist der Bahnverkehr im ganzen Land erheblich gestört. Die von Macron und der Mitte-Regierung gewünschte Streikpause zu Weihnachten zeichnet sich allerdings bisher nicht ab. Mehrere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, den Arbeitskampf fortzusetzen.

Amtsinhaber Ghani bei Präsidentenwahl in Afghanistan vorne

Kabul - Fast drei Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan zeichnet sich eine zweite Amtszeit für Ashraf Ghani ab: Der Amtsinhaber habe bei dem Urnengang vom 28. September 50,64 Prozent der Stimmen errungen, teilte die Unabhängige Wahlkommission am Sonntag in Kabul das vorläufige Ergebnis mit. Demnach hätte Ghani die nötige absolute Mehrheit für einen Sieg in der ersten Wahlrunde. Sein chancenreichster Konkurrent, Regierungschef Abdullah Abdullah, kam den Angaben zufolge auf 39,52 Prozent.

25 Jahre EU machten Österreicher um 16 Prozent reicher

Wien - 1.000 Schilling, also 73 Euro, werde der EU-Beitritt jedem Österreicher bringen, so das Versprechen vor 25 Jahren. Die Wirklichkeit war noch positiver. 16 Prozent mehr können sich die Österreicher heute leisten als wenn es keinen EU-Beitritt gegeben hätte, hat das Wifo errechnet. Die Österreicher haben Dank Nähe zu Osteuropa mehr profitiert als die gleichzeitig beigetretenen Finnen und Schweden. Treibende Kraft für die positive Entwicklung waren die Exporte in die anderen EU-Staaten, die durch die Mitgliedschaft fast um die Hälfte höher ausfallen als ohne.

Fünf Tote bei schweren Unwettern in Europa

Madrid/Paris - In Frankreich, Spanien und Portugal haben am Samstag erneut schwere Unwetter gewütet. In Spanien gab es nach Behördenangaben drei Tote, in Frankreich einen Vermissten. Heftige Niederschläge, Schnee und starker Wind kosteten auch in Italien zwei Personen das Leben. In allen vier Ländern gab es Unwetterwarnungen. Züge, Flüge und Fähren fielen aus.

Hauptgewinn bei "El Gordo" nach wenigen Minuten gezogen

Madrid - Bei der traditionsreichen spanischen Weihnachts-Lotterie "El Gordo" (Der Dicke) ist der Hauptgewinn schon wenige Minuten nach dem Auftakt gezogen worden. Er entfiel am Sonntag auf die Losnummer 26590. Der Hauptgewinn, nach dem die Lotterie benannt ist, beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 170 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 170 Mal verkauft wird. Insgesamt werden dieses Jahr Gewinne von fast 2,4 Milliarden Euro unters Volk gebracht.

Nach Flugzeugabsturz im Pinzgau ermittelt Unfallkommission

Bruck an der Glocknerstraße - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges mit einem Toten und zwei schwer verletzten Kindern in Bruck an der Großglocknerstraße in Salzburg Samstagnachmittag hat die Flugunfall-Kommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Maschine war mit dem 66-jährigen deutschen Piloten und seinen beiden Töchtern im Alter von acht und elf Jahren in Bonn in Deutschland gestartet und nach Zell am See unterwegs. Der bei dem Unglück getötete Pilot war nach Schilderungen der Einsatzkräfte zum Teil unter dem Flieger eingeklemmt worden.

Wildwest im Wienerwald - Safe stammte aus Wiener Apotheke

Wien - Nach Wildwest-reifen Szenen am Samstag gegen 10.40 Uhr in Wien-Penzing gab es am Sonntag erste Ermittlungsergebnisse der Polizei. Demnach hatten vier lettische Staatsbürger einen offenbar aufgebrochenen Safe "entsorgen" wollen. Das Stahlbehältnis stammte aus einer Wiener Apotheke. Nach Alarm eines Zeugen hatte es eine Verfolgungsjagd gegeben, bei der ein Polizist schwere Verletzungen erlitt. In dem aufgebrochenen Stahlbehältnis fanden sich noch einige Bankomatkarten. Ob Bargeld oder andere Dinge von Wert gestohlen worden waren, war noch nicht bekannt.

Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Oberösterreich

Sierning bei Steyr - Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat Samstagnachmittag in Sierning (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich fünf Verletzte gefordert. Ein 20-Jähriger musste aus seinem Wrack befreit werden. Bei einem Auto wurde durch den starken Aufprall der Motor herausgerissen und rund zehn Meter weit in eine Wiese geschleudert, berichtete die Polizei.

